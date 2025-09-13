Προσοχή: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα (και, ίσως κακά) ζώδια

Αυτά τα ζώδια δεν είναι όσο αθώα δείχνουν, σύμφωνα με την αστρολογία.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις καλές και τις κακές τους πλευρές – κι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάποιοι όμως, έχουν έναν πιο έντονο ή εκρηκτικό χαρακτήρα, που μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους: με θυμό, πείσμα, ανάγκη για έλεγχο, διπροσωπία ή ακόμα και με μια τάση για «πονηρά» σχέδια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ζώδια.

Σύμφωνα με την αστρολογία, κάθε ζώδιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά – και ναι, κάποια από αυτά κρύβουν μια πιο σκοτεινή ή «επικίνδυνη» πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πως όσοι ανήκουν σε αυτά τα ζώδια είναι «κακοί άνθρωποι», αλλά ότι, όταν πιεστούν ή νιώσουν απειλή, μπορούν να γίνουν απρόβλεπτοι, σκληροί ή ιδιαίτερα χειριστικοί.

Τα 5 πιο εκρηκτικά ζώδια του κύκλου

1. Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν θα διστάσει να «τσιμπήσει», αν νιώσει προδοσία ή απειλή. Είναι ένα ζώδιο πανούργο, μεθοδικό και επικίνδυνα έξυπνο. Μπορεί να καταστρώσει πολύπλοκα σχέδια εκδίκησης - αν τον έχεις πληγώσει βαθιά - χωρίς κανείς να καταλάβει το παραμικρό. Ο Σκορπιός δεν συγχωρεί και ποτέ δεν ξεχνά.

2. Λέων

Ο Λέων αγαπά τη δόξα και την προσοχή. Θα κάνει τα πάντα για να τραβήξει τα βλέμματα, ακόμη κι αν χρειαστεί να πατήσει επί πτωμάτων. Ο εγωισμός του μπορεί να τον οδηγήσει σε χειριστικές και καταστροφικές συμπεριφορές – αρκεί να βγει αυτός νικητής.

3. Παρθένος

Μπορεί να φαίνονται ήσυχοι και ευγενικοί, αλλά οι Παρθένοι έχουν διπλή όψη. Είναι αναλυτικοί και παρατηρητικοί – και αυτό τους καθιστά ικανούς να σχεδιάσουν την πιο καλά οργανωμένη πλεκτάνη. Ξέρουν πώς να δείχνουν ευπρεπείς, ενώ την ίδια στιγμή υφαίνουν ένα σχέδιο πίσω από την πλάτη σου.

4. Κριός

Ο Κριός έχει φλογερή προσωπικότητα και αντιδρά έντονα όταν κάποιος τον υποτιμά. Δεν αντέχει να του κλέβουν τη δόξα, και μπορεί να αντιδράσει με έντονη επιθετικότητα. Όταν πληγωθεί, δεν θα ησυχάσει μέχρι να δώσει την απάντησή του στον άλλον, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να στήσει ολόκληρο σχέδιο.

5. Ταύρος

Ο Ταύρος είναι πεισματάρης και απόλυτος. Δεν ξεχνά εύκολα και όταν νιώσει αδικημένος, μπορεί να εμφανίσει το άλλο του πρόσωπο. Είναι ικανός να χρησιμοποιήσει μη ηθικές τακτικές για να πετύχει αυτό που θέλει – αρκεί και μόνο να δικαιώσει την προσωπικότητά του και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δεν ενδιαφέρεται για τις συνέπειες, αν πιστεύει πως έχει 100% δίκιο.