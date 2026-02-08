Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 9 - 15 Φεβρουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 9 - 15 Φεβρουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο

Μπορεί να μην έχει πολλές όψεις αυτή η εβδομάδα, αλλά έχει τόσες για να μας μείνει αξέχαστη. Είναι μια εβδομάδα που μας βοηθάει να ωριμάσουμε και να πάρουμε αποφάσεις.

Ειδικότερα με την Αφροδίτη στους Ιχθύς από την Τρίτη, γινόμαστε πιο ρομαντικοί, πιο ευαίσθητοι αλλά παράλληλα γινόμαστε και πιο εκτεθειμένοι, καθώς ιδανικά και προσδοκίες μπλέκονται εύκολα με την πραγματικότητα και ίσως πληγωθούμε.

Στα μέσα της εβδομάδας, το εξάγωνο Ήλιου–Χείρωνα και η σύνοδος Ερμή με τον Βόρειο Δεσμό φέρνουν συζητήσεις και αποφάσεις που δεν είναι τυχαίες. Λόγια που λέγονται τώρα έχουν βάρος, ενώ επαφές και ειδήσεις δείχνουν προς ποια κατεύθυνση καλούμαστε να κινηθούμε το επόμενο διάστημα.

Η κορύφωση έρχεται το Σάββατο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, με την είσοδο του Κρόνου στον Κριό. Ο έρωτας, οι σχέσεις αλλά και οι προσωπικές μας επιθυμίες περνούν σε φάση ευθύνης και δοκιμασίας. Δεν αρκεί πια το “θέλω” αν δεν συνοδεύεται από πράξεις, συνέπεια και αντοχή στον χρόνο. Ξεκινά ένας κύκλος όπου μαθαίνουμε να διεκδικούμε, αλλά και να αναλαμβάνουμε το κόστος των επιλογών μας.

