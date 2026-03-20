Η Τζένη Μπαλατσινού στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Οι ταμπέλες που μας δίνουν οι άλλοι έχουν δύναμη μόνο αν τις φορέσουμε»

Η Τζένη Μπαλατσινού στο 3o Women’s Forum “Είμαι Εδώ Για Εσένα” μίλησε για τις "ταμπέλες" που συχνά συνοδεύουν τη δημόσια και προσωπική εικόνα μιας γυναίκας

Η Τζένη Μπαλατσινού είναι επιχειρηματίας, δημιουργός περιεχομένου και ενεργή υποστηρίκτρια πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα. Με πολυετή παρουσία στα media και στην επιχειρηματικότητα, έχει ιδρύσει και αναπτύξει επιτυχημένα concept στον χώρο της ομορφιάς και του digital publishing, ενώ παράλληλα επενδύει στη δημιουργία πλατφορμών που προάγουν τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ψυχική ευεξία.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών, συνδυάζει τον απαιτητικό ρόλο της οικογένειας με τη στρατηγική σκέψη και τη δημιουργικότητα στον επαγγελματικό της βίο, διατηρώντας ενεργό ρόλο σε οργανισμούς με φιλανθρωπικό έργο και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο με τον πολιτισμό και τη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα.

Η Τζένη Μπαλατσινού στο Women's Forum "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026:

Πόσο εύκολο είναι να παραμείνεις στο κέντρο σου όταν γύρω σου επικρατεί μια απόλυτη «Βαβέλ»; Σε μια πολύ ειλικρινή και προσωπική συζήτηση, η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026 τις δικές της αλήθειες, όχι ως δημόσιο πρόσωπο, αλλά ως μια γυναίκα και μητέρα που κλήθηκε να βρει τον δρόμο της μέσα σε έναν κόσμο που κρίνει γρήγορα και βάζει ταμπέλες εύκολα.

Μας μετέφερε πίσω σε μια περίοδο όπου τα πάντα γύρω της κατέρρεαν. Τότε που έπρεπε να διαχειριστεί την εικόνα της, τη δουλειά της, τις οικονομικές πιέσεις και το μεγάλωμα τριών παιδιών, την ίδια στιγμή που οι τίτλοι των περιοδικών περιέγραφαν μια ζωή που δεν ήταν δική της.

«Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι οι ταμπέλες που μου φορούσε ο κόσμος ήταν πιο δυνατές από τη φωνή μου»

Αυτό εξομολογήθηκε στη σκηνή του 3ου Women's Forum "Είμαι Εδώ Για Εσένα", περιγράφοντας το «αναπνευστικό έμφραγμα» που νιώθουμε όταν η κοινωνία προσπαθεί να μας εγκλωβίσει στο παρελθόν μας.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, ανακάλυψε πως η πραγματική ελευθερία δεν βρίσκεται στην αποδοχή των άλλων ή στα «σωστά κιλά», αλλά στην επιλογή.

«Η επιλογή είναι η βαθιά έννοια της ελευθερίας. Στην επιλογή κανείς δεν μπορεί να σε φυλακίσει».

Μας θυμίζει πως η δύναμη κρύβεται στα μικρά βήματα, στην ψυχοθεραπεία, στην υπομονή και κυρίως στη σύνδεση με το «κορίτσι» που κρύβουμε μέσα μας – εκείνο που ονειρεύεται χωρίς «πρέπει» και τραγουδάει δυνατά χωρίς να φοβάται αν ενοχλεί.

Αξίζει να δείτε ολόκληρη την ομιλία της. Είναι μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να σταθούμε όρθιες –όχι τέλειες, όχι χωρίς γρατζουνιές, αλλά με αξιοπρέπεια– και ότι το «Είμαι εδώ για σένα» αποκτά νόημα μόνο όταν μπορούμε να πούμε: «Είμαι εδώ και για μένα».

Δες την ομιλία της Τζένης Μπαλατσινού στο Women's Forum 2026: