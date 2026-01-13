Τα 3 πιο άπιστα ζώδια - Οι μακροχρόνιες σχέσεις φαίνεται πως είναι ο “εχθρός” τους

Αυτά τα τρία ζώδια έχουν κερδίσει με διαφορά τον τίτλο των πιο άπιστων του ζωδιακού κύκλου.

Η πίστη σε μια σχέση είναι έννοια αντικειμενική, ωστόσο σαφώς επηρεάζεται από τον χαρακτήρα, τις εμπειρίες και τις προσωπικές επιλογές του καθενός. Παρ’ όλα αυτά, η αστρολογία υποστηρίζει πως ορισμένα ζώδια δυσκολεύονται περισσότερο από άλλα να παραμείνουν αφοσιωμένα σε μία μακροχρόνια ερωτική δέσμευση. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα από άρνηση ή κακία, αλλά κυρίως από την έντονη ανάγκη τους για ελευθερία, ποικιλία και πνευματική διέγερση.

Όπως επισημαίνουν οι αστρολόγοι, τα παρακάτω τρία ζώδια έχουν κερδίσει - και μάλιστα με διαφορά - τον τίτλο των πιο άπιστων του ζωδιακού κύκλου. Η ρουτίνα τα κουράζει, η μονοτονία τα απομακρύνει και η ιδέα ότι «δεσμεύονται για πάντα» συχνά τα κάνει να… κοιτάζουν προς άλλες κατευθύνσεις.

Να σημειωθεί, βέβαια, πως τα εν λόγω ζώδια απολαμβάνουν την παρέα με τον εαυτό τους, δηλαδή δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με την «μοναξιά» τους. Ίσως αυτός να είναι ένας ακόμη λόγος που δυσκολεύονται να μείνουν σταθερά σε μια σχέση. Ας δούμε, λοιπόν, ποια είναι τα ζώδια που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ποια χαρακτηριστικά τους συνέβαλαν στην απόκτηση του τίτλου «άπιστο».

Με αυτά τα ζώδια καμία σχέση δεν είναι βέβαιο πως θα κρατήσει για πάντα

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι θεωρούνται οι αδιαμφισβήτητοι πρωταθλητές της απιστίας. Κυβερνώνται από τον Ερμή και έχουν έντονη ανάγκη για επικοινωνία, ερεθίσματα και αλλαγές. Βαριούνται εύκολα και δύσκολα μένουν ικανοποιημένοι όταν μια σχέση παύει να τους συναρπάζει πνευματικά. Δεν είναι πάντα σωματικά άπιστοι, όμως το φλερτ, τα «αθώα» μηνύματα και τα συναισθήματα για περισσότερους από έναν ανθρώπους δεν τους είναι καθόλου ξένα. Αν νιώσουν ότι καταπιέζονται, η απιστία γίνεται τρόπος διαφυγής.

Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Περιπετειώδης, αισιόδοξος και ανήσυχος, δυσκολεύεται να μείνει για πολύ στο ίδιο μοτίβο. Οι μακροχρόνιες σχέσεις τού φαίνονται περιοριστικές όταν συνοδεύονται από ζήλια, κανόνες και υποχρεώσεις. Η απιστία του Τοξότη δεν είναι συνήθως προσχεδιασμένη, αλλά προκύπτει αυθόρμητα, από τον ενθουσιασμό της στιγμής. Συχνά δεν αντιλαμβάνεται καν το βάρος των πράξεών του, καθώς λειτουργεί παρορμητικά και με γνώμονα τη χαρά.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι το πιο απρόβλεπτο ζώδιο του ζωδιακού. Αν και δεν θεωρείται παραδοσιακά ερωτύλος, η συναισθηματική αποστασιοποίησή του τον κάνει επιρρεπή στην απιστία. Έχει ανάγκη από χώρο, ανεξαρτησία και πνευματική σύνδεση. Όταν νιώσει ότι μια σχέση γίνεται πολύ «βαριά» ή απαιτητική, απομακρύνεται και μπορεί να στραφεί αλλού, συχνά χωρίς έντονες ενοχές. Για τον Υδροχόο, η απιστία είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας παρά πάθους.

