7+1 Συμβουλές για την αγορά εργασίας - Όλα όσα απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα

Η Ιωάννα Παναγάκη, Εργασιακή Σύμβουλος του WHEN, απαντά στις πιο κρίσιμες ερωτήσεις για την καριέρα, το βιογραφικό και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η πλοήγηση στην αγορά εργασίας μπορεί να μοιάζει με πρόκληση, είτε ξεκινάς τώρα, είτε σκέφτεσαι μια μεγάλη αλλαγή, είτε επιστρέφεις μετά από αποχή. Από το "άγχος του τέλειου βιογραφικού" μέχρι τη δύναμη του LinkedIn και την αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών στο γραφείο, οι απορίες είναι πολλές. Συγκεντρώσαμε τις 8 πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεται ο οργανισμός WHEN και ζητήσαμε από την εργασιακή σύμβουλο Ιωάννα Παναγάκη να μας δώσει πρακτικές και ειλικρινείς απαντήσεις για να διεκδικήσεις τη θέση που σου αξίζει.

7+1 Συμβουλές για την αγορά εργασίας

Να στείλω βιογραφικό αν δεν καλύπτω όλα τα προσόντα;

Φυσικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις αξίζει να στείλεις το βιογραφικό σου, ακόμη κι αν δεν καλύπτεις το 100% των απαιτούμενων προσόντων. Πολύ συχνά οι recruiters αξιολογούν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά και τις μεταφερόμενες δεξιότητες (transferable skills) που έχεις αναπτύξει μέσα από προηγούμενους ρόλους ή επαγγελματικές εμπειρίες, ακόμη κι αν αυτές προέρχονται από διαφορετικό αντικείμενο.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και το πόσο καλά μπορεί να ταιριάξει το προφίλ σου με την ομάδα και την κουλτούρα του οργανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, προσόντα που λείπουν θεωρούνται δευτερεύοντα και ο/η εργοδότης/ρια μπορεί να προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο ή την εκπαίδευση για την ανάπτυξή τους, εφόσον διακρίνει κίνητρο, προσαρμοστικότητα και διάθεση για μάθηση. Εξαίρεση αποτελούν θέσεις που απαιτούν συγκεκριμένο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως π.χ. ψυχολόγος, κοινωνική/ός λειτουργός, νοσηλευτής/τρια ή άλλες νομοθετικά κατοχυρωμένες ειδικότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τυπικά προσόντα είναι απαραίτητα.

Συμπερασματικά, αν καλύπτεις περίπου το 60–70% των απαιτούμενων προσόντων και μπορείς να αναδείξεις τόσο τις δεξιότητές σου όσο και τη διάθεσή σου για εξέλιξη και εκπαίδευση, τότε στείλε το βιογραφικό σου!

Είμαι μεγάλη για αλλαγή;

Σε καμία περίπτωση! Φυσικά μπορείς να προχωρήσεις σε στρατηγικά βήματα αλλαγής καριέρας εφόσον πλαισιώσεις κατάλληλα αυτήν τη μετάβαση. Για παράδειγμα, παράλληλα με την εκάστοτε εργασία σου, μπορείς να δοκιμάσεις το αντικείμενο που σε ενδιαφέρει μέσα από την εθελοντική εργασία ή και part-time μισθωτή απασχόληση. Η ένταξή σου σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενδεχομένως να είναι πολύ βοηθητική, ώστε να λάβεις τις κατάλληλες γνώσεις και να αιτηθείς με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Επίσης, προσπάθησε να ενημερωθείς για το αντικείμενο μέσα από έμπειρες/ους επαγγελματίες με πολυετή πορεία σε αυτό και μην ξεχνάς να αναφέρεσαι στη διαδικασία αλλαγής καριέρας στο σχετικό profile του βιογραφικού. Τέλος, καλή ιδέα είναι να προχωρήσεις σε μια μικρή δοκιμή του αντικειμένου που σε ενδιαφέρει προτού λάβεις μεγάλες αποφάσεις με υψηλό κόστος και ρίσκο.

© Unsplash/ Brooke Cagle

Έχω την επιλογή να αφαιρέσω προσωπικά στοιχεία από το βιογραφικό όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία μου και η φωτογραφία μου;

Ναι! Παλαιότερα συνηθιζόταν αλλά όχι πλέον. Μπορούμε, λοιπόν, να αφαιρούμε πολύ προσωπικά στοιχεία από το βιογραφικό μας όπως η φωτογραφία, η οικογενειακή μας κατάσταση, η ηλικία, η υπηκοότητα και η ακριβή διεύθυνση κατοικίας μας. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική νομοθεσία δεν απαγορεύει την αναφορά στα παραπάνω στοιχεία εφόσον η υποψήφια το επιλέξει, ούτε όμως μπορεί να αποτελέσει απαίτηση από πλευράς της επιχείρησης! Επομένως, το εάν κάποια επιλέξει να προσθέσει ή όχι αυτά τα στοιχεία, αποτελεί προσωπική και όχι νομική υποχρέωση.

