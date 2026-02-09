Τσικνοπέμπτη vs Άγιος Βαλεντίνος: Ποια ζώδια αξίζει να επενδύσουν σε τι

Ψήσιμο ή ρομαντισμός; Τα άστρα αποφασίζουν πού αξίζει να βάλει κάθε ζώδιο τα λεφτά και την ενέργειά του.

Αυτή την εβδομάδα, το ημερολόγιο δεν μας αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες: στις 12 Φεβρουαρίου έρχεται η Τσικνοπέμπτη, ενώ στις 14 Φεβρουαρίου ακολουθεί ο Άγιος Βαλεντίνος. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ψησταριές, παρέες και κρέας ή ρομαντικά δείπνα, δώρα και στιγμές για δύο. Και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα ζώδια, για να μας πουν πού αξίζει πραγματικά να επενδύσουμε - χρόνο, ενέργεια, ουσία και χρήματα.

Τα ζώδια που ευνοούνται στον έρωτα

Ζυγός

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι σχεδόν «φτιαγμένος» για τον Ζυγό. Με κυβερνήτη την Αφροδίτη, το ζώδιο αυτό ευνοείται έντονα σε ραντεβού, επανασυνδέσεις και ρομαντικές εξομολογήσεις. Αν είσαι Ζυγός, επένδυσε σε δείπνα, δώρα και όμορφες στιγμές.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος νιώθει έντονα αυτή την περίοδο και έχει ανάγκη τη συναισθηματική σύνδεση. Ο Άγιος Βαλεντίνος του δίνει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με το ταίρι του ή να ανοίξει την καρδιά του σε κάτι νέο.

Σκορπιός

Πάθος, ένταση και βαθιά συναισθήματα. Ο Σκορπιός ευνοείται ερωτικά, ειδικά αν αφήσει λίγο τον έλεγχο και αφεθεί στη στιγμή. Ένα βράδυ για δύο μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο δυναμικά απ’ όσο περιμένει.

Ιχθύες

Ρομαντικοί, ονειροπόλοι και συναισθηματικά φορτισμένοι, οι Ιχθύες βρίσκονται στο στοιχείο τους. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η ιδανική αφορμή για αγάπη, τρυφερότητα και ουσιαστικές συζητήσεις.

Τα ζώδια που είναι καλύτερο να επενδύσουν στην Τσικνοπέμπτη

Κριός

Δυναμικός και αυθόρμητος, ο Κριός προτιμά τη δράση από το ρομάντζο. Η Τσικνοπέμπτη του ταιριάζει απόλυτα: φίλοι, φασαρία, φωτιά και καλό φαγητό.

Λέων

Ο Λέων θέλει κόσμο, εντυπώσεις και να περνάει καλά. Ένα τραπέζι γεμάτο νόστιμο φαγητό και γέλια είναι πολύ πιο ελκυστικό από ένα ήσυχο ρομαντικό δείπνο.

Τοξότης

Η κοινωνικότητα και η ανεμελιά κερδίζουν. Ο Τοξότης θα διαλέξει την Τσικνοπέμπτη για να γελάσει, να φάει και να βρεθεί με φίλους, χωρίς υποχρεώσεις και «πρέπει».

Ταύρος

Μπορεί να αγαπά τον έρωτα, αλλά πρώτα αγαπά την απόλαυση. Καλό φαγητό, ποιότητα και άνεση κάνουν την Τσικνοπέμπτη ιδανική επένδυση για τον Ταύρο.

Και τα… διπλωματικά ζώδια

Δίδυμοι, Παρθένος και Υδροχόος μπορούν να κινηθούν και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανάλογα με τη διάθεση. Λίγο ψήσιμο, λίγο φλερτ - γιατί όχι και τα δύο;

