Τα 3 ζώδια που θα βρεθούν σε συναισθηματικό αδιέξοδο το Σαββατοκύριακο 11-12/10

Το Σαββατοκύριακο που έρχεται αναμένεται να είναι συναισθηματικά φορτισμένο για ορισμένα ζώδια.

Το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου 2025 φέρνει έντονες πλανητικές επιρροές που ταράζουν τον συναισθηματικό κόσμο ορισμένων ζωδίων. Οι προκλήσεις δεν θα λείψουν, ειδικά σε επίπεδο επικοινωνίας, σχέσεων και εσωτερικής ισορροπίας. Οι όψεις της Σελήνης, του Πλούτωνα και της Αφροδίτης δημιουργούν ατμόσφαιρα εσωστρέφειας, ευαισθησίας και, ενίοτε, εκρηκτικών αντιδράσεων. Συνεπώς, αν κάτι απαιτείται από αυτά τα ζώδια είναι ψυχραιμία και κριτική σκέψη.

Αν ανήκεις σε ένα από τα παρακάτω, είναι πολύ πιθανό να βιώσεις συναισθηματικό αδιέξοδο, είτε λόγω εσωτερικών συγκρούσεων είτε εξαιτίας δυσκολιών στις διαπροσωπικές σχέσεις. Προσπάθησε να μείνεις συντονισμένος στην υπάρχουσα κατάσταση - χωρίς να επηρεάζεσαι από τα σενάρια που έχεις κάνει ο ίδιος στο μυαλό σου. Είναι απλώς μια δύσκολη ημέρα, που απαιτεί υπομονή και πολλή κουβέντα.

3 ζώδια που θα βρεθούν απέναντι από τα συναισθήματά τους αυτό το Σαββατοκύριακο:

Καρκίνος

Ο Καρκίνος, ως ζώδιο του νερού, λειτουργεί έντονα με βάση το συναίσθημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως, ίσως νιώσει πως οι άνθρωποι γύρω του δεν κατανοούν ή δεν εκτιμούν αυτά που προσφέρει. Οι εσωτερικές του ανασφάλειες ενεργοποιούνται, και κάθε μορφή απόρριψης ή αδιαφορίας μπορεί να μεγεθυνθεί δραματικά μέσα του. «Μήπως δίνω περισσότερα απ’ όσα παίρνω;», είναι το ερώτημα που ίσως να γυρίζει στο μυαλό του και δεν έχει καθόλου άδικο. Μήπως ήρθε η ώρα να εκφράσεις τις ανάγκες σου με ειλικρίνεια και χωρίς δράμα;

Σκορπιός

Ο Σκορπιός, βαθιά παθιασμένος και διαισθητικός, βιώνει συχνά τα συναισθήματά του με απόλυτο τρόπο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μια απλή φράση ή ένα υπονοούμενο μπορεί να τον οδηγήσει σε καχυποψία και εσωτερική αναστάτωση. Αν δεν καταφέρει να τιθασεύσει τις ανασφάλειες του, είναι πιθανό να δημιουργήσει συναισθηματικά «δράματα» που δεν έχουν ουσιαστική βάση. Σκορπιέ, απόφυγε την υπερανάλυση και εμπιστεύσου περισσότερο τους ανθρώπους που έχεις επιλέξει στη ζωή σου. Μη γίνεις δέσμιος του ίδιου σου του φόβου.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι γνωστός για τη λογική προσέγγιση των πραγμάτων και την ανάγκη του για ελευθερία. Ωστόσο, αυτή η ανάγκη μπορεί να ερμηνευτεί από τους άλλους ως ψυχρότητα ή αδιαφορία. Αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι πιθανό να βρεθεί σε αδιέξοδο, μη μπορώντας να εκφράσει αυτό που νιώθει ή να κατανοήσει τις συναισθηματικές ανάγκες των γύρω του. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να μην αφήνεις τα συναισθήματα σου να καταπιέζονται. Επικοινώνησε με ειλικρίνεια, ακόμα και αν σου φαίνεται δύσκολο.

