Ζώδια σήμερα (7/3): Ο Ήλιος συναντά τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύες - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (7/3)

Το σημερινό Σάββατο δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα για τρέξιμο και δουλειές. Με τον Ήλιο να συναντά τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύες, όλα τα ζώδια βρίσκονται στην καρδιά του αναδρομικού κύκλου. Είναι η στιγμή της κάθαρσης του μυαλού: Παλιές ιδέες, αναμνήσεις και καταστάσεις που είχαν μείνει μισές, έρχονται ξανά στην επιφάνεια, αλλά αυτή τη φορά με μια λάμψη διαύγειας.

Παράλληλα, η σύνοδος Αφροδίτης-Ποσειδώνα προσθέτει μια δόση μαγείας, ρομαντισμού και έμπνευσης. Η διαίσθηση είναι ο καλύτερος σου οδηγός σήμερα. Μην εκπλαγείς αν βρεις λύσεις εκεί που δεν το περιμένεις ή αν νιώσεις την ανάγκη να συγχωρήσεις και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει. Είναι μια μέρα για να ακούσεις περισσότερο και να πράξεις λιγότερο.

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (7/3)

Κριός

Με τη σημερινή ευθυγράμμιση Ήλιου και ανάδρομου Ερμή, μπορείς να αποκτήσεις ουσιαστικές γνώσεις για τα βαθύτερα συναισθήματά σου, το παρελθόν ή ένα μακροχρόνιο πρόβλημα. Δέχεσαι ενδιαφέροντα μηνύματα από τη διαίσθηση και τα όνειρά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Ο Ήλιος συναντά τον ανάδρομο Ερμή στον τομέα των κοινωνικών σου επαφών και των ελπίδων σου. Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει σημαντικές σκέψεις ή ειδήσεις που θα σου δώσουν νέα εικόνα για πρόσφατα γεγονότα ή φίλους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Σήμερα καλείσαι να επανεξετάσεις πρόσφατες ιδέες ή αποφάσεις, κυρίως γύρω από την καριέρα και τους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Αρχίζεις να βλέπεις την κατεύθυνσή σου με νέο μάτι και οι παρατηρήσεις σου θα αποδειχθούν πολύτιμες αργότερα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο ιδεαλισμός σου ξυπνά σήμερα και μια νέα δραστηριότητα μπορεί να σε ανανεώσει συναισθηματικά. Σου δίνεται η ευκαιρία να δεις τα πράγματα διαφορετικά, καθώς οι σκέψεις σου στρέφονται στο παρελθόν ή σε πρόσφατα σχέδια με μια νέα, πιο χρήσιμη ματιά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Αν έχεις ρουτινιάρικες δουλειές σήμερα, ίσως νιώσεις πίεση, καθώς λαχταράς κάτι πιο "ζωντανό". Θέλεις να βγεις από το πρόγραμμά σου και να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική. Μπορεί να αποκτήσεις νέα γνώση για μια παλιά σχέση ή για τον ίδιο σου τον ψυχισμό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η φαντασία σου καλπάζει σήμερα και βλέπεις τις σχέσεις σου με άλλο μάτι. Κάποιος μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από μια τελείως νέα πλευρά, κάτι που θα σε φωτίσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ενέργεια της ημέρας σε ενθαρρύνει να αποσυμπιεστείς και να επιστρατεύσεις τη φαντασία σου. Ταυτόχρονα, προσεγγίζεις προβλήματα στη δουλειά ή την υγεία από μια διαφορετική γωνία, εντοπίζοντας λεπτομέρειες που σου είχαν διαφύγει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Σήμερα θέλεις να τροφοδοτήσεις το πνεύμα και τη φαντασία σου. Μπορεί να μην είναι η πιο παραγωγική μέρα για πρακτική δουλειά, αλλά είναι εξαιρετική για δημιουργική ενασχόληση. Ίσως επανέλθουν παλιές ευκαιρίες ή πρόσωπα από το παρελθόν, κάτι που θα λειτουργήσει θετικά για σένα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Δεν είναι μέρα για να πιέσεις καταστάσεις ή ανθρώπους, αλλά για να αφήσεις τα πράγματα να έρθουν σε σένα. Θα νιώσεις την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με μοναδικούς τρόπους. Η μέρα σε ωθεί να βγάλεις άκρη με ζητήματα του παρελθόντος, του σπιτιού ή της οικογένειας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Οι δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία σου είναι ιδιαίτερα ευεργετικές σήμερα, ειδικά αν σχετίζονται με την οικογένεια ή το σπίτι. Μπορεί να αναβιώσει ένα παλιό σου ενδιαφέρον ή να δεις ένα τωρινό με άλλο μάτι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Σήμερα κινείσαι από συμπόνια και ίσως προσφέρεις τη βοήθειά σου σε κάποιον που την έχει ανάγκη. Είναι μια καλή στιγμή για να προσελκύσεις τα σωστά άτομα μέσω των ιδεών και των λόγων σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η φαντασία σου είναι στα ύψη και μπορείς να βρεις δημιουργικές λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή να συναντιούνται στο ζώδιό σου, βλέπεις τα γεγονότα της ζωής σου με νέο φως. Διάβασε περισσότερα εδώ