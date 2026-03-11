Στις εκατό διαφορετικές πτυχές της, η Μαρίνα Σάττι είναι πάντα ο εαυτός της

Η Μαρίνα Σάττι θα βρεθεί στο Women's Forum 2026 το Σάββατο 14/3, για να γκρεμίσει στερεότυπα και να μοιραστεί την δική της ιστορία.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ετών, είναι η ερμηνεύτρια, μουσικός, συνθέτρια και περφόρμερ Μαρίνα Σάττι, η γυναίκα που έχει καταφέρει να χαράξει μια τελείως δική της πορεία και να χτίσει μια περσόνα μέσα από 100 διαφορετικές επιλογές και διαδρομές.

Το όνομά της Μαρίνας Σάττι ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και στην παράδοση, στο ποπ, στη τζαζ και στο έθνικ, από το Μέγαρο ως τη Eurovision και πάλι πίσω. Στον δικό της προσωπικό κόσμο, η ελληνική παράδοση, οι βαλκανικοί ρυθμοί, η πολυφωνία και η σύγχρονη ποπ αισθητική συνυπάρχουν με φυσικότητα. Και το σύμπαν αυτό, μόνο μια λέξη μπορεί να το χαρακτηρίσει: Η αυθεντικότητα. Η Μαρίνα Σάττι έχει τον δικό της προσωπικό ήχο και ταυτότητα που δεν χωράει πίσω από καμία ταμπέλα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr