Η Χρύσα Κουμουνδούρου στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μόνο το 25% ανήκει σε γυναίκες»

Η Χρύσα Κουμουνδούρου ανέβηκε στη σκηνή του 3o Women’s Forum “Είμαι Εδώ Για Εσένα” και παρουσίασε το πρόγραμμα EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, δείχνοντας τον μετρήσιμο αντίκτυπο που έχουν οι στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων.

Η Χρύσα Κουμουνδούρου είναι Senior Manager στη Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, με ευθύνη τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη (end-to-end) υλοποίηση πρωτοβουλιών με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, στους πυλώνες της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Εντάχθηκε στη Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας του Ομίλου Πειραιώς το 2004, και για περισσότερα από 15 χρόνια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον διεθνή συντονισμό έργων marketing και επικοινωνίας σε 10 χώρες παρουσίας του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ηγήθηκε σύνθετων έργων rebranding στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών, διασφάλισε την ενιαία εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο και υλοποίησε στρατηγικά πλάνα ανάπτυξης των εγχώριων τραπεζών ευθυγραμμισμένα με τους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου.

Από το 2020, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει αναλάβει τη διαχείριση έργων εθνικής εμβέλειας, όπως το πρόγραμμα «Ελεύθεροι» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το «Ημέρες Μνήμης του Ελληνισμού,1922-1924», ενώ συντονίζει τον βασικό κορμό των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL» με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ισότητα των φύλων, τη συμπερίληψη και τη δημιουργία βιώσιμης κοινωνικής αξίας.

Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Τράπεζας σε συνέδρια και fora κοινωνικού διαλόγου, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη σύνδεση επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικού αντίκτυπου. Η προηγούμενη δραστηριοποίησή της ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενίσχυσε ουσιαστικά την προσέγγισή της σε θέματα επικοινωνίας, κοινωνικής ευαισθησίας και ενδυνάμωσης.

Είναι απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με εξειδίκευση στη Γλωσσολογία.

Η Χρύσα Κουμουνδούρου στο Women's Forum "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μόνο το 25% ανήκει στις γυναίκες»

Η Χρύσα Κουμουνδούρου μίλησε για το πώς η κοινωνική πρόοδος και η οικονομική ανάπτυξη είναι ένιαιες αλληλένδητες. «Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη όταν δεν υπάρχει στην κοινωνία μας ισότιμη πρόσβαση για τους ανθρώπους μας στη γνώση και τις ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή αυτήν την παραδοχή, ξεκίνησε να παρουσιάζει το πρόγραμμα EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, δείχνοντας τον μετρήσιμο αντίκτυπο που έχουν οι στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων. «Μετράμε 34 πρωτοβουλίες. Πάνω από 35.500 συνάνθρωποί μας έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα, ανάμεσά τους πάνω από 9000 γυναίκες», είπε.

Από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μόνο το 25 ανήκει σε γυναίκες, ενώ λιγότερο από το 6% χρηματοδοτήσεων σε start ups έχουν γίνει σε εταιρείες που έχουν ιδρυθεί από γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την πρωτοβουλία Women Founder & Makers. Πρόκειται για μία δράση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η οποία περιλμαβάνει εκπαίδευση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, marketing και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. «Μέχρι σήμερα 1.211 γυναίκες εχουν συμμετάσχει στο πρόγραμα και το 29% από αυτές έχει αυξήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή έχει αναπτύξει την επιχειρήσή του», σημείωσε.

Εξίσου αξιόλογη πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς είναι και το Women Back to Work, μία δράση η οποία βοηθά γυναίκες να επιστρέψουν στην εργασία μέσα από επιμόρφωση, ανάπτυξη σε hard και soft skills, ψηφιακές δεξιότητες,πιστωποίηση και ευκαιρίες δικτύωσης με εταιρείες. Όπως είπε η Χρύσα Κουμουνδούρου, 1.189 έχουν συμμετάσχει σε αυτό, από τις οποίες το 26% έχει επανενταχθεί στην αγορά εργασίας μετά από 1 χρόνο. Το Women in Agriculture τώρα είναι ιδανικό για γυναίκες που έχουν μια αγροτική επιχείρηση ή κάποιο χωράφι που θέλουν να αξιοποιήσουν. Σε αυτό εχουν συμμετάσχει 455 γυναίκες από τις οποίες το 25% κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, η Χρύσα Κουμουνδούρου μίλησε για το Piraeus EQUAL 360, ένα πακέτο προιοντικών λύσεων και χρηματοδοτήσεων, σχεδιασμένο ειδικά για γυναίκες, αλλά και για το EQUAL Opportunities for all, ένα πρόγραμμα για γυναίκες που έχουν βιώσει έμφυλη βία με στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και την οικονομική τους ανεξαρτησία. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Refugee Women Academy, μια ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες, η οποία στόχο της έχει την επιμόρφωσή τους σε θέματα τουρισμού και εστίασης, έτσι ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

«Η ισότητα των φύλων δεν είναι απλά μια ένοια. Είναι μια διαρκής δέσμευση να δημιουργούμε δράσεις με αξία και αυτήν την αξία να την επιστρέφουμε στην κονωνία. Η ισότητα των φύλων δεν είναι μια μοναχική διαδρομή, είναι μια συλλογική πρόοδος», είπε η Χρύσα Κουμουνδούρου κλείνοντας την ομιλία της, τονίζοντας έτσι για μία ακόμα φορά τη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να βοηθήσει γυναίκες, παιδιά αλλά και μειονότητες να έχουν ίσες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό και εργασιακό τομέα.

