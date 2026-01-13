Ταύρος 2026 - Ετήσιες προβλέψεις: Χρονιά που οδηγεί από την εσωτερική πίεση προς την εξωτερική σταθερότητα
ζαρΑτούΣΤΡΑ
Το 2026 για σένα Ταύρε, είναι μια χρονιά που σε οδηγεί σταδιακά από την εσωτερική πίεση προς την εξωτερική σταθερότητα. Μετά από χρόνια ανατροπών στους στόχους σου και στις προσωπικές σου βάσεις, αρχίζεις πλέον να βλέπεις φως, αρκεί να αφιερώσεις χρόνο στην εσωτερική σου ισορροπία και να αποβάλεις φόβους. Από τις αρχές της χρονιάς μέχρι τον Μάρτιο, μπορεί να νιώσεις κόπωση, ανάγκη για απομόνωση ή πίεση σε θέματα υγείας και ψυχολογίας. Μπαίνεις σε περίοδο ανασκόπησης, θεραπείας και τακτοποίησης των εσωτερικών σου φόβων, κάτι που σε ωριμάζει βαθιά και σε βοηθά να κλείσεις παλιές εκκρεμότητες.
Παράλληλα, η χρονιά ξεκινά με αναθεώρηση σε φιλίες, κοινωνικούς κύκλους και στόχους. Κάποιες σχέσεις μπορεί να απομακρυνθούν, ενώ άλλες—πιο ουσιαστικές—έρχονται στη ζωή σου.
