7 (όχι και τόσο χιλιοειπωμένα) tips για να επιστρέψουν τα παιδιά ήρεμα και ομαλά στο σχολείο

Μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού, η επιστροφή στο σχολείο σίγουρα δεν αποτελεί και το πιο αγαπημένο σενάριο των παιδιών. Πώς αλλάζει αυτή η οπτική;

Για τα περισσότερα παιδιά, το καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία. Ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι, παιχνίδι μέχρι αργά, βουτιές, παγωτά και ημέρες χωρίς πρόγραμμα. Είναι, λοιπόν, απολύτως φυσιολογικό η επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα να συνοδεύεται από μια μικρή – ή και μεγαλύτερη – δόση γκρίνιας, άγχους ή ανασφάλειας.

Κι όμως, η μετάβαση δεν χρειάζεται να γίνει απότομα ούτε - σε καμία περίπτωση - να εξελιχθεί σε πεδίο μάχης. Με μερικές μικρές και απλές κινήσεις από αυτή την περίοδο (τα τέλη Αυγούστου δηλαδή), μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί να μπει ξανά σε ρυθμούς σχολείου πιο ήρεμα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Pexels

7 βήματα για να γίνει η επιστροφή στο σχολείο όσο το δυνατόν ευκολότερη

1. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή για να επανέλθει το πρόγραμμα

Η μεγαλύτερη δυσκολία των πρώτων σχολικών ημερών δεν είναι συνήθως τα μαθήματα, αλλά... το πρωινό ξύπνημα. Αν το παιδί έχει συνηθίσει να κοιμάται και να ξυπνά δύο ώρες αργότερα, η απότομη αλλαγή θα το δυσκολέψει.

Ξεκινήστε περίπου δύο εβδομάδες πριν ανοίξουν τα σχολεία να μετακινείτε σταδιακά την ώρα ύπνου και αφύπνισης κατά 15-20 λεπτά κάθε λίγες ημέρες. Παράλληλα, περιορίστε τις οθόνες πριν τον ύπνο και ενθαρρύνετε το παιδί να περνά λίγη ώρα έξω το πρωί, καθώς το φυσικό φως βοηθά τον οργανισμό να επαναρυθμίσει το βιολογικό του ρολόι.

2. Μην προσπαθήσετε να εξαφανίσετε το άγχος

Ακόμη και παιδιά που αγαπούν το σχολείο μπορεί να αγχώνονται πριν από την πρώτη μέρα. Νέα τάξη, διαφορετικός δάσκαλος ή καθηγητές, καινούργιοι συμμαθητές ή απλώς η αβεβαιότητα για το τι τα περιμένει.

Αντί να πείτε «Μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα», δοκιμάστε να αναγνωρίσετε το συναίσθημά τους. Ένα απλό «Είναι φυσιολογικό να νιώθεις λίγο αγχωμένος όταν ξεκινά κάτι καινούργιο» βοηθά περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Όταν τα παιδιά νιώθουν ότι τα ακούμε χωρίς να υποτιμούμε όσα αισθάνονται, βρίσκουν πιο εύκολα τον τρόπο να διαχειριστούν την ανησυχία τους.

3. Δώστε τους λίγη περισσότερη αυτονομία

Η επιστροφή στο σχολείο είναι μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουν νέες μικρές ευθύνες. Ανάλογα με την ηλικία, μπορούν να ετοιμάζουν τη σχολική τους τσάντα, να επιλέγουν τα ρούχα της επόμενης ημέρας, να οργανώνουν το γραφείο τους ή να θυμούνται μόνα τους το παγούρι και το κολατσιό τους. Όσο περισσότερο συμμετέχουν στην προετοιμασία, τόσο περισσότερο αισθάνονται ότι ελέγχουν την καθημερινότητά τους και τόσο λιγότερες υπενθυμίσεις χρειάζονται από τους γονείς.

4. Οργανώστε το πρωινό... από το προηγούμενο βράδυ

Τα πιο αγχωτικά πρωινά συνήθως ξεκινούν από μια ανοργάνωτη προηγούμενη νύχτα. Η σχολική τσάντα έτοιμη, τα ρούχα επιλεγμένα, το παγούρι και το κολατσιό προγραμματισμένα και μια σύντομη υπενθύμιση του προγράμματος της επόμενης ημέρας αρκούν για να μειώσουν σημαντικά τη βιασύνη και τις εντάσεις. Για τα μικρότερα παιδιά, μια απλή λίστα με εικόνες ή μικρά «βήματα» μπορεί να κάνει θαύματα, καθώς τα βοηθά να λειτουργούν πιο αυτόνομα.

5. Μην φορτώσετε από την αρχή κάθε απόγευμα

Με το που ξεκινά η σχολική χρονιά, εμφανίζονται και οι δραστηριότητες: ξένες γλώσσες, αθλήματα, μουσική, χορός. Αν και όλα έχουν τη δική τους αξία, δεν χρειάζεται να γεμίσει αμέσως κάθε απόγευμα. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να ξεκουραστούν, να βαρεθούν, να παίξουν χωρίς πρόγραμμα και να περάσουν χρόνο με την οικογένεια. Το ελεύθερο παιχνίδι δεν είναι χαμένος χρόνος - είναι απαραίτητο για την ψυχική τους ισορροπία.

6. Συζητήστε για την τεχνολογία πριν γίνει αφορμή για συγκρούσεις

Πλέον πολλά σχολεία αξιοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για εργασίες, ανακοινώσεις και επικοινωνία. Παράλληλα, τα παιδιά χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κινητά, tablets ή υπολογιστές. Η αρχή της σχολικής χρονιάς είναι ιδανική στιγμή για να συμφωνήσετε σε κάποιους βασικούς κανόνες: πότε χρησιμοποιούνται οι συσκευές, ποιες πληροφορίες δεν μοιραζόμαστε ποτέ στο διαδίκτυο και τι κάνουμε αν κάτι μας κάνει να νιώσουμε άβολα online. Οι συζητήσεις αυτές λειτουργούν καλύτερα όταν έχουν στόχο να εκπαιδεύσουν και όχι να φοβίσουν.

7. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά, όχι μόνο τα λόγια

Είναι φυσιολογικό ένα παιδί να μην ενθουσιάζεται με την επιστροφή στο σχολείο. Αν, όμως, η άρνηση επιμένει για εβδομάδες, εμφανίζονται συχνά ανεξήγητοι πόνοι στην κοιλιά ή στο κεφάλι, δυσκολίες στον ύπνο, έντονες εκρήξεις ή απότομη πτώση στη διάθεση και στην επίδοση, αξίζει να το διερευνήσετε περισσότερο.

Τα παιδιά συχνά εκφράζουν αυτό που δυσκολεύονται να πουν μέσα από τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό, πριν βιαστούμε να τα χαρακτηρίσουμε «τεμπέλικα» ή «αντιδραστικά», ας αναρωτηθούμε τι μπορεί να προσπαθούν να μας επικοινωνήσουν.

