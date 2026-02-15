Προβλέψεις εβδομάδας 16 - 22 Φεβρουαρίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 16 - 22 Φεβρουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο

Η εβδομάδα ξεκινά με ένταση και απρόβλεπτες εξελίξεις για τα ζώδια, καθώς το τετράγωνο Ήλιου–Ουρανού μας φέρνει αντιμέτωπους με αιφνιδιαστικές αλλαγές και την ανάγκη να σπάσουμε παγιωμένες συνθήκες, κυρίως σε θέματα σταθερότητας, οικονομικών και επιλογών που μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένες. Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή–Δία μας βοηθά να ανοίξουμε ουσιαστικές συζητήσεις, να πάρουμε πιο ώριμες αποφάσεις και να κινηθούμε με μεγαλύτερη συναισθηματική κατανόηση, ειδικά σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας.

Στο κέντρο της εβδομάδας βρίσκεται η Νέα Σελήνη–Έκλειψη στον Υδροχόο, που κλείνει έναν κύκλο και ανοίγει νέες κατευθύνσεις σε στόχους, σχέσεις και συνεργασίες, ζητώντας περισσότερη ελευθερία αλλά και ευθύνη. Με την είσοδο του Ήλιου στους Ιχθύς και τη σύνοδο Αφροδίτης–Βόρειου Δεσμού, οι εξελίξεις αποκτούν καρμικό χαρακτήρα και μας δείχνουν πιο καθαρά ποια πορεία αξίζει να ακολουθήσουμε στα αισθηματικά ή και στα οικονομικά μας.

Την Παρασκευή, τα πράγματα σοβαρεύουν αρκετά μιας και η σύνοδος Κρόνου–Ποσειδώνα στις πρώτες μοίρες του Κριού σηματοδοτεί ένα -επίπονο ίσως- νέο ξεκίνημα που απαιτεί στοχοπροσήλωση και ρεαλισμό.

Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας ανακουφίζει κάπως με το τρίγωνο Αφροδίτης–Δία να φέρνει ευκαιρίες στα ερωτικά και οικονομικά και το εξάγωνο Άρη–Χείρωνα να προσφέρει πρακτικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να διορθώσουμε καταστάσεις.

Περισσότερο επηρεάζονται oι Υδροχόοι, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, του 3ου δεκαημέρου, ενώ εύνοια στα ερωτικά θα έχουν οι Ιχθύες, Καρκίνοι, Σκορπιοί του 2ου δεκαημέρου. Πολλές εξελίξεις να περιμένουν και οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι των πρώτων ημερών.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 16 - 22 Φεβρουαρίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, η εβδομάδα σου δίνει χώρο και χρόνο να ασχοληθείς με πράγματα που θέλεις να τρέξεις παράλληλα με την καθημερινότητά σου, ενώ παράλληλα σου προσφέρει και ένα μικρό κοινωνικό boost. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, χρειάζεται προσοχή σε online συναλλαγές και τραπεζικά ζητήματα.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, η εβδομάδα σε φέρνει πιο έντονα στο προσκήνιο, ζητώντας σου να ισορροπήσεις ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, κοινωνικές επαφές και προσωπικές ανάγκες. Οι εξελίξεις σε ωθούν να δεις πιο καθαρά ποια κατεύθυνση αξίζει να ακολουθήσεις και πού χρειάζεται να αλλάξεις τακτική.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, η εβδομάδα σε βάζει σε διαδικασία να επαναξιολογήσεις στόχους, φιλίες και το πού ανήκεις πραγματικά. Έχεις έντονη κοινωνική κινητικότητα, αλλά ταυτόχρονα καλείσαι να ξεχωρίσεις ποιοι άνθρωποι και ποια σχέδια έχουν μέλλον και ποια απλώς σου τραβούν ενέργεια χωρίς ουσία.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, η εβδομάδα σε βάζει σε πιο βαθιά νερά, ζητώντας σου να διαχειριστείς οικονομικά, συναισθηματικά αλλά και επαγγελματικά ζητήματα με μεγαλύτερη ωριμότητα. Παράλληλα, ανοίγονται προοπτικές που σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά το επόμενο βήμα σου, αρκεί να μη φοβηθείς τις αλλαγές.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις σε σχέσεις, συνεργασίες και επαγγελματικές ισορροπίες, ζητώντας σου να δεις πιο καθαρά ποιος στέκεται πραγματικά δίπλα σου και ποια δυναμική χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Παράλληλα, μπαίνεις σε μια πιο βαθιά ψυχολογική διαδικασία που επηρεάζει αποφάσεις και δεσμεύσεις.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα, τη δουλειά και τις ισορροπίες που καλείσαι να κρατήσεις με τους άλλους. Παράλληλα, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, ζητώντας σου πιο ξεκάθαρη στάση και πρακτικές αποφάσεις.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, η εβδομάδα ενεργοποιεί έντονα θέματα έρωτα, δημιουργικότητας αλλά και καθημερινών υποχρεώσεων, ζητώντας σου να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε ό,τι σε ευχαριστεί και σε ό,τι χρειάζεται συνέπεια και πρόγραμμα. Παράλληλα, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε φάση επαναπροσδιορισμού.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, η εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπο με θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί έντονα τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και ό,τι σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα σε συναισθηματικές ανάγκες και πρακτικές υποχρεώσεις.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, η εβδομάδα φέρνει κινητικότητα σε επικοινωνίες, συζητήσεις και θέματα καθημερινότητας, ενώ παράλληλα σε βάζει πιο βαθιά σε ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Καλείσαι να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε όσα τρέχουν γύρω σου και σε όσα χρειάζεσαι εσύ για να νιώθεις σταθερός.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο θέματα οικονομικών, αξιών αλλά και επικοινωνίας, ζητώντας σου να επαναπροσδιορίσεις τι αξίζει να στηρίξεις και πού χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Παράλληλα, οικογενειακά και εσωτερικά ζητήματα ζητούν πιο ώριμη διαχείριση.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, η εβδομάδα σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, ζητώντας σου να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου, τις προτεραιότητές σου αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα υλικά και συναισθηματικά σου αποθέματα. Είναι μια περίοδος που σε ωθεί να πάρεις πιο συνειδητές αποφάσεις για το πώς θέλεις να προχωρήσεις.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, η εβδομάδα λειτουργεί μεταβατικά, κλείνοντας έναν κύκλο και ανοίγοντας έναν νέο, πιο προσωπικό και ουσιαστικό. Πριν όμως περάσεις μπροστά, χρειάζεται να κάνεις ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, τόσο σε σκέψεις όσο και σε πρακτικά ζητήματα που σε βαραίνουν.

