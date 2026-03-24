Ο Μάνος Χατζημαλωνάς στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Για μένα γυναίκα σημαίνει αφετηρία και προορισμός»

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς στο 3o Women’s Forum “Είμαι Εδώ Για Εσένα” ανέλυσε με επιστημονικά δεδομένα τον ρόλο της γυναίκας ως σταθερό πυλώνα ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνέχειας.

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής στην συνθετική-υπαρξιακή συμβουλευτική νέων και ενηλίκων. Εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας μέσα από τον «Χαρακτήρα» ενός ανθρώπου, συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης - διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό και υπαρξιακό.

Ως διεθνώς αναγνωρισμένος ψυχοθεραπευτής έχει διδάξει ηθική, φιλοσοφία και ψυχολογία σε πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ελλάδα, και από το 2015 διοργανώνει τα συνέδρια TEDxRhodes στην Ρόδο. Ως ιδιώτης ψυχολόγος φιλοξενεί ατομικές συνεδρίες στην Αθήνα και διαδικτυακά, είναι επιστημονικός επισκέπτης σε διεπιστημονικές κλινικές σε Αμερική και Ευρώπη, συμβουλεύει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, ενδυνάμωσης και αλλαγής κουλτούρας, διεξάγει εκπαιδεύσεις για την ενεργοποίηση της συνεργατικότητας και τον εξευγενισμό αρετών του χαρακτήρα σε οργανωτικά πλαίσια, και εφαρμόζει μια καινοτομική μέθοδο βασισμένη στην μετα-αρετή της Ελληνικής Φιλοτιμίας για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Η ομιλία του Μάνου Χατζημαλωνά στο 3o Women’s Forum

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως «είμαι ψυχολόγος, οπότε υπό μία και παραπάνω έννοιες εκπληρώνω σε έναν βαθμό τον ρόλο μιας γυναίκας. Μεγάλωσα σε μητριαρχική οικογένεια - η μητέρα μου ήταν αυτή η οποία με δίδαξε στα γόνατά της, όχι μόνο για να με αγκαλιάζει, αλλά και να με οριοθετεί για το ήθος, τον χώρο που πρέπει να δημιουργώ για τον απέναντι. Ακούγοντας, τηρώντας μία κατάσταση όπως είναι αυτή η μαγική φράση εδώ “Είμαι εδώ για σένα”.

»Για μένα γυναίκα σημαίνει αφετηρία, σημαίνει και προορισμός. Άλλωστε, κι εγώ ήμουν κάποτε γυναίκα, εξού και οι θηλές που φέρω στο σώμα μου ως ένα δυνάμει βιολογικό, εξελικτικό πείραμα, όπως είναι κάθε άντρας. Αν θέλετε να ξέρετε, το πιο πλήρες, ολοκληρωμένο τέλειο ον είναι η γυναίκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη αξία από τον άνδρα, γιατί αλληλοσυμπληρώνονται, και μέσα τους έχουν αρρενωπά και θηλυκά στοιχεία - έκαστος και εκάστη. Αλλά ως άνδρας έχω χρέος να κοιτώ απέναντι και να φιλοξενώ αυτό το ξένο, βάσει της δικής μου ιδιότητας ως ανδρός».

»Οι γυναίκες σήμερα έχουν όλους τους ρόλους: τους ανδρικούς, τους γυναικείους, τους μητρικούς, τους αισθητικούς και τους βιολογικούς. Η ελευθερία του να επιλέξουν, επίσης, είναι ένα ζήτημα -είναι σίγουρα αγαθό. Αλλά, ξέρετε, ποτέ η ελευθερία δεν ήρθε χωρίς κόστος. Και πάντοτε η ελευθερία, επειδή είναι δίδυμη αδερφή με την δικαιοσύνη, γιατί ένας άνθρωπος όταν του ζητήσεις “τι θες πραγματικά”, θα σου πει ότι θέλω να είμαι ελεύθερος/η. Επειδή όμως ένας ελεύθερος άνθρωπος, δεν τάσσεται εύκολα προς μία κατεύθυνση, εδώ δημιουργείται μία αίρεση, μια απορία που οδηγεί στην αποξένωση αυτού του ρόλου. Από που να ξεκινήσουμε για τις γυναίκες; Από ότι είναι το κριτήριο, το αρχιμήδειο σημείο, είναι ο μοχλός όπου ο ανθρώπινος πολιτισμός στάθηκε εκεί προκειμένου να κάνει ένα βήμα παραπέρα».

»Ότι έγινε υποχείριο των δυνάμεων και της λεγόμενης και υπαρκτής πατριαρχίας, η οποία δεν έχει γένος και η οποία σκιωδώς ενυπάρχει ακόμα και τώρα, και κομμάτι μου την εκφράζει δυστυχώς. Αλλά θέλω να την ομολογήσω εδώ μαζί σας - οπότε από πού να ξεκινήσουμε γι’ αυτά τα στιγμιότυπα ιστορικού αυτοπροσδιορισμού - στην Αντιγόνη, τη Λυσιστράτη, την Υπατία, τις γυναίκες της Επανάστασης, τις γυναίκες των επαναλαμβανόμενων κρίσεων που έστησαν και διατήρησαν σπιτικό;».

Οι γυναίκες περισσότερο, από τους άντρες, γνωρίζουν πολύ καλά τι πάει να πει ευθύνη. Θέλετε στην προσωπική υγιεινή, θέλετε σε όλους αυτούς τους ρόλους που μία γυναίκα πρέπει να είναι αψεγάδιαστη; Αλλά, η υπομονή έχει τα όριά της, διαφορετικά σταματά να είναι αρετή. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα να καθοδηγούμαστε σε μία ελευθεριότητα, η οποία και στους άνδρες προφανώς έχει σοβαρές επιπτώσεις, και ας μην φαίνεται, αλλά πρωτευόντως στο γυναικείο φύλο.

»Εξελικτικά, κοινωνικά, ανθρωπολογικά η ισότητα μας κάνει και τους άνδρες και τις γυναίκες να ξεχνάμε έναν ρόλο που μας έχει κληροδοτηθεί μέσα από τη φύση μας, τον οποίο πρέπει να τον ανακρίνουμε και αυτόν».

Ολόκληρη η ομιλία του Μάνου Χατζημαλωνά στο Women's Forum 2026: