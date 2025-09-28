Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (29/9 - 5/10/25)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 29/9 - 5/10/25 για κάθε ζώδιο

Η εβδομάδα που ξεκινά μας βάζει σε έντονο επικοινωνιακό κλίμα, όπου οι συζητήσεις, οι συμφωνίες και οι καθημερινές επαφές γίνονται το κέντρο της προσοχής για τα ζώδια. Στη 1 Οκτωβρίου, με το τετράγωνο του Ερμή με τον Δία, είναι εύκολο να παρασυρθούμε σε υπερβολές: Να πούμε περισσότερα απ’ όσα πρέπει, να δώσουμε μεγάλες υποσχέσεις ή να επενδύσουμε σε ιδέες που μοιάζουν πιο ελπιδοφόρες απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Η υπέρμετρη αίσθηση αισιοδοξίας, χρειάζεται μέτρο για να μη δημιουργηθούν ψευδαισθήσεις και απογοητεύσεις.

Στις 3 Οκτωβρίου, η αντίθεση του Ερμή με τον Χείρωνα βάζει το δάχτυλο «στην πληγή»: Οι κουβέντες αποκτούν μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα και μπορεί να ανακινηθούν παλιές ανασφάλειες ή να ειπωθούν λόγια που πονάνε.

Είναι μια όψη που μας θυμίζει ότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο μέσο για να πούμε αυτά που θέλουμε, αλλά και ευκαιρία να ακούσουμε ουσιαστικά τους άλλους και να δείξουμε κατανόηση.

Παρότι οι εντάσεις δεν θα λείψουν, αυτές οι μέρες ανοίγουν δρόμο για ειλικρίνεια, ξεκαθαρίσματα και θεραπεία στις σχέσεις μας – προσωπικές και επαγγελματικές.

Επηρεάζονται κυρίως τα παρορμητικά του 3ου δεκαημέρου, δηλαδή οι Κριοί, οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί και οι Αιγόκεροι.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 29/9 - 5/10

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα στρέφει το βλέμμα σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, καθώς η επικοινωνία αποκτά βαρύτητα και φέρνει μαζί της προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά και στη ροή των υποχρεώσεων σου.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή φωτίζει έντονα τα ερωτικά σου και την κοινωνική σου ζωή, αλλά δεν λείπουν και οι εντάσεις που σε καλούν να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα φωτίζει έντονα το δίπολο σπίτι–καριέρα, ζητώντας σου να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός σου.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα δίνει έμφαση στην επικοινωνία, τις συζητήσεις και τον τρόπο που μοιράζεσαι τις ιδέες σου με τους άλλους. Η Δευτέρα ξεκινά με έντονη καθημερινότητα, γεμάτη υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα που χρειάζονται οργάνωση.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα οικονομικά αλλά και στην αξία που δίνεις στον εαυτό σου μέσα από τις σχέσεις σου με τους άλλους.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα σε φέρνει στο επίκεντρο, με την προσοχή στραμμένη τόσο στις προσωπικές σου επιλογές όσο και στην εικόνα σου προς τα έξω.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα σε βάζει σε πιο εσωστρεφή φάση, με έντονη σκέψη και ανασκόπηση για το τι πραγματικά θέλεις να αφήσεις πίσω σου. Η Δευτέρα ξεκινά με πολλά τηλέφωνα, email και ένα γενικότερο επικοινωνιακό χαμούλη.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα σε φέρνει πιο κοντά σε φίλους, ομάδες και μελλοντικά σχέδια, αλλά η επικοινωνία δεν θα είναι πάντα εύκολη. Η Δευτέρα στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα φέρνει στο επίκεντρο την καριέρα και τους στόχους σου, με την επικοινωνία να παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα σε καλεί να δεις πιο καθαρά τα όρια ανάμεσα σε δουλειά, σπουδές και προσωπικές φιλοδοξίες, καθώς η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα που αφορούν τόσο τα οικονομικά όσο και τις σχέσεις σου, καλώντας σε να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη σου για στήριξη και στην προσωπική σου ασφάλεια.

