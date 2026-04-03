Juliette Armand στο «Είμαι Εδώ για Εσένα» 2026: Επαναπροσδιορίζοντας την ομορφιά με αυτοπεποίθηση και στοχευμένη δράση

Η Ιουλία Αρμάγου, χημικός, επιχειρηματίας και Συνιδρύτρια του brand Juliette Armand, μας εισάγει σε μια εντελώς νέα εποχή ομορφιάς.

Το Women’s Forum "Είμαι Εδώ για Εσένα" 2026, που διοργανώνει κάθε χρόνο το JennyGr, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εστιάζοντας σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική διάσταση της γυναικείας εμπειρίας. Με γεμάτη την αίθουσα και σημαντική συμμετοχή μέσω online παρακολούθησης, το forum επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν ειλικρινή διάλογο γύρω από την αλληλεγγύη και την αυτογνωσία.

Το Forum έφερε κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες, γυναίκες και άντρες που τόλμησαν να αλλάξουν τα δεδομένα της ζωής τους. Μαζί τους, εξερευνήσαμε τι σημαίνει να ζεις χωρίς φίλτρα, να μεγαλώνεις χωρίς φόβο, να αγαπάς τον εαυτό σου με όλες του τις ατέλειες. Κάθε ομιλία, κάθε πάνελ, κάθε στιγμή ήταν μια ανακάλυψη. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη όμως ήταν εκείνη που μας προσέφερε η Juliette Armand, μέσα από το πάνελ με τίτλο «Aging Gracefully».

Εσείς το γνωρίζατε ότι μπορούμε να μεγαλώνουμε γεμάτες χάρη και ευγνωμοσύνη; Αρκεί σε κάθε στάδιο της ζωής μας να έχουμε στο πλευρό μας τους κατάλληλους ανθρώπους και τα κατάλληλα brands.

H Ιουλία Αρμάγου εξηγεί τι θα πει Aging Gracefully στην πράξη

Η Ιουλία Αρμάγου είναι ιδρύτρια του brand Juliette Armand, ενός από τα πιο αγαπημένα brands των skin experts και των beauty lovers. Η ίδια έδωσε το δυναμικό παρόν στο ετήσιο Forum γυναικείας ενδυνάμωσης και συζήτησε με την Head of Beauty and Fashion του JennyGr, Άρτεμη Καράγιαννη, για τη μορφή που έχει πάρει η φροντίδα του δέρματός μας σήμερα.

Στην τριαντάχρονη πορεία της στον χώρο της ομορφιάς, η Ιουλία Αρμάγου αναγνωρίζει τρεις λέξεις κλειδιά: Την ανίχνευση των πραγματικών αναγκών της επιδερμίδας μας, την πρόληψη και φυσικά τη στοχευμένη δράση.

Προκειμένου να πετύχουμε τον αρμονικό συνδυασμό μεταξύ των τριών, η ίδια μας προέτρεψε παρά την απαιτητική μας καθημερινότητα να φροντίζουμε το δέρμα μας, καθώς είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Μόνο με τη συνεπή περιποίηση μπορούμε να μεγαλώνουμε όμορφα και κόντρα σε κάθε στερεότυπο.

Σύμφωνα με την κυρία Αρμάγου το δέρμα μας «Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η φροντίδα του είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους ήδη από την παιδική μας ηλικία και οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί με τεχνογνωσία και επιστημοσύνη».

Από τη θεωρία στην πράξη

Η αγαπημένη μας επωνυμία δεν μας προέτρεψε απλώς να φροντίζουμε την επιδερμίδα μας. Στην κεντρική υποδοχή του event, η Juliette Armand είχε στήσει για τις λαμπερές προσκεκλημένες ένα πανέμορφο σταντ-μπουντουάρ, όπου μπορούσαμε να δοκιμάσουμε μια μεγάλη ποικιλία κωδικών Juliette Armand για ένα σύνολο δερματικών ζητημάτων και για όλους τους τύπους δέρματος.

Αντηλιακά, ενυδατικές κρέμες, μάσκες και οροί με θρεπτικά συστατικά, όπως το χαβιάρι -πάντα με την υπογραφή της Juliette Armand- ήταν όλα εκεί για να τα δοκιμάσουμε. Την ίδια στιγμή, η beauty expert της Juliette Armand απάντησε σε όλες μας τις SOS ερωτήσεις γύρω από την αντιγήρανση και την ομορφιά και μας ξενάγησε στον μαγικό κόσμο του brand. Στην ουσία μιλάμε για ένα ξεχωριστό beauty experience μέσα στο «Είμαι Εδώ για Εσένα 2026» που θα μας μείνει αξέχαστο.

Μάλιστα, στην goodie bag του event, η Juliette Armand μας επιφύλασσε ένα δώρο έκπληξη για να υποδεχθούμε το καλοκαίρι: Ένα αντηλιακό τζελ, που θα μας συνοδεύσει ολόκληρη την άνοιξη για άψογες εμφανίσεις στον ήλιο, με απόλυτο σεβασμό στο δέρμα μας.