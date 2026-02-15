3 ζώδια πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τα "θέλω" τους από 20/2 - Η ζωή τους μπαίνει σε νέα τροχιά

Μια κοσμική αλλαγή φέρνει ξεκαθαρίσματα, εσωτερικές αφυπνίσεις και αποφάσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή.

Από τις 20 Φεβρουαρίου, το σύμπαν αλλάζει ρυθμό και μαζί του αλλάζουν και οι προτεραιότητές μας. Οι πλανητικές όψεις της περιόδου δημιουργούν ένα έντονο κλίμα εσωτερικής αναζήτησης, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις επιθυμίες, τις επιλογές και τις σχέσεις μας. Δεν είναι πια ώρα για «βολικές» καταστάσεις ή για όνειρα που έμειναν στη μέση.

Τρία ζώδια καλούνται να κοιτάξουν βαθιά μέσα τους και να αναρωτηθούν: «Αυτό που ζω, είναι πραγματικά αυτό που θέλω;». Οι απαντήσεις μπορεί να φέρουν ανατροπές, όμως θα ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα, πιο αυθεντική πορεία. Η ζωή τους μπαίνει σε νέα τροχιά και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Ίσως ο Φεβρουάριος να αποτελέσει τον μήνα μιας ουσιαστικής αλλαγής και στροφής προς τις πραγματικές ανάγκες τους.

3 ζώδια ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουν για όσα θεωρούσαν δεδομένα

Παρθένος

Για τους Παρθένους, η νέα τροχιά αφορά κυρίως τις σχέσεις. Από τις 20/2, συνειδητοποιούν πως δεν μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν ενέργεια εκεί όπου δεν υπάρχει ισορροπία. Φιλικές και επαγγελματικές συνεργασίες περνούν από φίλτρο. Ποιοι μένουν δίπλα τους ουσιαστικά; Ποιοι απλώς καταναλώνουν τον χρόνο και την ενέργειά τους; Αυτή η περίοδος τους ζητά να βάλουν όρια - κάτι που, αν και δύσκολο, θα αποδειχθεί λυτρωτικό. Όταν ο Παρθένος ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλει από τους άλλους, θα δει και τη δική του αξία να ανεβαίνει.

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι από τη φύση του ανήσυχο πνεύμα, όμως τώρα καλείται να σοβαρευτεί απέναντι στα όνειρά του. Μέχρι σήμερα ίσως κυνηγούσε ευκαιρίες χωρίς σαφή κατεύθυνση. Από τις 20/2, όμως, η ανάγκη για ουσία γίνεται επιτακτική. Θέματα καριέρας, σπουδών ή μετακόμισης έρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. Ο Τοξότης πρέπει να αποφασίσει: θέλει απλώς εμπειρίες ή θέλει σταθερότητα και μακροπρόθεσμο στόχο; Η απάντηση που θα δώσει στον εαυτό του θα καθορίσει την πορεία του για τους επόμενους μήνες. Αν επιλέξει συνειδητά, η ζωή του θα μπει σε μια πιο σταθερή και ουσιαστική τροχιά.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η περίοδος αυτή λειτουργεί σαν προσωπικό restart. Στόχοι που κάποτε έμοιαζαν απόλυτοι, τώρα φαίνονται ξεπερασμένοι. Η ανάγκη για αυθεντικότητα γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Από τις 20/2 και μετά, ο Υδροχόος καλείται να αναρωτηθεί αν ζει με βάση τις δικές του επιθυμίες ή αν έχει παρασυρθεί από τις προσδοκίες των άλλων. Επαγγελματικά, μπορεί να προκύψει μια πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα. Συναισθηματικά, έρχεται ξεκαθάρισμα: ό,τι δεν έχει βάθος, δύσκολα θα επιβιώσει. Το κλειδί; Να εμπιστευτεί το ένστικτό του και να τολμήσει την αλλαγή.

