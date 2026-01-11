Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 12 -18 Ιανουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 12 - 18 Ιανουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Άλλη μια πολύ βοηθητική εβδομάδα ξεκινάει με την Αφροδίτη να χαρίζει απλόχερα έρωτες και ευκαιρίες σε οικονομικά εγχειρήματα.

Μπορεί, βέβαια, οι πρώτες ημέρες να φέρουν μια εσωτερική πίεση στα ζώδια γύρω από θέματα αυτοπεποίθησης και ορίων, με τις όψεις του Ήλιου και του Άρη με τον Χείρωνα αλλά μας βοηθάει να δούμε ξεκάθαρα που μπλοκάρουμε και πώς να κινηθούμε πιο σωστά.

Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Η Αφροδίτη σε αρμονικές όψεις με τον Κρόνο και τον Ουρανό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ερωτικές εξελίξεις που συνδυάζουν το απρόσμενο με το ουσιαστικό. Μια γνωριμία μπορεί να προκύψει ξαφνικά, αλλά να δείξει από νωρίς σημάδια σταθερότητας και προοπτικής. Τα ζώδια της Γης και του Νερού δέχονται τις ευεργετικές αυτές όψεις ιδιαίτερα οι Αιγόκεροι, οι Παρθένοι και οι Καρκίνοι του 3ου δεκαημέρου.

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Υδροχόο στις 17 Ιανουαρίου ενισχύει αυτή τη διάθεση ανανέωσης στα ερωτικά, φέρνοντας περισσότερη ελευθερία, αυθεντικότητα και έλξη μέσα από την επικοινωνία. Οι Υδροχόοι των πρώτων ημερών αλλά και αντίστοιχα τα σταθερά Ταύροι, Λέοντες και Σκορπιοί ας έχετε τα μάτια σας ανοιχτά.

Τέλος, η εβδομάδα κλείνει με μια πολύ ωραία Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω η οποία μας βοηθά να βάλουμε σταθερές βάσεις στα όνειρά μας. Με την υπόσχεση μιας νέας αρχής που δεν βασίζεται σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Ό,τι ξεκινά τώρα - είτε αφορά στόχους είτε σχέσεις - έχει τη δυνατότητα να χτιστεί σταδιακά και με διάρκεια.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 12 - 18 Ιανουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, η εβδομάδα σας φέρνει αντιμέτωπους με θέματα ευθύνης, στόχων και επαγγελματικής κατεύθυνσης, ζητώντας σας να λειτουργήσετε πιο ώριμα και στρατηγικά απ’ ό,τι έχετε συνηθίσει. Τη Δευτέρα, ίσως ένας γεγονός σας φέρει σε εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που θέλετε και σε αυτό που «πρέπει» να κάνετε στην καριέρα σας.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, η εβδομάδα εστιάζει σε θέματα που αφορούν σχέδια για το μέλλον, σπουδές, ταξίδια, ή μια αλλαγή νοοτροπίας ώστε να ξεκολλήσετε από τα συνηθισμένα. Τη Δευτέρα ενδέχεται να βγουν στην επιφάνεια παλιές φοβίες ή ανασφάλειες, όχι για να σας μπλοκάρουν, αλλά για να σας δείξουν τι χρειάζεται να αφήσετε πίσω πριν προχωρήσετε.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, η εβδομάδα σας βάζει να σκύψετε πάνω από θέματα που αφορούν οικονομικές υποθέσεις που μοιράζεστε με άλλους και υποχρεώσεις, ενώ φέρνει και εξελίξεις αναφορικά με μια επένδυση ή ένα περιουσιακό στοιχείο που έρχεται στην κατοχή σας.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, η εβδομάδα στρέφει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον σας στις σχέσεις και στις συνεργασίες, προσωπικές και επαγγελματικές. Τη Δευτέρα, ίσως νιώσετε ότι δοκιμάζονται οι αντοχές σας στη δουλειά. Παρότι αυτό μπορεί να σας πιέσει, σας βοηθά να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σας.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, η εβδομάδα σας καλεί να βάλετε σε τάξη την καθημερινότητά σας και να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με όσα απαιτούν συνέπεια και πρόγραμμα. Τη Δευτέρα, μια εξέλιξη μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με κόπωση, άγχος ή την αίσθηση ότι «τρέχετε» περισσότερο απ’ όσο αντέχετε.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο θέματα έρωτα, δημιουργικότητας και προσωπικής έκφρασης, ζητώντας σας να δείτε πιο καθαρά τι σας γεμίζει και τι σας κρατά πίσω. Τη Δευτέρα, μια ερωτική υπόθεση μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με φόβους απώλειας ή απόρριψης.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι, τις προσωπικές σας βάσεις και τις πιο κοντινές σας σχέσεις. Τη Δευτέρα, μπορεί να προκύψουν εντάσεις με τ@ν σύντροφό σας, κυρίως όταν νιώθετε ότι καλείστε να σηκώσετε περισσότερα βάρη απ’ όσα σας αναλογούν, ιδιαίτερα σε θέματα συγκατοίκησης.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, η εβδομάδα σας φέρνει σε φάση έντονης επικοινωνίας και κινητικότητας, όπου συζητήσεις, αποφάσεις και επαφές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα κοντινά ταξίδια ευνοούνται, ενώ ταυτόχρονα είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για το επόμενο δεκαπενθήμερο να αγοράσετε ένα νέο μεταφορικό μέσο.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, η εβδομάδα σας βοηθά να δείτε πού αξίζει να επενδύσετε χρόνο, χρήμα και ενέργεια και σας καλεί να επαναξιολογήσετε προτεραιότητες ώστε να αυξήσετε το εισόδημά σας. Τη Δευτέρα, ένα οικονομικό ζήτημα, μια υποχρέωση ή μια κατάσταση στα ερωτικά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με ανασφάλειες ή φόβο απώλειας.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι μια εβδομάδα game changer που σας αφορά άμεσα προσωπικά και εξελικτικά. Σας δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις επιλογές σας στα αισθηματικά και να βρεθείτε σε προσωπική πληρότητα. Αυτό το διάστημα, μέχρι και μέσα Φεβρουαρίου είναι πιο εύκολο από ποτέ να πιάσετε τους προσωπικούς σας στόχους που θα σας φέρουν το αποτέλεσμα που θέλετε, είτε αυτό αφορά την επαγγελματική είτε τη συναισθηματική σας ζωή.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, η εβδομάδα λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά παρά εξωτερικά. Η ανάγκη για ξεκούραση και αποφόρτιση γίνεται πιο έντονη. Τη Δευτέρα, σκέψεις και συζητήσεις μπορεί να σας ζορίσουν ψυχολογικά, ακόμη κι αν εξωτερικά δείχνετε ψύχραιμοι.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον σας στρέφεται έντονα σε φιλίες, ομαδικούς στόχους και διασκέδαση. Οι κοινωνικές σας επαφές και οι συλλογικές δραστηριότητες θα γίνουν πραγματικοί σύμμαχοι για το μέλλον σας, προσφέροντάς σας ευκαιρίες να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, να εξελιχθείτε και να γνωρίσετε ανθρώπους που ταιριάζουν απόλυτα με τις ιδέες και τον τρόπο σκέψης σας.

