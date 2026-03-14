Αυτό είναι το πιο “ύπουλο” task στη δουλειά: Εκείνο που σου ζητούν και δεν μπορείς να πεις όχι

Νέα έρευνα, επιβεβαιώνει ότι σχεδόν 8 στους 10 εργαζομένους φορτώνονται με επιπλέον αρμοδιότητες που παρουσιάζονται ως επιλογή - αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.

Στον σύγχρονο εργασιακό χώρο υπάρχει μια ερώτηση που ακούγεται αθώα, αλλά σπάνια είναι πραγματικά προαιρετική. Το «μπορείς να αναλάβεις και αυτό;» συχνά μεταφράζεται σε μια σιωπηρή υποχρέωση. Για πολλούς εργαζομένους, η απάντηση είναι δεδομένη πριν καν την πουν. Η άρνηση μοιάζει δύσκολη - ή και αδύνατη. Και έτσι, μια «μικρή βοήθεια» μετατρέπεται σε ακόμη ένα κομμάτι του ήδη φορτωμένου προγράμματος.

Το φαινόμενο έχει αποκτήσει πλέον και δικό του όρο: «voluntold» - ένας συνδυασμός των λέξεων volunteer και told. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος «εθελοντικά» αναλαμβάνει κάτι… επειδή του το είπαν. Μια νέα έρευνα που ανέθεσε η Office Beacon και πραγματοποιήθηκε από την Talker Research επιβεβαιώνει, ότι το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.000 εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται σταθερά. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι εννέα νέα tasks προστίθενται στον ρόλο τους κάθε χρόνο. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 78% δηλώνει πως έχει κληθεί να αναλάβει επιπλέον εργασία χωρίς ουσιαστική επιλογή. Παράλληλα, το 12% λέει ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη ακόμη και μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι στο επίκεντρο του «volutold»

Οι εργαζόμενοι της Gen Z φαίνεται να βρίσκονται πιο συχνά σε αυτή τη θέση. Περίπου το 17% των νέων επαγγελματιών δηλώνει ότι του ανατίθενται συχνότερα επιπλέον καθήκοντα. Ο λόγος είναι αρκετά απλός. Πολλοί βρίσκονται στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, σε θέσεις με μικρότερη διαπραγματευτική δύναμη και χωρίς ξεκάθαρα όρια ρόλου. Έτσι, η άρνηση μοιάζει πιο δύσκολη.

Η πιο συχνή αιτία είναι η έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα με την έρευνα, το 37% των εργαζομένων αναφέρει, ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν αρκετό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι υπάρχοντες υπάλληλοι να καλούνται να καλύψουν περισσότερες ανάγκες. Παράλληλα, το 28% υποστηρίζει ότι οι νέες αρμοδιότητες του ανατέθηκαν χωρίς καμία συζήτηση, ενώ το 17% αναφέρει ότι εργασίες που αρχικά παρουσιάστηκαν ως προσωρινές τελικά έγιναν μόνιμες. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, όταν η επιπλέον δουλειά δεν συνοδεύεται από ανταμοιβή. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (53%) δηλώνουν ότι δεν έλαβαν ποτέ αύξηση, προαγωγή ή κάποια άλλη μορφή αναγνώρισης.

Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής είναι εμφανείς. Το 74% των εργαζομένων δηλώνει ότι οι νέες υποχρεώσεις δυσκολεύουν την ολοκλήρωση της βασικής του δουλειάς. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένο στρες, χαμηλότερη συγκέντρωση και μεγαλύτερος κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης.

Παρότι εργαλεία που βασίζονται στην Artificial Intelligence αρχίζουν να μπαίνουν όλο και περισσότερο στους χώρους εργασίας, πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η πραγματική λύση δεν είναι μόνο τεχνολογική. Καλύτερη εκπαίδευση, σαφής επικοινωνία και ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειας παραμένουν, για πολλούς, τα βασικά στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη δουλειά πραγματικά βιώσιμη.

