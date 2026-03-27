Ιουλία Αρμάγου, Γεωργία Γκιούλα και Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Είναι προνόμοιο το να μεγαλώνουμε καλά. Δεν είναι κάτι δεδομένο»

Η Ιουλία Αρμάγου, η Γεωργία Γκιούλα και η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου μίλησαν στο 3ο “Είμαι Εδώ Για Εσένα” για την ομορφιά του να ζεις περισσότερο και καλύτερα

Η Ιουλία Β. Αρμάγου είναι χημικός με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία καλλυντικών, πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Juliette Armand και ενεργό στέλεχος σε επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς. Διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο στη χημεία, την κοσμητολογία και την επιχειρηματική ηγεσία. Είναι Πρόεδρος του Brand Juliette Armand (1992–σήμερα) και συνιδρύτρια της εταιρείας επαγγελματικών καλλυντικών Juliette Armand. Η εταιρεία διαθέτει καθετοποιημένη μονάδα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιποίησης δέρματος με εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες. Στο παρελθόν υπήρξε Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος – Πουρνάρα (1989–1991) στο κομμάτι της διοίκησης και του στρατηγικού σχεδιασμού της καλτσοβιομηχανίας, ενώ διετέλεσε χημικός Διασφάλισης Ποιότητας – Royal Dutch Shell (1982–1991) για τον έλεγχος ποιότητας, της έρευνας σε λιπαντικά και καύσιμα σε συνεργασία με το ΕΜΠ. Κατέχει Πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Ενεργειακά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κοσμητολογία και την Τοξικολογία. Έχει λάβει πιστοποιήσεις Safety Assessor – Σεμινάριο Τοξικολογίας, από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1999). Έχει υπάρξει σε θεσμικούς ρόλους ως μέλος Γενικού Συμβουλίου Τράπεζας της Ελλάδος (2017–2020), Μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλυντικών, Μέλος ΔΣ ΕΝΑ, ενώ έχει δημοσιεύσει μελέτες για την οικιστική ασφάλεια από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, την προστασία του περιβάλλοντος και σύγχρονες τάσεις στην κοσμητολογία. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια.

Η Γεωργία Γκιούλα είναι Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, είναι επικεφαλής της Μονάδας Μελέτης του Ανθρώπινου Μικροβιώματος, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθύντρια του WHO/ECDC Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδας-επίσημο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Γρίπης του European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) και επιστημονικά υπεύθυνη του Ηπατολογικού Εργαστηρίου Β΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου. Κατέχει επίσης της θέση της Γενικής Γραμματέως Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας, ενώ έχει βραβευτεί με το Βραβείο Αριστείας στην έρευνα για την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ. Έχει υπάρξει καλεσμένη ομιλήτρια σε περισσότερα από 150 εθνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια και έχει συγγράψει περισσότερα από 110 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτή (PubMed, SCOPUS).

H Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου ξεκίνησε σπουδάζοντας Γαλλική Φιλολογία, όμως σύντομα ακολούθησε το ενδιαφέρον της για το μακιγιάζ. Μετά την εκπαίδευσή της στο Παρίσι, απέκτησε εργασιακή εμπειρία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ενώ το 2002 εντάχθηκε στη MAC Cosmetics. Ξεκίνησε ως retail artist, εξελίχθηκε σε Education Manager για τα Βαλκάνια και εδώ και μία δεκαετία δραστηριοποιείται διεθνώς ως Global Senior Artist, εκπαιδεύοντας MAC Artists και συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα Fashion Weeks σε Παρίσι, Λονδίνο και Μιλάνο. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους makeup artists όπως οι Val Garland, Alex Box, Kabuki, Daniel Sallstrom, Diane Kendall και έχει εργαστεί σε επιδείξεις διάσημων οίκων μόδας, μεταξύ των οποίων Balmain, Vivienne Westwood, Rick Owens, Marni, Maison Margiela, Thom Browne, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Vetements, Kenzo, Giambattista Valli και πολλοί άλλοι. Με εμμονή στη λεπτομέρεια και σεβασμό για την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου, μετατρέπει το μακιγιάζ σε μια ουσιαστική, αυθεντική εμπειρία που αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες, φέρνοντας στην επιφάνεια την εσωτερική δύναμη και το χαρακτήρα του κάθε προσώπου αποτυπώνοντας το συναίσθημα της στιγμής.

