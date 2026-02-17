Λέων 2026 - Ετήσιες προβλέψεις: Ψυχική δύναμη, επαγγελματική σταθερότητα και ένα μεγάλο βήμα
ζαρΑτούΣΤΡΑ
17 Φεβρουαρίου 2026
Το 2026 ανοίγει για εσένα Λέοντα, ως μία από τις πιο δυνατές και φωτεινές χρονιές σου. Από την αρχή νιώθεις να ανακτάς ψυχική δύναμη, να σταθεροποιείσαι επαγγελματικά και να ετοιμάζεσαι για ένα νέο μεγάλο βήμα. Στις αρχές Φεβρουαρίου έρχονται στιγμές αναγνώρισης, επαγγελματική άνοδος ή μια προσωπική αποκάλυψη που αλλάζει ισορροπίες, ενώ ανοίγει ένας νέος κύκλος που σου φέρνει ταξίδια, σπουδές και φρέσκες συνεργασίες.
Από Μάρτιο έως Μάιο σταθεροποιούνται οικονομικά και δουλειά, εμφανίζονται σημαντικά οφέλη και ευκαιρίες, ενώ θέματα σπιτιού και οικογένειας βρίσκουν λύσεις.
