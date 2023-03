O Πλούτωνας επιστρέφει στον Υδροχόο μετά από 225 χρόνια- Τι σημαίνει αυτό για σένα

Ένα αστρολογικό γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά από τη γέννησή σου

Ο Πλούτωνας επιστρέφει στον Υδροχόο μετά από 225 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι φέρνει μαζί εμπειρίες και γεγονότα που δεν έχεις ξαναζήσει. Στις 23 Μαρτίου ο πλανήτης της αναγέννησης, της ζωής και του θανάτου μετακινείται από τον Αιγόκερω στον ιδιαίτερα ευφυή Υδροχόο. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν από το 1778 μέχρι το 1798, δηλαδή κατά τη Γαλλική Επανάσταση.

Once in a lifetime λοιπόν, και κάθε ζώδιο αναμένεται να επηρεαστεί αρκετά από αυτή την επιστροφή. Θα φέρει πολλές ευκαιρίες αλλά και νέα, συναρπαστικά ξεκινήματα στις σχέσεις, προκαλώντας έντονα και πρωτόγνωρα συναισθήματα. Μπορεί να επιστρέψει στη ζωή σου παλιούς έρωτες με άλλη δυναμική που δεν θα συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το παρελθόν καθώς θα φέρει ολική μεταμόρφωση σε ό,τι αγγίζει.

Αυτό σημαίνει αναγέννηση σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο θα φέρει στο φως σπουδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις ενώ θα στρέψει τον κόσμο να ενημερωθεί περισσότερο για ό,τι τον αφορά και να προοδεύσει.

