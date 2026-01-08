Κριός 2026 - Ετήσιες προβλέψεις: Χρονιά αναγέννησης - Ξαναχτίζεις τον εαυτό σου από την αρχή

Πιέζεσαι να ωριμάσεις, να πάρεις σοβαρές αποφάσεις για την υγεία, τη φυσική σου κατάσταση, το βάρος σου, ακόμη και για την εμφάνισή σου

Το 2026 για σένα Κριέ, είναι χρονιά αναγέννησης, όπου ξαναχτίζεις τον εαυτό σου από την αρχή. Από τις αρχές της χρονιάς νιώθεις ότι η εικόνα, το σώμα και η στάση σου στη ζωή μπαίνουν σε φάση αυστηρής αναθεώρησης. Πιέζεσαι να ωριμάσεις, να πάρεις σοβαρές αποφάσεις για την υγεία, τη φυσική σου κατάσταση, το βάρος σου, ακόμη και για την εμφάνισή σου. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσεις δίαιτα, γυμναστική, θεραπείες ή ιατρικούς ελέγχους που θα σε δυναμώσουν μακροπρόθεσμα, παρότι αρχικά μπορεί να νιώθεις κούραση ή ψυχική πίεση.

Τους πρώτους μήνες της χρονιάς κλείνεις παλιούς κύκλους, απομακρύνεσαι από καταστάσεις που σε εξαντλούν και αντιμετωπίζεις θέματα που μέχρι τώρα έσπρωχνες κάτω από το χαλί. Φίλοι, συνεργασίες και ομάδες γύρω σου αλλάζουν, με ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον να διαμορφώνεται σταδιακά.

