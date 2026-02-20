Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ανήκει σε αυτά τα 3 ζώδια: Ανεμελιά και ερωτική διάθεση

Το πέταγμα του χαρταετού φέρνει φλερτ, χαμόγελα και νέες συγκινήσεις για τρία ζώδια που θα ζήσουν το πιο ξέγνοιαστο τριήμερο της χρονιάς.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι συνδεδεμένο με εξορμήσεις, παρέες, γέλια και μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Είναι η στιγμή που αφήνουμε πίσω τη ρουτίνα και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει, να φλερτάρει και να ονειρευτεί λίγο περισσότερο. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ανάλαφρη, οι συναντήσεις αποκτούν αυθορμητισμό και τα συναισθήματα εκφράζονται χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Φέτος, τρία ζώδια φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα. Η διάθεσή τους ανεβαίνει κατακόρυφα, η γοητεία τους χτυπά «κόκκινο» και οι πιθανότητες για ένα νέο ειδύλλιο ή για αναζωπύρωση μιας υπάρχουσας σχέσης είναι με το μέρος τους. Δες ποια είναι τα ζώδια που θα ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο ανεμελιά και ανεβασμένη διάθεση.

Τα ζώδια που δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται στο στοιχείο τους. Κοινωνικοί, επικοινωνιακοί και γεμάτοι ενέργεια, θα είναι η ψυχή της παρέας. Ένα απλό σχόλιο μπορεί να εξελιχθεί σε έντονο φλερτ, ενώ μια τυχαία γνωριμία σε εκδρομή ή σε γιορτινή έξοδο μπορεί να κρύβει προοπτική. Όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση, θα νιώσουν την ανάγκη να κάνουν κάτι διαφορετικό με το ταίρι τους - ένα αυθόρμητο ταξιδάκι ή μια βραδινή έξοδος θα ανανεώσει τη μεταξύ τους χημεία. Το χαμόγελό τους είναι ακαταμάχητο και αυτό το τριήμερο το ξέρουν καλά.

Λέων

Ο Λέων λάμπει - και δεν περνά απαρατήρητος. Το τριήμερο φέρνει έντονη ερωτική διάθεση και ανάγκη για επιβεβαίωση, την οποία και θα λάβει απλόχερα. Βλέμματα θα στραφούν πάνω του και τα κομπλιμέντα θα δώσουν και θα πάρουν. Αν είναι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και με πολύ πάθος. Αν είναι δεσμευμένος, θα θελήσει να ζήσει στιγμές έντασης και ρομαντισμού με το ταίρι του. Το κλειδί είναι να αφήσει στην άκρη τον εγωισμό και να αφεθεί στο συναίσθημα.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες μπαίνουν σε ρομαντικό mood από την πρώτη κιόλας μέρα του τριημέρου. Η ευαισθησία τους μετατρέπεται σε γοητεία και η διάθεσή τους για βαθιά σύνδεση φέρνει όμορφες εξελίξεις. Ένα φλερτ μπορεί να αποκτήσει γρήγορα συναισθηματικό βάθος. Για όσους είναι ήδη σε σχέση, το τριήμερο προσφέρεται για τρυφερές στιγμές, εξομολογήσεις και κοινά όνειρα. Η ατμόσφαιρα βοηθά να ειπωθούν λόγια που καιρό έμεναν μέσα τους. Η καρδιά οδηγεί - και αυτή τη φορά οδηγεί σωστά.

