6 καθημερινές συνήθειες που μπορεί να σου στερούν την προαγωγή στη δουλειά σου

Μικρές καθημερινές κινήσεις που μοιάζουν αθώες, αλλά ίσως κρατούν το όνομά σου μακριά από το επόμενο meeting προαγωγών.

Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά, μένουν μέχρι αργά στο γραφείο, απαντούν σε emails λες και πρωταγωνιστούν στο "Mission Impossible" και παρ’ όλα αυτά βλέπουν άλλους να παίρνουν την προαγωγή. Και τότε ξεκινά ο κλασικός εσωτερικός μονόλογος: «Μα γιατί εκείνος κι όχι εγώ;». Η αλήθεια είναι πως η επαγγελματική εξέλιξη δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά κάνεις τη δουλειά σου, αλλά και από το πώς λειτουργείς καθημερινά.

Κάποιες μικρές συνήθειες, που επαναλαμβάνονται τόσο συχνά ώστε να γίνονται σχεδόν αόρατες, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα αλλάζει. Και όχι, δεν μιλάμε για το να μην πίνεις τρεις καφέδες πριν τις 11 το πρωί. Αν και ίσως κι αυτό να χρειάζεται μια συζήτηση.

6 συνήθειες στη δουλειά που επηρεάζουν την προαγωγή και την επαγγελματική εξέλιξη

Η μόνιμη γκρίνια δεν είναι personality trait

Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος σε κάθε γραφείο που αντιμετωπίζει τα πάντα σαν προσωπική προσβολή από το σύμπαν. Η κίνηση στους δρόμους, το air condition ή το νέο software. Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτείς τη συμπεριφορά σου. Οι managers συνήθως προωθούν ανθρώπους που λύνουν προβλήματα, όχι ανθρώπους που τα δημιουργούν, καθθώς η αρνητικότητα κουράζει περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

Η καθημερινή καθυστέρηση

Το να αργήσεις μία φορά είναι ανθρώπινο. Το να αργείς καθημερινά είναι μια κακή συνήθεια. Η συνέπεια μεταφράζεται σε αξιοπιστία και είναι βασικό συστατικό για οποιονδήποτε θέλει περισσότερες ευθύνες. Κανείς δεν σκέφτεται: «Ας δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στον άνθρωπο που δεν έχει έρθει ποτέ στην ώρα του από το 2022».

Το multitasking δεν είναι πάντα υπερδύναμη

Η κοινωνία μάς έχει πείσει ότι το multitasking είναι ένδειξη παραγωγικότητας. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές είναι απλώς οργανωμένο χάος. Όταν μιλάς σε κλήση, απαντάς σε email, χαζεύεις Slack notifications και προσπαθείς να θυμηθείς γιατί άνοιξες το Excel, το αποτέλεσμα συνήθως είναι μέτριο σε όλα. Οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν επαγγελματικά είναι εκείνοι που μπορούν να συγκεντρωθούν ουσιαστικά σε κάτι και να το ολοκληρώσουν σωστά.

Το να μη ζητάς βοήθεια δεν σε κάνει ήρωα

Πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι πρέπει να αποδεικνύουν συνεχώς πως τα ξέρουν όλα. Έτσι αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια, ακόμα κι όταν έχουν κολλήσει τόσο πολύ που κοιτούν την οθόνη για ώρες. Η ωριμότητα στη δουλειά φαίνεται και από την ικανότητα να παραδέχεσαι ότι χρειάζεσαι καθοδήγηση. Οι managers προτιμούν έναν άνθρωπο που ρωτά εγκαίρως παρά κάποιον που παραδίδει λάθος δουλειά επειδή φοβήθηκε να εκτεθεί.

Η έλλειψη πρωτοβουλίας φαίνεται περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Υπάρχουν εργαζόμενοι που περιμένουν πάντα οδηγίες για τα πάντα, όμως οι άνθρωποι που εξελίσσονται είναι συνήθως εκείνοι που προτείνουν ιδέες, βλέπουν τι χρειάζεται και κινούνται πριν τους το ζητήσουν. Δεν χρειάζεται να μετατραπείς ξαφνικά σε motivational speaker του LinkedIn, αλλά λίγη δημιουργική πρωτοβουλία κάνει τεράστια διαφορά στην εικόνα σου.

Η κακή επικοινωνία κοστίζει

Το «νόμιζα ότι το είχε αναλάβει κάποιος άλλος» είναι μία από τις πιο επικίνδυνες φράσεις σε επαγγελματικό περιβάλλον. Όταν δεν επικοινωνείς ξεκάθαρα, δημιουργούνται παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και εκνευρισμός. Οι άνθρωποι που προχωρούν επαγγελματικά ξέρουν να ενημερώνουν, να εξηγούν και να μιλούν με σαφήνεια. Και όχι μόνο μέσω voice notes τριών λεπτών που κανείς δεν ακούει ολόκληρα.

Το κουτσομπολιό γυρίζει μπούμερανγκ

Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά το συνεχές κουτσομπολιό δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης. Αν μιλάς συνεχώς για τους άλλους, οι συνάδελφοί σου υποθέτουν ότι πιθανότατα κάνεις το ίδιο και για εκείνους. Το επαγγελματικό περιβάλλον λειτουργεί πολύ περισσότερο με βάση την εμπιστοσύνη απ’ όσο πιστεύουμε. Και η εικόνα ενός ανθρώπου που μεταφέρει πληροφορίες σαν δελτίο ειδήσεων δύσκολα συνδέεται με ηγετική θέση.