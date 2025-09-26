Αυτά τα 2 ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν το Σαββατοκύριακο - Μάθε τι τα περιμένει

Ποια ζώδια θα λάμψουν στην εκπνοή της εβδομάδας;

Το Σαββατοκύριακο φέρνει μαζί του ευκαιρίες, εντάσεις αλλά και στιγμές που μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι για ορισμένα ζώδια. Είναι μια περίοδος που η ενέργεια των άστρων ενισχύει τα δυνατά στοιχεία - την τόλμη, τη δημιουργικότητα ή την αποφασιστικότητα - και ανοίγει δρόμους - εκεί που μέχρι τώρα υπήρχαν αμφιβολίες.

Βέβαια, δεν είναι όλα ρόδινα για όλους: ενώ κάποιοι θα νιώσουν σαν να βρίσκονται στο επίκεντρο, άλλοι θα αντιληφθούν πως πρέπει να είναι πιο συγκρατημένοι, ώστε να αποφύγουν παγίδες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ΣΚ θα έχει δυνατά σκαμπανεβάσματα, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες.

Ποιες δύο ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο

Λέων

Ο Λέων μπαίνει σε μια φάση επανεκκίνησης και ανάκτησης δύναμης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Προηγούμενες αμφιβολίες ή ανασφάλειες που μπορεί να κρατούσαν πίσω την αυτοπεποίθησή σου, σιγά‑σιγά ξεθωριάζουν. Θα έχεις την ώθηση να βγεις μπροστά, να πάρεις πρωτοβουλίες και να τολμήσεις να δείξεις ποιος είσαι χωρίς να φοβάσαι τη γνώμη των άλλων. Όσον αφορά στην προσωπική ζωή σου, οι σχέσεις που έχουν «κρυφτεί» πίσω από δεύτερες σκέψεις, μπορεί επιτέλους να βρεθούν στο προσκήνιο. Επαγγελματικά, είναι πιθανόν να λάβεις πρόταση ή να εμφανιστεί μια ευκαιρία συνεργασίας που θα σε παρακινήσει να κάνεις το επόμενο βήμα.

Υδροχόος

Για τον Υδροχόο, το Σαββατοκύριακο προμηνύεται έντονα διερευνητικό και αποφασιστικό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα αποκαλυφθούν καταστάσεις που μέχρι τώρα λειτουργούσαν στο παρασκήνιο, πληροφορίες που μπορεί να σε αναστατώσουν αλλά και να σε βοηθήσουν να δεις με καθαρό μάτι σχέσεις ή συνεργασίες. Στον εργασιακό χώρο, φρόντισε να είσαι επιφυλακτικός με συμφωνίες ή υποσχέσεις που ακούγονται υπερβολικά καλές - η λεπτομέρεια θα κάνει τη διαφορά. Στον προσωπικό τομέα, θα νιώσεις μια έντονη ανάγκη για ειλικρίνεια: είτε θα ανοίξεις τα χαρτιά σου, είτε θα αποφασίσεις να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε κουράζουν. Το να στοιχηματίσεις στον εαυτό σου και να μην φοβηθείς τις αλλαγές θα είναι το κλειδί.