Πώς να αξιοποιήσω καλύτερα το εργαλείο του Linkedin;

Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι το LinkedIn δεν είναι απλώς ένα job portal, αλλά ένα επαγγελματικό social media και ένας δυναμικός χώρος δικτύωσης.

Αφού φροντίσεις να έχεις ένα πλήρως ενημερωμένο και στοχευμένο προφίλ, επένδυσε συστηματικά στο χτίσιμο επαφών και παρουσίας. Διατήρησε σταθερή δραστηριότητα μέσα από δημοσιεύσεις, σχολιασμό σε αναρτήσεις άλλων επαγγελματιών και επαναδημοσιεύσεις περιεχομένου σχετικού με το αντικείμενό σου, ώστε να ενισχύσεις την ορατότητά σου.

Παράλληλα, αξιοποίησε ενεργά το δίκτυό σου μέσω προσωπικής επικοινωνίας. Αν γνωρίζεις ότι κάποιο άτομο εργάζεται στην επιχείρηση που σε ενδιαφέρει, επικοινώνησε απευθείας εκφράζοντας το ενδιαφέρον σου. Το ίδιο ισχύει και για recruiters, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών σχέσεων και όχι απλώς την αποστολή βιογραφικών.

Τέλος, μπορείς εύκολα να αξιοποιήσεις και τη δοκιμαστική δωρεάν εκδοχή του premium, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε άτομο χωρίς να προϋπάρχει σύνδεση, και σου προσφέρει διάφορα insights σχετικά με τις θέσεις π.χ φίλτρα αναζήτησης και προτάσεις για στοχευμένες επαφές.

Ο προϊστάμενός μου με ακουμπάει με τρόπο που με κάνει να αισθάνομαι άβολα. Τι μπορώ να κάνω για να το διαχειριστώ;

Κάθε ανεπιθύμητο άγγιγμα που προκαλεί δυσφορία συνιστά παρενόχληση, ανεξάρτητα από την πρόθεση ή τη θέση του ατόμου που το ασκεί, ιδιαίτερα εάν επαναλαμβάνεται. Για να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, εφόσον αισθάνεσαι ασφαλής, θέσε σαφή όρια και δήλωσε πως η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποδεκτή. Εάν, όμως, συνεχίσει, φρόντισε να καταγράφεις τα περιστατικά με λεπτομέρεια, καθώς αυτό μπορεί να φανεί πολύτιμο σε περίπτωση που αποφασίσεις να προχωρήσεις παρακάτω. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να μην απομονωθείς σε αυτή τη διαδικασία: η υποστήριξη από ένα άτομο εμπιστοσύνης ή έναν/μία σύμβουλο είναι καθοριστική για την εσωτερική σου ασφάλεια και ψυχική υγεία. Τέλος, μην ξεχνάς ότι η ενημέρωση για τα δικαιώματά σου και τις επίσημες διαδικασίες στον χώρο εργασίας σου είναι απαραίτητη για έχεις εικόνα των επιλογών σου.

Όταν και εάν θελήσεις εξειδικευμένη βοήθεια, στο safeandfair.gr θα βρεις δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για άτομα που βιώνουν ή γίνονται μάρτυρες σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, με συμβούλους που διαχειρίζονται τα περιστατικά με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Unsplash/ Christin Hume

Με αγχώνει κάτι στη δουλειά μου αλλά δεν έχω κάποιο κοντινό άτομο για να το συζητήσω και να με συμβουλέψει. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Είναι λογικό να μην έχεις πάντα κάποιο κοντινό σου άτομο που να έχει εξειδικευμένες γνώσεις ή να κατανοεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της δουλειάς σου, ώστε να μπορεί να σε συμβουλέψει αποτελεσματικά. Καμιά φορά, όταν καταφεύγουμε για τα επαγγελματικά μας στις φίλες, τον μπαμπά ή τα αδέλφια μας, καταλήγουμε με 15 διαφορετικές απόψεις και καμία που να μπορούμε να εφαρμόσουμε! Σε τέτοιες περιπτώσεις, βοηθάει να αναζητήσεις μια μεντόρισσα ή έναν μέντορα, δηλαδή ένα άτομο που να έχει εμπειρία από τον χώρο σου ή την πρόκληση που αντιμετωπίζεις και να μπορεί να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μοιραστεί μαζί σου την εμπειρία του, από την οποία μπορείς να μάθεις πολλά!

