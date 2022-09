Αφροδίτη στον Ζυγό: Η καλύτερη περίοδος για να ερωτευτείτε κεραυνοβόλα και με διάρκεια

H Αφροδίτη εισέρχεται στο αγαπημένο της ζώδιο και αυτό θα φέρει πολλά στα ερωτικά

Η Αφροδίτη μπαίνει στον Ζυγό στις 29 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες εβδομάδες, ο ρομαντισμός μας θα εκτοξευτεί, οι σχέσεις μας θα μπουν σε πιο ουσιαστικές βάσεις και θα νιώσουμε λίγο πιο ισορροπημένοι σε διάφορους τομείς.

Μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό αλλά μπορείτε να εμπιστευτείτε άφοβα τα άστρα. Ο μήνας θα είναι γεμάτος πλανητικές αλλαγές, θα έχουμε ανάδρομες και ορθόδρομες πορείες, εκλείψεις και πολλές ακόμη σημαντικές αλλαγές. Η Αφροδίτη νιώθει σαν στο σπίτι της όταν βρίσκεται στον Ζυγό και είναι σε πλήρη αρμονία οπότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με τη σχέση σας, τον εαυτό σας, να επαναπροσδιορίσετε τις αξίες σας και να απομακρυνθείτε από ό,τι σας βαραίνει και σας φορτίζει.

Δεδομένου ότι η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης της αγάπης, και ο Ζυγός είναι το ζώδιο που σχετίζεται περισσότερο με τον έρωτα, αυτό είναι το πιο κατάλληλο διάστημα για να ερωτευτείτε και να βγείτε εποικοδομητικά ραντεβού. Τα πράγματα θα είναι με το μέρος σας και ό,τι σας ταλαιπωρούσε, τώρα μπορεί να γίνει πολύ πιο απλό.

