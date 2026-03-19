Η Fayrouz El Mehdaw ανέβηκε στη σκηνή του 3o Women’s Forum “Είμαι Εδώ Για Εσένα” και μίλησε για εκείνη ακριβώς τη στιγμή που αποφάσισε να βουτήξει στη θάλασσα με κομμένη την ανάσα, όχι για να ξεφύγει, αλλά για να επιστρέψει στον εαυτό της.

Η Fayrouz γεννήθηκε στη Λιβύη και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την ελεύθερη κατάδυση το 2019 σε ηλικία 46 ετών, ως τρόπο διαχείρισης του στρες στη ζωή της, και ερωτεύτηκε το άθλημα. Μητέρα δύο αγοριών και με μακρά καριέρα ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, αποφάσισε να αφιερώσει όλες τις δυνάμεις της και το χρόνο της για να γίνει πρωταθλήτρια άπνοιας στα αγωνίσματα της πισίνας και της θάλασσα (βάθος), παρόλο που δεν είχε κανένα αθλητικό υπόβαθρο.

Με τη βοήθεια του προπονητή της, Δημήτρη Κούμουλου της OneBreath Freediving, έφτασε γρήγορα σε αγωνιστικό επίπεδο και συμμετείχε σε πολλές εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας ελεύθερης κατάδυσης από τον Ιούνιο του 2019 και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλαπλά Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Συνολικά μέχρι στιγμής, έχει πετύχει 30 πανελλήνια ρεκόρ στη πισίνα και στη θάλασσα συνδυαστικά, και είναι κάτοχος των παγκόσμιων ρεκόρ World Master Μ1 στο CWTB (σταθερά βάρη με διπλά πέδιλα ) και CWT (σταθερά βάρη με μονοπεδιλο).

Η Fayrouz El Mehdaw στο Women's Forum "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Tο μόνο εμπόδιο για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας είμαστε εμείς»

Στην έναρξη της ομιλίας της, η Fayrouz El Mehdaw μίλησε για το πώς ο αθλητισμός μπήκε στη ζωή της και κυριολεκτικά την έσωσε. Τη βοήθησε να βγει από ένα σκοτεινό μονοπάτι και της επέτρεψε να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνηση. Ο αθλητισμός, όπως αναφέρει η ίδια ήρθε πολύ αργά στη ζωή της, για την ακρίβεια το 2018, σε ηλικία 45 χρονών.

«Ήμουν για πολλά χρόνια διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού δούλευα πάρα πολλές ώρες είχα πάρα πολύ άγχος, χρόνιο στρες, θυσίαζα συνεχώς την οικογενειακή και την προσωπική μου ζωή, δούλευα σε ένα πολύ τοξικό περιβάλλον και ενώ αγαπούσα πάρα πολύ τη δουλειά μου δεν την ευχαριστιόμουν καθόλου».

Οι ρυθμοί της ζωής της ήταν απαιτητικές και το σώμα – και το μυαλό της είχε φτάσει στο μέγιστο δυνατό των δυνάμεών της. Το άγχος κυριαρχούσε και κάπου εκεί ήρθε η διάγνωση με την κατάθλιψη. Είχε πολύ συχνές κρίσης πανικού, έπαιρνε φάρμακα και δεν πήγαινε πουθενά χωρίς να έχει ζάναξ στη τσάντα της «για παν ενδεχόμενο» λέει η ίδια. Μέσα σε μια σκοτεινή λοιπόν περίοδο της ζωής της, η οποία διήρκεσε τρεις μήνες, μια έκθεση του γιου της στάθηκε αφορμή να ταρακουνηθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ.

«Ένα βράδυ γύρισα σπίτι από το γραφείο έπεσα για ύπνο και ξανασηκώθηκα τρεις μήνες μετά από το κρεβάτι. Τρεις μήνες κοίταζα το ταβάνι και αναρωτιόμουν πως βρέθηκα εδώ, τι πήγε τόσο λάθος ώσπου ένα μεσημέρι γύρισε ο μικρός μου ο γιος από το σχολείο, δημοτικό τότε, και ήθελε να μου δείξει την έκθεσή του. Η δασκάλα τους είχε ζητήσει να γράψουν για τους γονείς τους, και διαβάζω “Ο μπαμπάς το πρωί πηγαίνει τον σκύλο μας βόλτα μας πηγαίνει στο σχολείο και μετά πάει στη δουλειά. Το μεσημέρι μας παίρνει από το σχολείο παίζει λίγο μαζί μας το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα μάς πάει ποδήλατο. Η μαμά είναι όλη μέρα στον καναπέ ” και το διαβάζω αυτό και παθαίνω σοκ. Μια φράση είχε πει, μόνο αυτό, και λέω έτσι με βλέπουν τα παιδιά μου; Η μαμά είναι όλη μέρα στον καναπέ; και λέω αυτό πρέπει να αλλάξει – και πρέπει να αλλάξει άμεσα».

«Μου μπήκε η ιδέα στο μυαλό “θέλω να είμαι αθλήτρια” και πριν προλάβω να τελειώσω την σκέψη μου ένιωσα να ντρέπομαι. Λέω δεν μπορείς να το γράψεις αυτό, θα σε περάσουν για ηλίθια να πεις στα 45 θέλω να γίνω αθλήτρια. Και δε λέω τίποτα. Όπως είχα ερωτευτεί το νερό και έπρεπε να βρω ένα τρόπο να βρίσκομαι σε αυτό και λέω οκ, αν μέχρι τον Σεπτέμβριο που ήταν ο αγώνας Fayrouz δεν έχεις βρει δουλειά θα πας στον αγώνα [...] Έβαζα τα παιδιά για ύπνο στις οκτώμισι, έφευγα πήγαινα γύρω στις εννιά μισή νηστική γύρναγα σπίτι κατά τις δώδεκα δωδεκάμιση εξουθενωμένη αλλά τόσο ευτυχισμένη»

Κλείνοντας την ομιλία της, έστειλε το δικό της μήνυμα με την ελπίδα όλοι εμείς που ακούγαμε με προσήλωση την ιστορία της, να βρούμε τη θάλασσά μας, όπως χαρακτηριστικά είπε, και να τολμήσουμε να βουτήξουμε χωρίς φόβο, χωρίς ενδοιασμούς, και να βρούμε ιό,τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους σε αυτή τη ζωή.

«Είμαι η βαθύτερη Ελληνίδα δύτρια αν και εξακολουθώ να είμαι η μεγαλύτερη σε ηλικία δύτρια, με 30 πανελλήνια ρεκόρ και δύο παγκόσμια στην κατηγορία μου. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που μου έδωσε αυτό το άθλημα και δεν μιλάω για το ρεκόρ. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, την αξιοπρέπεια μου, τη χαρά για τη ζωή, για τα παιδιά μου μπορώ να μιαίνει το ζωντανό παράδειγμα ότι δεν είναι κακό να πέσεις, το σημαντικό είναι να ξανασηκωθείς και να μη φοβηθείς ούτε την ηλικία σου ούτε τα πιθανά εμπόδια που ίσως σου βάζει η κοινωνία, γιατί αν το καλοσκεφτούμε το μόνο εμπόδιο για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας είμαστε εμείς και ο φόβος μας να κάνουμε μία αλλαγή στη ζωή μας.



