Τα 3 πιο αλλοπρόσαλλα ζώδια του κύκλου - Δεν τα πιάνεις πουθενά

Απρόβλεπτα, αντιφατικά και γοητευτικά χαοτικά – τα ζώδια που αλλάζουν διάθεση, γνώμη και κατεύθυνση πριν καν προλάβεις να τα καταλάβεις.

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να τους «διαβάσεις» εύκολα: ξέρεις πώς σκέφτονται, πώς αντιδρούν και τι να περιμένεις. Και μετά υπάρχουν κι εκείνοι που σήμερα είναι έτσι, αύριο αλλιώς και μεθαύριο… κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι από κακία ή ασυνέπεια, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σε άλλη συχνότητα. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ανήκουν στα πιο αλλοπρόσαλλα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.

Τα αλλοπρόσαλλα ζώδια δεν χωρούν σε κουτάκια. Μπορεί να είναι ιδιοφυή, συναισθηματικά, εκκεντρικά ή απλώς απρόβλεπτα. Το σίγουρο είναι πως δεν μπορείς να τα πιάσεις πουθενά - και κάπου εκεί κρύβεται και η γοητεία τους. Παρακάτω θα δούμε τα τρία ζώδια που φημίζονται περισσότερο για τις απότομες αλλαγές, τις αντιφάσεις και τη μοναδική τους ικανότητα να σε αφήνουν πάντα με ένα ερωτηματικό.

Αυτά είναι τα πιο απρόβλεπτα ζώδια

Δίδυμοι

Αν υπάρχει ζώδιο που αλλάζει γνώμη πιο γρήγορα κι από τον καιρό, αυτό είναι οι Δίδυμοι. Διπλή φύση, διπλή διάθεση και αστείρευτη περιέργεια. Μπορούν να είναι ενθουσιώδεις, κοινωνικοί και γεμάτοι ιδέες, αλλά και απόμακροι ή βαριεστημένοι χωρίς προειδοποίηση. Δεν το κάνουν επίτηδες - απλώς το μυαλό τους τρέχει συνεχώς και δύσκολα μένει σε ένα μόνο συναίσθημα ή άποψη.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι το απόλυτο μυστήριο. Τη μία στιγμή βαθιά κοινωνικός και επαναστατικός, την επόμενη αποστασιοποιημένος και χαμένος στις σκέψεις του. Λατρεύει την ελευθερία του και απεχθάνεται οτιδήποτε τον περιορίζει, ακόμα κι αν αυτό είναι μια σχέση ή μια ιδέα που ο ίδιος υποστήριζε μέχρι χθες. Η λογική του μπορεί να φαίνεται αλλοπρόσαλλη, όμως για τον Υδροχόο όλα συνδέονται σε ένα δικό του, πρωτότυπο σύστημα σκέψης.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες ζουν ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο. Ευαίσθητοι, διαισθητικοί και βαθιά συναισθηματικοί, αλλά και απίστευτα απρόβλεπτοι. Μπορούν να αλλάξουν διάθεση μέσα σε λίγα λεπτά, επηρεασμένοι από το περιβάλλον, τους ανθρώπους ή ακόμα και από μια σκέψη. Η αλλοπρόσαλλη φύση τους πηγάζει από την έντονη ενσυναίσθηση και τη φαντασία τους - ποτέ δεν ξέρεις τι κύμα συναισθημάτων θα τους παρασύρει επόμενο.

