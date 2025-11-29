Συγχώρεση μετά την απιστία: 5 λόγοι για να αφήσεις πίσω το παρελθόν, σύμφωνα με ειδικούς

Είναι πιο εύκολο να δείξεις κατανόηση στην απιστία υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σύμφωνα με θεραπευτές ζευγαριών.

Είναι πολύ εύκολο να ορκιστείς ότι δεν θα συγχωρήσεις ποτέ κάποιον που σε απάτησε. Ωστόσο, οι σχέσεις στην πραγματική ζωή είναι περίπλοκες, πολυεπίπεδες και επηρεάζονται πολύ περισσότερο από μία ή μερικές κακές στιγμές - γεγονός που καθιστά δύσκολο να πει κανείς αν υπάρχουν ποτέ «καλοί» λόγοι για να αγνοήσει κανείς μια απιστία.

Όλα είναι υποκειμενικά: κάτι που για τον έναν μπορεί να είναι λόγος άμεσου χωρισμού, για κάποιο άλλο ζευγάρι μπορεί να είναι κάτι που πιστεύουν ότι μπορούν να ξεπεράσουν. Ωστόσο, όπως τονίζει η Idit Sharoni στο SELF, θεραπεύτρια ζευγαριών και υπεύθυνη προγράμματος αποκατάστασης σχέσεων, «δεν υπάρχει καθολικά “καλός” λόγος για να απατήσεις». Σε περισσότερα από δέκα χρόνια πρακτικής, προσθέτει, «δεν έχω δει ούτε μία περίπτωση όπου κάποιος να είπε: “Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικά εξαιρετική δικαιολογία». Παρά ταύτα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι υποτιμούν πόσο πιθανό είναι να ανακάμψουν από μια εξωσυζυγική σχέση και να βγουν πιο δυνατοί — είτε ως άτομα είτε ως ζευγάρι. Η συγχώρεση μπορεί να είναι ένα εργαλείο που προσφέρει γαλήνη.

Ακολουθούν πέντε παράγοντες που καθιστούν κατανοητή την επιλογή της συγχώρεσης

1. Είστε μαζί αρκετό καιρό και μοιράζεστε μια βαθιά σχέση

Τα ζευγάρια με μακροχρόνια σχέση έχουν πολύ περισσότερα να χάσουν από εκείνα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια. «Αν είστε παντρεμένοι για πολύ καιρό, δεν είναι απλή απόφαση να πείτε ‘Ας τελειώσω αυτή τη σχέση’», λέει η Sharoni. Η κοινή ιστορία, η υποστήριξη σε κρίσιμες στιγμές και οι κοινές εμπειρίες ζωής κάνουν την απιστία πιο δύσκολο να καταστρέψει ολόκληρη τη σχέση.

2. Βασίζεστε ο ένας στον άλλο οικονομικά

Οι πρακτικές συνθήκες — όπως η οικονομική εξάρτηση, τα κοινά χρέη, τα έξοδα φροντίδας παιδιών ή η ασφάλιση υγείας — μπορούν να κάνουν τον τερματισμό της σχέσης πολύπλοκο. Η Lisa Chen, LMFT, εξηγεί ότι πολλά ζευγάρια επιλέγουν να μείνουν μαζί, καθώς θα ήταν πολύ ακριβό να διατηρήσουν ξεχωριστές ζωές, και συχνά βρίσκουν τρόπους να κάνουν τη σχέση να λειτουργήσει.

3. Μάθατε την αλήθεια από τον σύντροφό σας

Η αυθόρμητη ομολογία μιας απιστίας δεν την εξαφανίζει, αλλά μπορεί να κάνει πιο εύκολο να πιστέψεις ότι δεν θα επαναληφθεί. Η Patrice Le Goy, PhD, επισημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι πιο διατεθειμένοι να συγχωρήσουν όταν λάβουν μια ειλικρινή συγγνώμη, καθώς δείχνει πρόθεση ανάληψης ευθύνης.

4. Θέλετε να απελευθερωθείτε από μίσος και πόνο

Η συγχώρεση δεν σημαίνει πάντα επανασύνδεση. Όπως σημειώνει η Chen, μπορεί να σημαίνει απλώς απελευθέρωση από το μίσος και τον πόνο για το δικό σου καλό. Αν επιλέξεις να μην συγχωρήσεις, μπορεί να συνεχίσεις να κουβαλάς το βάρος του θυμού και του πόνου για χρόνια, ενώ η συγχώρεση σου επιτρέπει να κλείσεις ένα κεφάλαιο και να προχωρήσεις.

5. Ο σύντροφος έχει κάνει ό,τι χρειάζεται για να μην ξανασυμβεί

Η συγχώρεση είναι εφικτή μόνο αν ο άπιστος αναλάβει ευθύνη και επανορθώσει. Αυτό περιλαμβάνει μια ειλικρινή συγγνώμη, υπομονή στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και συχνά κοινή επεξεργασία έντονων συναισθημάτων όπως ενοχή και ανασφάλεια. Η Sharoni τονίζει ότι η διαδικασία απαιτεί τον σχεδιασμό μιας νέας σχέσης που δεν θα επιτρέπει ξανά την απιστία.