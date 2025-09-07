Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 8 - 14/9/8/25 για κάθε ζώδιο.

Μια εβδομάδα που ξεκινά ήσυχα, αλλά κορυφώνεται με τον πιο θετικό τρόπο για τα ζώδια! Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη κινούμαστε σε πιο πρακτικούς ρυθμούς: Bάζουμε πρόγραμμα, οργανώνουμε τη δουλειά μας, τακτοποιούμε εκκρεμότητες και φροντίζουμε τη ρουτίνα μας. Μπορεί να νιώθουμε ότι τίποτα σπουδαίο δεν συμβαίνει, στην πραγματικότητα όμως χτίζουμε το έδαφος για τις εξελίξεις που έρχονται.

Οι εξελίξεις έρχονται μαζεμένες την Παρασκευή και το Σάββατο. Ειδικότερα, ο Ήλιος και ο Ερμής σε εξάγωνα με τον Δία φέρνουν ευκαιρίες, θετικά νέα, αισιοδοξία και συζητήσεις που ανοίγουν δρόμους. Μπορεί να προκύψουν επαγγελματικές προτάσεις, λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν ή ακόμα και μια συμφωνία που μας ανεβάζει επίπεδο. Παράλληλα, η σύνοδος Ήλιου–Ερμή χαρίζει καθαρή σκέψη και αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία. Eίναι η στιγμή να πούμε αυτό που θέλουμε, να πάρουμε αποφάσεις ή να διαπραγματευτούμε με ξεκάθαρη φωνή.

Στα ερωτικά, η ενέργεια γίνεται πιο ανάλαφρη και αισιόδοξη — ένα μήνυμα, μια γνωριμία ή μια συζήτηση μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε κάποιον που μας ενδιαφέρει ή να ανανεώσει μια ήδη υπάρχουσα σχέση.

Την τιμητική τους έχουν τα ζώδια της Γης (Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι), αλλά και του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες), ιδιαίτερα όσοι είναι γεννημένοι κοντά στην τελευταία ημέρα του 2ου δεκαημέρου και την πρώτη του 3ου δεκαημέρου.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 8 - 14/9

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα αυτή σε καλεί να στρέψεις το βλέμμα σου στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου. Από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη, εστιάζεις σε πιο πρακτικά θέματα: Oργανώνεις δουλειές, βάζεις πρόγραμμα στη ρουτίνα σου, φροντίζεις την υγεία σου και κάνεις μικρές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή σου αλλά και τη διάθεσή σου.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο τον έρωτα, τη διασκέδαση και τις σχέσεις σου με τα παιδιά ή τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη η διάθεσή σου είναι πιο ανάλαφρη και νιώθεις την ανάγκη να βάλεις περισσότερη χαρά και δημιουργικότητα στην καθημερινότητά σου.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη μπορεί να νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις τον χώρο σου, να τακτοποιήσεις οικογενειακές υποχρεώσεις ή να κάνεις αλλαγές που θα σε κάνουν να αισθανθείς πιο άνετα και προστατευμέν@.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή σε κάνει πιο επικοινωνιακό και δραστήριο. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη κάνεις συζητήσεις, μικρές μετακινήσεις, νέες επαφές, ενώ βρίσκεις και ιδέες που σε κρατούν σε εγρήγορση. Νιώθεις την ανάγκη να εκφραστείς, να μιλήσεις, να μοιραστείς σκέψεις και να ψάξεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα αυτή σε βάζει να σκεφτείς πιο σοβαρά τα οικονομικά σου αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις προσωπικές σου αξίες. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη ασχολείσαι με πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τα έσοδα και τα έξοδά σου, ενώ μπορεί να θελήσεις να βάλεις πιο σταθερό πρόγραμμα για να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα αυτή σου ανήκει. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη νιώθεις ότι θέλεις να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου: Ασχολείσαι με την εικόνα σου, με νέες αποφάσεις που σε αφορούν προσωπικά και με το πώς θα βάλεις σε τάξη τη ζωή σου. Είναι μια περίοδος που όλα μοιάζουν να ξεκινούν από εσένα και να εξαρτώνται από τη δική σου διάθεση.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα αυτή σε βάζει να κάνεις ένα βήμα πίσω, να κοιτάξεις μέσα σου και να πάρεις αποφάσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, ίσως νιώσεις την ανάγκη να μείνεις λίγο πιο μακριά από τα φώτα και να αφιερώσεις χρόνο στην ξεκούραση ή στην εσωτερική σου ισορροπία. Είναι καλή στιγμή να κλείσεις κύκλους και να βάλεις τελεία σε εκκρεμότητες.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα αυτή σε στρέφει στους στόχους σου αλλά και στις σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σου. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη μπορεί να βάλεις σε τάξη τα σχέδιά σου για το μέλλον, να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο με τους φίλους σου ή να συμμετέχεις πιο ενεργά σε μια ομάδα. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι στήριξη από ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα με σένα.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου στην καριέρα και στους μεγάλους σου στόχους. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη μπορεί να νιώσεις ότι χρειάζεται να οργανωθείς περισσότερο στη δουλειά ή να αναλάβεις ευθύνες που σε φέρνουν πιο κοντά σε αυτό που θες να πετύχεις.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή θα σου φέρει νέες ιδέες και θα σου ανοίξει νέες προοπτικές. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη μπορεί να θελήσεις να ασχοληθείς με σπουδές, να σχεδιάσεις ένα ταξίδι ή να δεις με άλλο μάτι τον τρόπο που θες να εξελίξεις τη ζωή σου. Παράλληλα, θέματα σχέσεων και συνεργασιών σε απασχολούν, ζητώντας σου να βρεις ισορροπία και ξεκάθαρους όρους.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα αυτή σε καλεί να εστιάσεις πιο βαθιά στα οικονομικά σου θέματα και στις εσωτερικές σου ανάγκες. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη μπορεί να σε απασχολήσουν ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά, δάνεια ή γραφειοκρατικές υποθέσεις, αλλά και η ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά και την καθημερινότητά σου. Είναι μια καλή περίοδος για να βάλεις τάξη σε όσα σε πιέζουν και να φροντίσεις την υγεία σου.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις σου, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές. Από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη ίσως θελήσεις να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με τον σύντροφο ή με έναν συνεργάτη, να βρεις ισορροπίες και να δεις πώς μπορείς να συνεργαστείς καλύτερα.