Αναζήτησε άτομα που θαυμάζεις από το επαγγελματικό σου περιβάλλον και πρότεινέ τους να τους κεράσεις έναν καφέ για να ζητήσεις τα φώτα τους ή, αν δεν θέλεις να κάνεις αυτό το βήμα μόνη σου, απευθύνσου στην πλατφόρμα mentoring του WHEN που έχει φτιαχτεί ακριβώς για να σε βοηθήσει να βρεις την κατάλληλη μεντόρισσα για τις ανάγκες σου. Μέσα από την πλατφόρμα, μπορείς να βρεις μια μεντόρισσα ακόμα και σήμερα, με ένα μικρό κόστος, ή να περιμένεις να ανακοινώσουμε το επόμενο πρόγραμμα υποτροφιών mentoring του οργανισμού, ώστε να έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις ένα 3μηνο ή 6μηνο mentoring δωρεάν.

Τι βήματα χρειάζεται να ακολουθήσω για την ομαλή επανένταξή μου στην αγορά εργασίας;

Για την επιστροφή σου στην αγορά εργασίας είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις με τη διαδικασία της ενημέρωσης και δικτύωσης. Δηλαδή, να αναζητήσεις ημερίδες, ημέρες καριέρας, σεμινάρια, ομάδες και οποιαδήποτε δράση θα σε βοηθήσει να ενημερωθείς για τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Έπειτα, μπορείς να προχωρήσεις με την αναζήτηση ευκαιριών μέσα από πλατφόρμες και ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας, ώστε να εντοπίσεις θέσεις και ρόλους που ίσως σε ενδιαφέρουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες, είναι σημαντικό να ανανεώσεις το βιογραφικού σου, με στόχο να ξεκινήσεις τη διαδικασία των αιτήσεων. Αρχικά, στα αναγραφόμενα διαστήματα απουσίας σου από την εργασία θα χρειαστεί να τονίσεις πώς αξιοποίησες τον χρόνο αυτό. Δηλαδή, μπορείς να εστιάσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που συμμετείχες ή και εθελοντικές δράσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, έχεις τη δυνατότητα να αναφερθείς στους λόγους απουσίας π.χ για ευθύνες φροντίδας μέλους οικογένειας, για προσωπική εξέλιξη, για προσωπικούς λόγους κτλ. Εσύ θα επιλέξεις πώς θα το διατυπώσεις, αρκεί να το στηρίξεις με άνεση στην αντίστοιχη συνέντευξη!

Δουλεύω αρκετές ώρες από το σπίτι και, αν και μου αρέσει η ανεξαρτησία μου, νιώθω κάπως απομονωμένη. Τι μπορώ να κάνω για αυτό;

Είναι απολύτως φυσικό να αισθάνεσαι απομόνωση εφόσον εργάζεσαι πολλές ώρες από το σπίτι, όσο κι αν αυτό μπορεί να σε εξυπηρετεί. Μια καλή λύση προσφέρουν τα co-working spaces που σου δίνουν την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια φάση με εσένα και να αισθάνεσαι ότι ανήκεις σε μια κοινότητα διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία σου. Ακόμα και λίγες μέρες (ή ώρες!) την εβδομάδα, μπορούν να αλλάξουν εντελώς τη διάθεσή σου εφόσον θα δουλεύεις σε ένα ζωντανό περιβάλλον, θα ανταλλάζεις αυθόρμητες κουβέντες και ιδέες, με πολλές ευκαιρίες για επιπλέον δικτύωση.

Το WHEN Hub είναι ένας τέτοιος χώρος, με co-working space σε ένα όμορφο, ανακαινισμένο νεοκλασικό στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο σου δίνει μάλιστα τη δυνατότητα για δημιουργική απασχόληση παιδιών και μια πληθώρα εκδηλώσεων, επιμορφώσεων και συζητήσεων που μπορείς να παρακολουθήσεις μετά τη δουλειά, για να ανοίξεις περισσότερο τους ορίζοντές σου και να γνωρίσεις ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, το να αλλάζεις παραστάσεις και το σπίτι να μην αποτελεί τον αποκλειστικό χώρο της εργασίας σου -πέρα από τον χώρο που ζεις και ξεκουράζεσαι- σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, τόσο στην ισορροπία σου ανάμεσα σε εργασιακή & ιδιωτική ζωή, όσο και στην αίσθηση μοναξιάς που μπορεί να σε καταβάλει.