Περισσότερο επηρεάζονται τα παρορμητικά ζώδια (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως), κυρίως του 1ου δεκαημέρου, καθώς και όσοι βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές συναισθηματικές αποφάσεις. Ερωτική περίοδος για Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες των πρώτων ημερών.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 9 - 15 Φεβρουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, η εβδομάδα αυτή θα φροντίσει να σου δώσει χώρο και χρόνο να ασχοληθείς με διάφορα πράγματα που θες να τρέξεις παράλληλα με την καθημερινή σου ζωή, ενώ παράλληλα θα σου δώσει ένα κοινωνικό boost. Συγκεκριμένα, με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από την Τρίτη, έρχονται στην επιφάνεια συναισθήματα που ίσως κρατούσες στο παρασκήνιο. Ένας έρωτας που δεν έχει ειπωθεί ανοιχτά, μια ανάγκη για περισσότερη τρυφερότητα ή ακόμα και μια συναισθηματική νοσταλγία σε βάζουν σε διαδικασία ενδοσκόπησης.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή σου δίνει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις τη θέση σου μέσα σε φιλίες και συλλογικά περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα σε βάζει σε μια πιο εσωτερική διαδικασία ξεκαθαρίσματος. Από τη μία υπάρχει κοινωνική κινητικότητα με νέα άτομα να μπαίνουν στη ζωή σου και στήριξη από ανθρώπους γύρω σου, από την άλλη όμως χρειάζεσαι χρόνο μακριά από θόρυβο για να ακούσεις τι πραγματικά θέλεις.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή στρέφει το βλέμμα σου πιο καθαρά προς την κατεύθυνση που θέλεις να πάρει η ζωή σου, επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά. Υπάρχει κινητικότητα, επαφές και συζητήσεις που σε βάζουν στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα αρχίζεις να καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να στηρίξουν τους στόχους σου και ποιοι όχι. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, τα θέματα καριέρας μπαίνουν σε πρώτο πλάνο.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε,η εβδομάδα αυτή σου ανοίγει τον ορίζοντα και σε βάζει σε διαδικασία να δεις τη ζωή σου από μεγαλύτερη απόσταση. Θέματα προοπτικής, σχεδίων και μελλοντικών επιλογών σε απασχολούν πιο έντονα, ενώ παράλληλα αρχίζεις να συνειδητοποιείς τι αξίζει πραγματικά να συνεχίσεις και τι όχι, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, θα θελήσεις να αλλάξεις παραστάσεις.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε μια πιο ουσιαστική και βαθιά διαδικασία ξεκαθαρίσματος, κυρίως σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό εν μέρη. Δεν είναι επιφανειακή, ούτε γρήγορη, αλλά σου ζητά να δεις τι πραγματικά σε δένει με ανθρώπους, καταστάσεις και στόχους και τι απλώς συντηρείται από συνήθεια. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, θα μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις που θα σου επιτρέψουν να διευθετήσεις κάποιες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες, αρκεί να υπάρχει διαφάνεια και όχι θολά σημεία.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει αντιμέτωπο με τις σχέσεις σου και τον τρόπο που μοιράζεσαι χρόνο, συναίσθημα και ευθύνες με τους άλλους. Από τη μία υπάρχει ανάγκη για σύνδεση και συνεργασία, από την άλλη όμως καλείσαι να δεις πιο ρεαλιστικά τι λειτουργεί και τι όχι, χωρίς να κρύβεσαι πίσω από συμβιβασμούς που δεν σε καλύπτουν πια. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, η ερωτική σου ζωή είναι σε πρώτο πλάνο. Οι προσωπικές σχέσεις αποκτούν πιο ευαίσθητο και συναισθηματικό τόνο.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ,η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις, αλλά όχι με τον τρόπο που έχεις συνηθίσει. Δεν αρκεί πια να ψάχνεις να βρεις τις ισορροπίες, αλλά καλείσαι να δεις πώς μοιράζεσαι χρόνο, φροντίδα και ευθύνη στην καθημερινότητα και αν αυτό που δίνεις επιστρέφει ουσιαστικά σε εσένα. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, η καθημερινότητα, η δουλειά και οι υποχρεώσεις αποκτούν πιο συναισθηματικό χρώμα. Μπορεί να δείξεις μεγαλύτερη κατανόηση σε συνεργάτες ή να νιώσεις ότι μια σχέση εκφράζεται μέσα από πράξεις φροντίδας και στήριξης.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε ό,τι σου δίνει χαρά, έμπνευση και λόγο να αισθάνεσαι ζωντανός, την ίδια στιγμή όμως σου ζητά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και να βάλεις όρια εκεί που έχεις αφήσει πράγματα να πηγαίνουν χαλαρά. Υπάρχει χώρος για συναίσθημα και δημιουργικότητα, αλλά όχι χωρίς συνέπεια. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, ο έρωτας, το φλερτ, η δημιουργία και η ανάγκη να εκφραστείς αποκτούν πιο ρομαντικό και τρυφερό χαρακτήρα.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα σε καλεί να δεις πιο ώριμα τι σε κάνει πραγματικά χαρούμενο. Δεν είναι από τις εβδομάδες της εξωστρέφειας και της δράσης, αλλά από εκείνες που χτίζουν βάσεις για να προχωρήσεις πιο σταθερά. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, το σπίτι, οι οικογενειακές σχέσεις και οι βαθύτερες συναισθηματικές σου ανάγκες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε διαδικασία να επανεξετάσεις τον τρόπο που επικοινωνείς, σκέφτεσαι και διαχειρίζεσαι τις καθημερινές σου επαφές, ενώ παράλληλα σε οδηγεί σε πιο βαθιές αποφάσεις που αφορούν τη βάση και την ασφάλειά σου. Δεν είναι μια επιφανειακή περίοδος, αλλά μια εβδομάδα που σου ζητά να πεις λιγότερα και να εννοείς περισσότερα. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, θέματα επικοινωνίας, μεταφορών και έκφρασης έρχονται σε πρώτο πλάνο. Οι συζητήσεις, τα μηνύματα και οι επαφές με κοντινούς ανθρώπους αποκτούν πιο συναισθηματικό τόνο.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε πιο πρακτικές σκέψεις, χωρίς όμως να χάνει το νόημα και το βάθος της. Από τη μία ασχολείσαι με θέματα ασφάλειας, αξιών και πόρων, από την άλλη όμως αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι ο τρόπος που σκέφτεσαι και επικοινωνείς χρειάζεται αναπροσαρμογή για να στηρίξει όσα θέλεις να χτίσεις. Με την Αφροδίτη στους Ιχθύες από τη Δευτέρα, θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό σου εισόδημα έρχονται σε πρώτο πλάνο. Τα οικονομικά, η αίσθηση αξίας και το τι θεωρείς σημαντικό στη ζωή σου, μπορείς να τα φιλτράρεις από μια άλλη ματιά πιο διαισθητική.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει στο προσκήνιο, αλλά όχι με θόρυβο. Είναι από εκείνες τις περιόδους που κάτι αλλάζει μέσα σου και αυτό σταδιακά αρχίζει να φαίνεται και προς τα έξω. Ασχολείσαι περισσότερο με τον εαυτό σου, τις ανάγκες σου και το πώς θέλεις να σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ενώ παράλληλα ξεκινά μια φάση ξεκαθαρίσματος σε σχέσεις και σκέψεις. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου από τη Δευτέρα, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω σου. Γίνεσαι πιο ελκυστικός, πιο ανοιχτός συναισθηματικά και πιο πρόθυμος να δείξεις αυτό που πραγματικά νιώθεις.

