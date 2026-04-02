Ζώδια σήμερα (3/4): Δοκιμάζονται φιλίες, σχέσεις και εργασία - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (3/4) για όλα τα ζώδια

Η σημερινή ημέρα φέρνει ευκαιρίες για αυτογνωσία, έμπνευση και προσωπική εξέλιξη. Οι πλανητικές επιρροές μας θυμίζουν ότι οι σχέσεις, οι φιλίες, η εργασία και τα προσωπικά μας σχέδια μπορεί να δοκιμαστούν ή να μας προκαλέσουν συναισθηματική ένταση. Είναι μια μέρα που απαιτεί προσοχή στα κρυφά κίνητρα, στις υπερβολικές αντιδράσεις και στη διαχείριση των προσωπικών μας επιθυμιών. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή μπορεί να ανοίξει δρόμους για νέες ιδέες, δημιουργικότητα και βαθιά συναισθηματική συνειδητοποίηση. Ανεξάρτητα από το ζώδιό σου, η συμβουλή είναι να παρατηρείς, να ακούς τον εαυτό σου και να αφήνεις χώρο για αυτοέλεγχο και αυτοφροντίδα. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες για μάθηση και εσωτερική εξέλιξη, ενώ φροντίζεις να μην εγκλωβίζεσαι σε φόβους ή παρελθοντικές πικρίες.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Σήμερα μπορεί να προκύψουν υπέροχες νέες ιδέες. Ωστόσο, θέματα ιδιοκτησίας ή καταστάσεις που προκαλούν συναισθήματα πικρίας μπορεί να σε βαραίνουν. Αν αντιμετωπίζεις επαναλαμβανόμενα προβλήματα με φίλους ή δυσκολίες να ξεκινήσεις νέα έργα, αναγνώρισε τα μοτίβα και προσπάθησε να φτάσεις στη ρίζα του προβλήματος.

Ταύρος

Η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου και τραβάει την προσοχή πάνω σου. Σήμερα, με το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα, η επιθυμία σου για ελευθερία και αυθορμητισμό είναι έντονη, αλλά οι φιλοδοξίες σου μπορεί να δημιουργήσουν απογοήτευση.

Δίδυμοι

Οι επιθυμίες σου μπορεί να είναι περίπλοκες σήμερα. Είναι σημαντικό να τις επεξεργαστείς και να τις ξεκαθαρίσεις αντί να τις αφήσεις να σε ελέγχουν. Πρόσεξε για κρυφές προθέσεις ή έμμεσες κινήσεις.

Καρκίνος

Η ημέρα φέρνει χαρούμενη ενέργεια για νέες ιδέες και σχέδια. Ωστόσο, η επιρροή Αφροδίτης-Πλούτωνα αργότερα μπορεί να σε κάνει να κρατάς ένα θέμα που σε βαραίνει, επειδή φοβάσαι να το αφήσεις.

Λέων

Σήμερα οι ενδιαφέρουσες ιδέες και ενόραση αφθονούν. Ωστόσο, η ευαισθησία και η υπεράσπιση μπορεί να είναι έντονες με το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα. Θέματα που έχεις αγνοήσει ή θάψει, κυρίως φόβοι, μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα.

Παρθένος

Η Σελήνη μετακινείται στον τρίτο ηλιακό σου οίκο και αναζητάς ελαφριές, ευχάριστες αλληλεπιδράσεις. Παρόλο που οι καλές ιδέες βρίσκονται εύκολα, η τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει περιπλοκές.

Ζυγός

Η μετακίνηση της Σελήνης στον δεύτερο ηλιακό οίκο σε κάνει να αναζητάς περισσότερη προβλεψιμότητα. Παράλληλα, το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα μπορεί να περιπλέξει συναισθήματα και αλληλεπιδράσεις.

Σκορπιός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου φέρνει αυθορμητισμό και διαφάνεια. Παρά τη χαλαρή ενέργεια για ιδέες, το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα μπορεί να προκαλέσει ένταση.

Τοξότης

Το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση αν νιώθεις ότι οι σχέσεις ή οι καθημερινές υποχρεώσεις χάνουν τον έλεγχο. Έχεις πολλά να διαχειριστείς και είναι καλό να επιδιώξεις μεγαλύτερη ευελιξία.

Αιγόκερως

Με την επιρροή Αφροδίτης-Πλούτωνα, μπορεί να προκύψουν περιπλοκές στα συναισθήματα σε σχέση ή σε θέματα που σχετίζονται με χρήματα και πόρους. Είναι σοφό να είσαι προσεκτικός και να ασκείς υπομονή καθώς κατανοείς τα συναισθήματά σου.

Υδροχόος

Ο Πλούτωνας στο ζώδιό σου είναι υπό πίεση και αν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, μπορεί να σε εκνευρίσει περισσότερο από το συνηθισμένο. Αντιμετώπισε την ανησυχία σου και σεβάσου την ανάγκη να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου.

Ιχθύες

Σήμερα μπορεί να προκύψουν συναρπαστικές ιδέες ή λύσεις σε προβλήματα, αλλά οι ενέργειες είναι λίγο περίπλοκες. Με το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα, πρόσεχε προσπάθειες υπερβολικού ελέγχου.