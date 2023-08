Μήπως γεννήθηκες σε ανάδρομο Ερμή; Να, πώς θα το καταλάβεις

Αν γεννήθηκες σε ανάδρομο Ερμή, είσαι μες στο 25% των ανθρώπων που έχουν έρθει στη ζωή κάτω από την επιρροή ενός τέτοιου πλανήτη. Έτσι εξηγείται εκείνο το πρώτο και χωρίς σταματημό, κλάμα

Πριν σου πούμε όλα τα χαρακτηριστικά που (μάλλον) σε αντιπροσωπεύουν στην περίπτωση που έχεις γεννηθεί με ανάδρομο Ερμή, να σε ενημερώσουμε πως ο Αύγουστος είναι γεμάτος από πλανήτες που έχουν χάσει την ορθόδρομη πορεία τους.

Ο μήνας αυτός έχει απ' όλα, και κυρίως σε δύο μέρες, δηλαδή στις 13 του μήνα, έχει μια ανάδρομη Αφροδίτη που έρχεται να ξεσηκώσει θύλλες στα ερωτικά σου.

Για αρχή, ο Ερμής κάνει ανάδρομη πορεία τρεις με τέσσερις φορές τον χρόνο, κινείται δηλαδή ανάποδα από την κανονική του φορά. Ε, αυτό σημαίνει πολλά για το πώς επηρεάζει το ζώδιό σου, ειδικά αν έχεις γεννηθεί με ανάδρομες ανακατευθύνσεις και πορείες πάνω από το κεφάλι σου. Αν ήρθες στη ζωή μια μέρα με ανάδρομο αυτόν τον πλανήτη, αυτό σημαίνει πως μεγαλώνοντας, βίωσες λίγες παραπάνω δυσκολίες από τους άλλους, μαθαίνοντας πώς να επικοινωνείς αλλά και πώς να διαχειρίζεσαι πιο σωστά τα συναισθήματά σου.

Οι δυσκολίες είναι λίγο πιο έντονες στη ζωή σου εξαιτίας αυτής της επιρροής που σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή αλλά εξαιτίας αυτών, τα άστρα λένε πως μεγαλώνοντας, γίνεσαι ένα από τα πιο δυναμικά, δημιουργικά, ανεξάρτητα, διανοούμενα - πάντα με άποψη - και έξυπνα άτομα πάνω στη γη. Αν γεννήθηκες σε ανάδρομο Ερμή, ίσως είναι αναπόφευκτο να παίρνεις κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες μοιάζουν προδιαγεγραμμένες.

