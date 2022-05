Πες μας το ζώδιό σου, να σου πούμε τι ταινία να δεις στο Netflix

Φτιάξε λίγα ποπ κορν, κάτσε αναπαυτικά και άσε τα άστρα να σου προτείνουν τι πρέπει να δεις!

Τι θα βάλουμε στο Netflix; Αυτή είναι σίγουρα μια ερώτηση που έχεις κάνει με φίλους σου όταν μαζεύεστε στο σπίτι για να δείτε μαζί ταινίες. Αν δυσκολεύεσαι όπως κι εμείς να αποφασίσεις κάθε φορά τι να δεις, τότε άσε τα άστρα να σου προτείνουν.

Κριός: Δράση και περιπέτεια

Προτιμάς ταινίες και σειρές που έχουν κάτι από δράμα, περιπέτεια και φυσικά... suspense. Οι ταινίες δράσης μάλιστα είναι ό,τι καλύτερο για να παρακολουθείς αφού σου αρέσει να ζεις τη ζωή στα άκρα, ειδικά αν κρίνουμε από τον Άρη που είναι ο κυβερνήτης σου.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Uncut Gems, Inception, Top Gun, The Girl With the Dragon Tattoo, Red Notice.

Ταύρος: Ό,τι έχει να κάνει με τη μαγειρική

Δύο πράγματα λατρεύεις: την καλή ζωή και το καλό φαγητό. Βάλε οτιδήποτε θα σε εξελίξει γαστρονομικά και θα σε κάνει master στο είδος που αγαπάς περισσότερο από όλα στη ζωή.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: The Final Table, Salt Fat Acid Heat, Nadiya Bakes, The Great British Baking Show, Nailed It!.

Δίδυμοι: Δραματικές σειρές

Κουτσομπολιά, σκάνδαλα και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, είναι τα αγαπημένα σου, Δίδυμε και στο Netflix μπορείς να βρεις πολλές τέτοιες σειρές που να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Bridgerton, Downton Abbey, Reign, Versailles, και Anne with an E.

Καρκίνος: Ρομαντικές κωμωδίες

Είσαι οπαδός του έρωτα και του ρομαντισμού. Το συναισθηματικό δράμα όταν συνδυάζεται με καλό χιούμορ είναι από τα αγαπημένα σου οπότε τα παρακάτω σίγουρα δεν θα σε απογοητεύσουν αν πατήσεις το play.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: To All the Boys I've Loved Before, Destination Wedding, The Half of It, Always Be My Maybe, Good on Paper.

Λέων: Reality shows

Σου αρέσει η προσοχή και φυσικά να είσαι στο επίκεντρό της. Γι' αυτό τα reality shows με πρόσωπα που γίνονται πρωταγωνιστές μέσα από την καθημερινότητά τους, είναι τα καλύτερά σου.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Selling Sunset, The Ultimatum, Bling Empire, The Circle, Are You The One?.

Παρθένος: Θρίλερ μυστηρίου

Είστε οι γνωστοί- άγνωστοι «τελειομανείς» του ζωδιακού! Ως Παρθένος, εστιάζεις σε κάθε λεπτομέρεια οπότε τι καλύτερο για σένα, από ένα θρίλερ μυστηρίου με δύσκολη πλοκή και γρίφους.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: The Woman in the Window, The Weekend Away, Secret Obsession, Crooked House, The Girl on the Train.

Ζυγός: Ανεξάρτητες ταινίες

Λατρεύεις την ισότητα και την ισορροπία στη ζωή. Σου αρέσει να παρακολουθείς ιστορίες που σε κάνουν ακόμη πιο δημιουργικό ως άτομο.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Grizzlies, ROMA, Uncorked, Really Love, Ride Like A Girl.

Σκορπιός: Ταινίες Τρόμου

Διακρίνεσαι για το πάθος και το μυστήριο σου οπότε τι καλύτερο για σένα, από μια καλή ταινία τρόμου που αξίζει την προσήλωσή σου.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: A Nightmare on Elm Street, The Conjuring, The Exorcist, You, The Privilege.

Τοξότης: Κλασικές, αγαπημένες

Λατρεύεις την περιπέτεια και όταν παρακολουθείς μια ταινία, σε ενδιαφέρει να περνάς καλά. Πώς θα το καταφέρεις αυτό; Βλέποντας, κλασικές, αγαπημένες ταινίες.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Arrested Development, The Craft, Scott Pilgrim vs. The World, Starship Troopers, Forgetting Sarah Marshall.

Αιγόκερως: Ντοκιμαντέρ

Λατρεύεις να ρουφάς γνώση οπότε τα ντοκιμαντέρ είναι τα καλύτερά σου στο Netflix.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Miss Americana, We the Animals, Jim & Andy: The Great Beyond, Homecoming: A Film By Beyonce, Knock Down the House.

Υδροχόος: Ταινίες επιστημονικής φαντασίας

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για σένα από ένα σενάριο που έχει γραφτεί στη σφαίρα της φαντασίας.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Stranger Things, The Magicians, Stargate SG1, Black Mirror, The 100.

Iχθείς: Οτιδήποτε δακρύβρεχτο

Είσαι από τα πιο ρομαντικά ζώδια οπότε λατρεύεις να βλέπεις ταινίες που είναι συναισθηματικά φορτισμένες.

Οι προτάσεις των άστρων για σένα, είναι: Selena: The Series, Marriage Story, Grey's Anatomy, My Girl, Dear John.