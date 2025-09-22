Νέα αρχή για 2 ζώδια: Η εποχή της επανεκκίνησης ξεκινά (επιτέλους)

Αυτά τα δύο ζώδια τα ξαναβρίσκουν με τον εαυτό τους, μετά τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η αστρολογική σκηνή αλλάζει δυναμικά από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς ο Άρης περνά στον Σκορπιό, γεγονός που επηρεάζει ορισμένα ζώδια. Πρόκειται για μια σημαντική πλανητική μετακίνηση που φέρνει ένταση, βάθος, αλλά και ουσιαστική ώθηση προς τη δράση. Ο Άρης στον Σκορπιό βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον εαυτό του, είναι δυναμικός, αποφασισμένος και στόχο να φέρει ριζικές αλλαγές σε τομείς που έχουν βαλτώσει.

Μαζί με τη σύμπλευση Κρόνου και Δία που επηρεάζουν αυτή τη διέλευση, δύο ζώδια φαίνεται να κερδίζουν σημαντικά: ο Κριός και ο Καρκίνος. Είτε πρόκειται για επανασύνδεση με τον εαυτό, είτε για εξέλιξη σε σχέσεις ή καριέρα, οι εκπρόσωποι αυτών των ζωδίων νιώθουν ξανά «ζωντανοί» και δραστήριοι. Ο Σεπτέμβριος κλείνει με άφθονη θετική ενέργεια, ανανέωση και μια βαθιά εσωτερική μεταστροφή που υπόσχεται φρέσκια προοπτική.

Η ζωή ξαναρχίζει για δύο ζώδια από τις 22 Σεπτεμβρίου

Κριός

Ο Κριός βλέπει τη ζωή να του χαμογελά ξανά, καθώς ο Άρης, που είναι ο κυβερνήτης του, εγκαθίσταται σε ένα περιβάλλον που τον ενδυναμώνει. Η εσωτερική σπίθα φουντώνει και το πάθος για ζωή επιστρέφει με ένταση. Οι προσωπικές επιθυμίες γίνονται σαφέστερες και η ανάγκη για δράση γίνεται ακαταμάχητη. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, τώρα είναι η στιγμή να εμβαθύνεις τη σύνδεση. Η αίσθηση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης δυναμώνει, ενώ οι ελεύθεροι Κριοί εκπέμπουν γοητεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στην επαγγελματική σφαίρα, παλαιά εμπόδια ξεπερνιούνται με πιο ώριμη στάση. Η περίοδος αυτή είναι ιδανική για να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να δουλέψεις σε προσωπικά ζητήματα που χρειάζονται θεραπεία και μεταμόρφωση.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος βρίσκεται σε μια κομβική στιγμή προσωπικής εξέλιξης, με τον Δία ήδη στο πλευρό του να ενισχύει την αισιοδοξία και τις ευκαιρίες. Τώρα, με την είσοδο του Άρη στον Σκορπιό, έρχεται η πρακτική ενεργοποίηση αυτών των ευκαιριών, κυρίως στον επαγγελματικό και διαπροσωπικό τομέα. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή μικρές απογοητεύσεις, όμως αυτός ο συνδυασμός διδάσκει την αξία της σταθερής προσπάθειας. Από δημιουργικής άποψης, η περίοδος είναι εξαιρετικά ευνοϊκή: ιδέες ωριμάζουν και μετατρέπονται σε πράξεις. Αν καταφέρεις να δουλέψεις μεθοδικά, τα αποτελέσματα θα σε δικαιώσουν.

