Η εβδομάδα τους ανήκει: Τα 5 ζώδια που ευνοούνται και απογειώνονται από σήμερα

Αυτά τα ζώδια θα νιώσουν ιδιαίτερα αναζωογονημένα και έτοιμα για εξερεύνηση από σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Όλη την εβδομάδα, από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025, 5 ζώδια έχουν την τύχη μαζί τους. Στην αρχή της εβδομάδας, η Σελήνη στον Κριό θα μας κάνει όλους περίεργους και προετοιμασμένους να αναλάβουμε δράση μετά την εντυπωσιακή Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες.

Στη συνέχεια, στις 10 Σεπτεμβρίου, η Σελήνη στον Ταύρο προσθέτει ένα στοιχείο ρομαντισμού. Όταν η Σελήνη βρεθεί στους Διδύμους, ωστόσο, όπως θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, η επικοινωνία ενισχύεται και θα απολαύσουμε τις συνδέσεις που δημιουργούμε. Βέβαια, 5 είναι τα ζώδια που θα νιώσουν ιδιαίτερα αναζωογονημένα και έτοιμα να εξερευνήσουν αυτό το νέο έδαφος καθώς θα πλοηγούμαστε στην ενέργεια της Έκλειψης αυτήν την εβδομάδα.

Ποια είναι αυτά τα ζώδια;

Κριός

Κριέ, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου στις αρχές της εβδομάδας, μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτήν την ενέργεια κάνοντας τις εργασίες που έχεις αναβάλει. Χρησιμοποίησε έναν σχεδιασμό και θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός με τον χρόνο σου. Θα νιώσεις πιο ενεργητικός, ειδικά μετά την έκλειψη. Αυτή είναι μια καλή εβδομάδα για να συνεργαστείς με τους άλλους, να είσαι ανοιχτός στο να βοηθήσεις τους άλλους, αλλά λάβε υπόψη και τα όριά σου. Μετά την Έκλειψη της Σελήνης, θα νιώσεις ανανεωμένος και έτοιμος να δώσεις προτεραιότητα σε ό,τι είναι πιο σημαντικό.

Καρκίνος

Καρκίνε, η Σελήνη στον Κριό θα είναι μια θριαμβευτική διέλευση, που θα αναδείξει τα επιτεύγματά σου. Εστίασε στις εργασίες που σου δημιουργούν τα περισσότερα «προβλήματα» και διαμόρφωσε ένα σχέδιο για να τα αντιμετωπίσεις, καθώς θα λάβεις πολλές πληροφορίες από τις σεληνιακές περιόδους αυτήν την εβδομάδα. Μπορεί να νιώσεις πολύ πιο εργατικός και ενδυναμωμένος καθώς η Σελήνη στον Κριό σε βοηθά να ηγηθείς και να βρεθείς στο προσκήνιο. Η φιλία θα είναι το κυρίαρχο θέμα κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Ταύρο. Στη συνέχεια, όταν η Σελήνη εισέλθει στους Διδύμους αργότερα μέσα στην εβδομάδα, θα επωφεληθείς από την έρευνα και την επαναφόρτιση των μπαταριών σου.

Ζυγός

Η διέλευση στον Κριό στις αρχές της εβδομάδας, Ζυγέ, θα φέρει την εστίαση στις συνεργασίες με άλλους. Επειδή ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σου, το μάθημα για αυτήν την εβδομάδα θα επικεντρωθεί στο να είσαι πιο ώριμος, πειθαρχημένος και να μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε κυριεύσουν. Η Σελήνη στον Ταύρο στις 10 Σεπτεμβρίου θα σε κάνει πιο πρακτικό. Ωστόσο, η διέλευση φέρνει επίσης άφθονη ενέργεια για κοινωνικοποίηση. Αυτή η εβδομάδα μπορεί να είναι μια δημιουργική περίοδος, βοηθώντας σε να επανασυνδεθείς με τα ταλέντα σου. Μόλις η Σελήνη βρεθεί στους Διδύμους, η επιθυμία να αναβαθμιστείςθα σε κάνει πιο ανοιχτό για ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον.

Τοξότης

Ως μεταβλητό ζώδιο, Τοξότη, η Έκλειψη σου έδειξε ότι θα πρέπει να περιμένεις ακόμα περισσότερες μεταμορφώσεις τους επόμενους έξι μήνες στη ζωή σου. Στην αρχή της εβδομάδας, η ενέργεια του Κριού προσθέτει αισιοδοξία και σε βοηθά να νιώσεις περισσότερο στο «στοιχείο» σου. Ο Κρόνος μπορεί επίσης να έχει θολώσει το όραμα και τους στόχους σου, αλλά η ενέργεια του Κριού μπορεί να ρίξει λίγο φως. Η Σελήνη στον Ταύρο θα προσθέσει δομή και γείωση. Η εβδομάδα κλείνει με τη Σελήνη στους Διδύμους, μετατοπίζοντας την εστίαση στις σχέσεις σου. Πέρασε χρόνο με φίλους.

Αιγόκερως

Η δημιουργική έμπνευση θα είναι πολύ ισχυρή κατά τη διάρκεια της Έκλειψης, Αιγόκερε. Και με τη Σελήνη στον Κριό, θα νιώσεις μεγάλη ώθηση να εργαστείς σε ό,τι έχεις ξεκινήσει τους τελευταίους έξι μήνες. Η Σελήνη στον Ταύρο παρέχει μια εξαιρετική ενέργεια για να συνδεθείς με τις ιδέες σου και τα έργα που έχεις δημιουργήσει. Για όσους έχουν παιδιά, αυτή η διέλευση θα τους παρακινήσει επίσης να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί τους και να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να δεθούν. Συνολικά, η ενέργεια του Ταύρου θα σου φανεί αναζωογονητική και ενθαρρυντική.