Ιουλία Αρμάγου, Γεωργία Γκιούλα και Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026

Η Ιουλία Αρμάγου, Χημικός, Συνιδρύτρια & Πρόεδρος της Juliette Armand, η Γεωργία Γκιούλα, Ιατρός Βιοπαθολόγος και η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Artist MAC Cosmetics ανέβηκαν στη σκηνή του Women's Forum «Είμαι Εδώ Για Εσένα» 2026, στο Μέγαρο Μουσικής και συζήτησαν με την Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion & Beauty του JennyGr, για τη μακροζωία ως ολιστική προσέγγιση, συνδέοντας τη βιολογία, τη σωστή φροντίδα και την ψυχολογία της γυναίκας που θέλει να είναι παρούσα σε κάθε ηλικία.

Όπως είπε στην αρχή της συζήτησής τους, η Γεωργία Γκιούλα, η μακροζωία δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο χρονών είμαστε αλλά και με αυτή την έγκαιρη γνώση του τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας πολύ πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Καθώς πολλά νοσήματα αναπτύσσονται σιωπηλά, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε τα σήματα που μας δίνει το σώμα μας. «Περνάμε από την ιατρική του θεραπεύειν, στην ιατρική που προλαμβάνει αλλά και καθοδηγεί ταυτόχρονα», τονίζει. «Η αισθητική της φροντίδας του δέρματος έχει αλλάξει. Από την ευφήμερη αλλαγή και τη διορθωση της ρυτίδας και της χαλάρωσης, παίρνει διαστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας για την υγεία», λέει η Ιουλία Αρμάγου.

Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου πήρε το λόγο, τονίζοντας ότι το μακιγιάζ στην πραγματικότητα δεν κουκουλώνει την πραγματικότητα, αλλά την ερμηνεύει. «Για εμένα, το μακιγιάζ είναι σαν τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος δεν καλύπτει την πραγματικότητα, την φωτίζει από μια άλλη οπτική γωνία. Στον ιταλικό νεορεαλισμό, στις ταινίες οι ηθοποιοί εμφανίζονταν χωρίς φίλτρα, χωρίς μακιγιάζ ακριβώς γιατί η αλήθεια είχε δύναμη. Οπότε το θέμα δεν είναι να καλύψουμε, αλλά να φωτίσουμε και να αναδείξουμε. Ερμηνεύουμε αυτό που υπάρχει, το τιμούμε», εξηγεί.

Η συζήτηση στράφηκε έπειτα στο μικροβίωμα και στο πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μεγαλώνουμε όμορφα. Τα τρισεκατομμύρια βακτήρια με τα οποία συμβιώνουμε από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, επηρεάζουν τους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού, το μεταβολισμό και τη φλεγμονή, όπως είπε η Γεωργία Γκιούλα. «Αυτή η χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή ευθύνεται για πολλές παθήσεις του γήρατος. Ενα ισορροπημένο μικροβίωμα μας βοηθάει να ζήσουμε πολλά χρόνια και με καλή υγεία», εξηγεί. Σύμφωνα με την Ιουλία Αρμάγου, το τρίπτυχο του ageing gracefully είναι η σωστή διάγνωση, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του δέρματός μας, η πρόληψη και φυσικά η στοχευμένη δράση.

