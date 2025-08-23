Τα 4 ζώδια που επιστρέφουν πιο εύκολα στους πρώην

Η αστρολογία συχνά αποκαλύπτει πλευρές της προσωπικότητάς μας που εξηγούν συμπεριφορές στις σχέσεις. Ορισμένα ζώδια, περισσότερο από άλλα, έχουν την τάση να γυρίζουν σε παλιούς έρωτες είτε για λόγους επιμονής ή νοσταλγίας ή για τον φόβο τους να αφήσουν πίσω το οικείο.

Οι σχέσεις είναι περίπλοκες και το τέλος τους δεν σημαίνει πάντα ότι όλα τελείωσαν οριστικά. Πολλοί άνθρωποι δίνουν δεύτερες ευκαιρίες, είτε από αγάπη, είτε από συνήθεια, είτε επειδή ελπίζουν πως αυτή τη φορά τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Στην αστρολογία, ορισμένα ζώδια θεωρούνται πιο επιρρεπή στο να γυρίζουν πίσω στους πρώην τους. Είτε λόγω ευαισθησίας, είτε λόγω ανασφάλειας, είτε λόγω έντονου συναισθηματικού δεσίματος, τέσσερα ζώδια ξεχωρίζουν για αυτή τη συμπεριφορά.

Μην απορρήσεις αν δεις να επιστρέφουν αυτά τα 4 ζώδια.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα. Με κυβερνήτη τη Σελήνη, συνδέεται έντονα με τις αναμνήσεις και το συναίσθημα. Οι δεσμοί που δημιουργεί δεν σβήνουν εύκολα και ακόμα κι αν μια σχέση τελειώσει, ο Καρκίνος συχνά αναπολεί τις όμορφες στιγμές. Η οικογένεια, η ασφάλεια και η οικειότητα έχουν τεράστια σημασία για αυτό το ζώδιο, οπότε η επιστροφή σε έναν πρώην μοιάζει με επιστροφή στο «σπίτι».

Ιχθύες

Οι Ιχθύες ζουν μέσα από το συναίσθημα και την ιδέα της ανιδιοτελούς αγάπης. Πιστεύουν στο «για πάντα» και δυσκολεύονται να αποδεχτούν το τέλος. Το να επιστρέψουν σε έναν πρώην δεν είναι απλώς πιθανό, αλλά συχνά είναι και αναπόφευκτο, αφού ελπίζουν ότι αυτή τη φορά το παραμύθι θα έχει αίσιο τέλος. Ο ρομαντισμός τους υπερνικά τη λογική, κι έτσι είναι από τα ζώδια που συγχωρούν εύκολα και δίνουν δεύτερες, ακόμη και τρίτες ευκαιρίες.

Ζυγός

Ο Ζυγός δυσκολεύεται να μείνει μόνος του. Η συντροφικότητα είναι βασική ανάγκη του και συχνά, όταν μια σχέση τελειώνει, ζυγίζει τα θετικά και τα αρνητικά με τέτοιον τρόπο που τον οδηγεί πίσω στον πρώην. Δεν αντέχει τις συγκρούσεις, αλλά ούτε και τη μοναξιά, και συχνά προτιμά να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, ελπίζοντας ότι με λίγη περισσότερη ισορροπία, η σχέση θα βρει ξανά τον δρόμο της.

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι σταθερό ζώδιο και όταν δένεται με έναν άνθρωπο, δύσκολα τον αφήνει πίσω. Η αίσθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας είναι απαραίτητη στη ζωή του και ένας πρώην σύντροφος, με τον οποίο έχει μοιραστεί στιγμές, μοιάζει με «σίγουρη επιλογή». Το πείσμα του και η τάση του να μην εγκαταλείπει εύκολα κάτι που ξεκίνησε, τον κάνουν να επιστρέφει σε σχέσεις, ακόμα κι αν υπήρχαν προβλήματα στο παρελθόν.

Δεν επιστρέφουν όλοι στα παλιά μονοπάτια, αλλά Καρκίνος, Ιχθύες, Ζυγός και Ταύρος έχουν περισσότερες πιθανότητες να δώσουν ξανά μια ευκαιρία σε έναν παλιό έρωτα. Οι λόγοι ποικίλουν – από νοσταλγία και ρομαντισμό, μέχρι την ανάγκη για σταθερότητα και συντροφικότητα. Άλλωστε, η αγάπη είναι ένας κύκλος, και για κάποια ζώδια, αυτός ο κύκλος έχει την τάση να κλείνει ξανά εκεί όπου κάποτε ξεκίνησε.

