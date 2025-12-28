Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 29 Δεκεμβρίου 2025 - 4 Ιανουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 29 Δεκεμβρίου 2025 - 4 Ιανουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Η τελευταία εβδομάδα της χρονιάς και οι πρώτες ημέρες του νέου έτους μπαίνουν με τεστ απροειδοποίητο. Όποιος έχει δείξει υπευθυνότητα και ωριμότητα περνάει.

Ειδικότερα, αυτήν την εβδομάδα, ο Ερμής στον Τοξότη συγκρούεται διαδοχικά με Κρόνο και Ποσειδώνα στους Ιχθύες, φέρνοντας μπλοκαρίσματα, σύγχυση, καθυστερήσεις και απογοητεύσεις σε συζητήσεις, αποφάσεις και σχέδια. Λόγια που δεν ειπώθηκαν σωστά, υποσχέσεις που δεν πατάνε στη γη, σκέψεις που δεν έχουν ακόμα δομή.

Την Πέμπτη, με την είσοδο του Ερμή στον Αιγόκερω, αρχίζει σταδιακά να αλλάζει το κλίμα: Λιγότερα λόγια, περισσότερη ουσία. Όμως το Σάββατο, η Πανσέληνος στον άξονα Καρκίνου–Αιγόκερω φωτίζει το δίπολο συναίσθημα – ευθύνη, σπίτι – δουλειά, προσωπικές ανάγκες – υποχρεώσεις. Κάτι κορυφώνεται και ζητά απόφαση.

Για τελευταία φορά, προσοχή και υπομονή χρειάζονται να δείξουν τα μεταβλητά του 3ου δεκαημέρου (Τοξότες, Ιχθύες, Δίδυμοι, Παρθένοι) ενώ για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκονται τα παρορμητικά (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί Αιγόκεροι) του 1ου και του 2ου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 29 Δεκεμβρίου 2025 - 4 Ιανουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, η εβδομάδα σας ωθεί να αναζητήσετε αλήθειες που ίσως σας ξεβολέψουν αλλά είναι απαραίτητες για να προχωρήσετε. Από τις αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να νιώσετε πως κάποια πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θα θέλατε. Θέματα που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές, νομικά ζητήματα ή επαφές με άτομα από το εξωτερικό μπορεί να χρειαστούν επανεξέταση.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε πιο προσεκτικά πού δανείζετε χρήματα και πού επενδύετε γενικά, ενώ θα σας φέρει και νέες ιδέες. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να συνειδητοποιήσετε πως κάποια οικονομικά ή γραφειοκρατικά θέματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαινόταν αρχικά.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, η εβδομάδα σας φέρνει αντιμέτωπους με αλήθειες μέσα από σχέσεις, συνεργασίες και συζητήσεις που ίσως δεν εξελίσσονται όπως τις είχατε φανταστεί. Αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η προσοχή σας στρέφεται έντονα στις σχέσεις σας με τους άλλους. Λόγια, υποσχέσεις ή στάσεις ανθρώπων απέναντί σας μπορεί να σας απογοητεύσουν, ειδικά αν περιμένατε πιο ξεκάθαρη στάση.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, η εβδομάδα εστιάζει στις αισθηματικές σας σχέσεις φέρνοντάς σας παράλληλα αντιμέτωπους και με το πώς χειρίζεστε την καθημερινότητά σας. Από τις αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να νιώσετε πως οι υποχρεώσεις σας κουράζουν περισσότερο απ’ όσο αντέχετε.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε πιο προσεκτικά τις ερωτικές σας υποθέσεις, ενώ θα σας δώσει ένα πλάνο για την ανανέωση της καθημερινότητάς σας. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να συνειδητοποιήσετε πως ένα ερωτικό ή οικονομικό θέμα -όπως ένας λογαριασμός που μοιράζεστε με άλλους ή ένα δάνειο- δεν είναι τόσο απλό όσο φαινόταν αρχικά.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε πιο προσεκτικά τι συμβαίνει στο σπίτι αλλά και πώς μπορείτε να βρείτε ξανά τη δημιουργικότητά σας. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ένα οικογενειακό ζήτημα θα σας απασχολήσει και θα πρέπει να το χειριστείτε με προσοχή γιατί οι παρανοήσεις μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε πιο προσεκτικά τι λέτε, τι ακούτε και τι τελικά ισχύει στην καθημερινότητά σας, καθώς κάποια θέματα χρειάζονται καλύτερη οργάνωση και ξεκαθάρισμα. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να συνειδητοποιήσετε πως ένα θέμα καθημερινότητας δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο φαινόταν αρχικά.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, η εβδομάδα σας καλεί να βρείτε τρόπους να διαχειριστείτε καλύτερα τα χρήματά σας, ενώ παράλληλα σας βοηθά να προωθήσετε τις ιδέες σας. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να συνειδητοποιήσετε πως ένα οικονομικό θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαινόταν αρχικά.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε τον τρόπο που διαχειρίζεστε το budget σας αλλά θα αναδείξει και την ανάγκη να βάλετε όρια στους άλλους. Από αρχές της εβδομάδας μέχρι και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να νιώσετε μια σύγχυση γύρω από τον εαυτό σας, την εικόνα που προβάλλετε ή ένα οικογενειακό ζήτημα που σας επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο θα θέλατε.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, η εβδομάδα σας καλεί να χειριστείτε ό,τι ακούτε και να φιλτράρετε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Αυτή η εβδομάδα είναι ο προθάλαμος για έναν υπέροχο Ιανουάριο που θα δείτε πώς να αντιμετωπίσετε «προβληματικές» σχέσεις οι οποίες τώρα αισθητά μπορούν να θεραπευτούν, ενώ αν είστε αδέσμευτοι, τα άστρα συνωμοτούν στο να έρθουν ευκαιρίες για τη σχέση που χρειάζεστε.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε πιο προσεκτικά πρακτικά και οικονομικά ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία για αποφόρτιση. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να προκύψει κάποιο μπέρδεμα ή καθυστέρηση με μια online αγορά ή πληρωμή.

Ιχθύες

Αγαπημένοι Ιχθύες, η εβδομάδα σας καλεί να δείτε πιο καθαρά τα θέματα καριέρας σας, ενώ έχετε άπλετες ευκαιρίες και σε θέματα αισθηματικής φύσης. Από αρχές της εβδομάδας αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να συνειδητοποιήσετε πως ένα επαγγελματικό ζήτημα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο φαινόταν αρχικά.