«Οι γυναίκες που μεγαλώνουν όμορφα έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους, έχουν συμφιλιωθεί με τον εαυτό τους κι έχουν συμφιλιωθεί και με την ηλικία τους. Υπάρχει μια κοινωνική πίεση ότι καθώς μεγαλωνουμε θα πρέπει να πολεμήσουμε τα σημάδια της γήρανσης. Γιατί η γήρανση θα πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμηθεί; Είναι κάτι που το έχουμε, το ζούμε και χρειάζεται να το τιμήσουμε», λέει η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου. «Οι γυναίκες που έχουν συμφιλιωθεί με τον εαυτό τους, δεν έχουν εμμονή με το παρελθόν. Έχουν χιούμορ για τον εαυτό τους, απολαμβάνουν τη ζωή και απολαμβάνουν αυτό που ζουν σήμερα. Αυτό είναι το καλύτερο μακιγιάζ που έχει μια γυναίκα», προσθέτει.

Άλλωστε σύμφωνα με την Γεωργία Γκιούλα, η ηλικία δεν μας λέει όλη την αλήθεια για την υγεία μας. «Στη σύγχρονη ιατρική λέμε ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός. Η βιολογία είναι αυτή που μας λέει την πραγματικότητα. Μεγαλώνουμε καλύτερα αν βγάλουμε από πάνω μας αυτήν την ταμπέλα της ηλικίας», λέει. Δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή για την μακροζωία, όπως τονίζει. «Οι μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται μέσα από τις καθημερινές μας συνήθειες: φυτικά τρόφιμα, ποικιλία στη διατροφή μας, σωματική άσκηση, καλός και ποιοτικός ύπνος, υγιής σεξουαλική ζωή, διαχείριση του στρες και ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις».

Όσον αφορά το skincare τώρα, σύμφωνα με την Ιουλία Αρμάγου είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια η κοσμετολογία ενώνει τις δυνάμεις της με την ιατρική και την γενετική. Η απτοκρυπτογράφηση του DNA είναι πραγματικά σημαντική, καθώς έτσι γνωρίζουμε ολοένα και καλύτερα πώς λειτουργεί το δέρμα και ανακαλύπτουμε νέες «άγνωστες» μέχρι τώρα λέξεις, όπως τα πολυνουκλεοτίδια, που αλλάζουν τον τρόπο που περιποιούμαστε το δέρμα μας.

Για την Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, το μακιγιάζ μπορεί να είναι εργαλείο αυτοέκφρασης, μπορεί να είναι και ακτιβισμός, μπορεί να είναι και πράξη φροντίδας. «Το θέμα είναι η πρόθεση που κρύβεται πίσω από το μακιγιάζ. Αν το χρησιμοποιώ για να εκφραστώ, να διασκεδάσω, να πειραματιστώ, τότε είναι μια πράξη ελευθερίας. Αν όμως το χρησιμοποιώ γιατί δεν θέλω να φαίνομαι, γιατί θέλω να κρυφτώ, γιατί δεν εχω συμφιλιωθεί με την ηλικία μου ή γιατί θέλω να μοιάζω με κάποια άλλη, τότε είναι παγίδα».

Κλείνοντας, οι τρεις καλεσμένες έδωσαν τα δικά τους μυστικά μακροζωίας. «Κίνηση, ισορροπία, περιέργεια για την ζωή και μια μικρή δόση χιούμορ», λέει η Γεωργία Γκιούλα. «Είναι προνόμοιο το να μεγαλώνουμε καλά. Δεν είναι κάτι δεδομένο», προσθέτει. «Αν δεν θέλεις να γεράσεις, να πάρεις ένα όπλο», λέει η Ιουλία Αρμάγου. «Αν αγαπάμε και ακούμε το σώμα μας, τότε θα έχουμε μια πολύ καλή διαδρομή», εξηγεί. «Λίγο πριν βαφτώ κοιτάζομαι στον καθρέφτη και σκέφτομαι ότι αυτό είναι το πρόσωπο που έχει ζήσει τη ζωή μου», λέει η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου.

