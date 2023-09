Τα 3 πιο σπάταλα ζώδια - Ξοδεύουν πολύ περισσότερα από όσα κερδίζουν

Αν ξοδεύεις πιο πολλά από όσα βγάζεις, τότε μάλλον ανήκεις σε αυτά τα 3 ζώδια

Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα χρήματα που κερδίζουν από την εργασία τους για να χτίσουν μια καλύτερη ζωή στο μέλλον, ενώ άλλοι θέλουν να ζουν τη στιγμή και δεν τους απασχολεί το μετά. Δυστυχώς όσοι ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία έχουν την τάση να ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια του μισθού τους -σχεδόν- κάθε μήνα και να καταλήγουν χρεωμένοι ή απλά άφραγκοι.

Δεν είναι ασθένεια, είναι τα άστρα. Υπάρχουν 3 ζώδια που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό και αν σου ζητήσουν δανεικά, σκέψου το δύο φορές. Η Κάρι Μπράντσο από το «Sex and The City» ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και ναι, ήταν Ζυγός. Ξεκίνα να διαβάζεις τη λίστα με τα ζώδια και υπομονή!

Indtagram/carriebradshaws_outfits

Δίδυμος: Όταν το moto σου είναι YOLO (you only live once) είσαι «αναγκασμένος» να ζεις το σήμερα σαν να μην υπάρχει αύριο και εφόσον δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει λόγος για οικονομία και αποταμίευση. Χαλάς όλα σου τα χρήματα σε απολαύσεις της στιγμής, χωρίς να σκέφτεσαι αν αύριο θα έχεις να πληρώσεις το ενοίκιο του σπιτιού σου.

Ζυγός: Ναι, έχεις εκπληκτικό γούστο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να ξοδέψεις όλο το μισθό σου στο κασμιρένιο πουλόβερ που έβαλες στο μάτι ή στο πορσελάνινο σερβίτσιο του εσπρέσσο. Καταφέρνεις μονίμως να ξεμένεις από χρήματα στο τέλος του μήνα και η πολυπόθητη αποταμίευση να μην γίνεται ποτέ.

Ιχθύς: Η αναβλητικότητά σου μπορεί να τρελάνει άνθρωπο, no offence. Μπορείς να αφήσεις απλήρωτους λογαριασμούς, απλήρωτες δόσεις εφορίας, απλήρωτα δάνεια, όχι γιατί δεν έχεις τα χρήματα, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχεις όρεξη να ασχοληθείς και σε αγχώνει να το σκεφτείς. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είσαι ειδικός στις παρορμητικές αγορές για συναισθηματικούς λόγους. Είσαι ικανός να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα για κάτι που σου έκανε κλικ, σε άγγιξε μέσα σου ή σου θύμισε κάτι που αγαπάς.