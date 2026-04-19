Προβλέψεις εβδομάδας 20 - 26 Απριλίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 20 - 26 Απριλίου. Υπομονή, καθώς η σύνοδος Κρόνου με Ερμή και Άρη στον Κριό δημιουργεί κλίμα πίεσης, ευθυνών και περιορισμών

Πριν περάσουμε στο δύσκολο αστρολογικό μενού της εβδομάδας για τα ζώδια, να πούμε χρόνια πολλά στους Ταύρους! Με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιό σας, ξεκινά για εσάς μια περίοδος που σας βάζει ξανά στο κέντρο των εξελίξεων, με έμφαση σε προσωπικά σχέδια, επιθυμίες και αποφάσεις που αφορούν άμεσα την πορεία σας.

Είναι όμως μια εβδομάδα που θέλει υπομονή και σωστή διαχείριση, καθώς τη Δευτέρα, η σύνοδος Κρόνου με Ερμή και Άρη στον Κριό δημιουργεί ένα κλίμα πίεσης, ευθυνών και περιορισμών, ιδιαίτερα σε θέματα που απαιτούν άμεση δράση και καθαρές αποφάσεις. Σαν να μην έφτανε αυτό, την επόμενη ημέρα, η σύνοδος Ερμή–Άρη εντείνει τη βιασύνη, τα νεύρα και τις αντιπαραθέσεις, κάνοντας την επικοινωνία πιο κοφτή και επιθετική. Πρόκειται για ένα διάστημα με δυσλειτουργικές όψεις, που επηρεάζει κυρίως όσους ανήκουν στις πρώτες ημέρες των παρορμητικών ζωδίων (Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους), φέρνοντας εντάσεις, πιέσεις και την ανάγκη να μπουν όρια — είτε από εσάς είτε προς εσάς. Οι ημέρες μέχρι Πέμπτη μπορούν να φέρουν και τάσεις ατυχημάτων.

Προς τα τέλη της εβδομάδας και πριν μετακομίσουν αμφότεροι στους Διδύμους, η Αφροδίτη συναντά τον Ουρανό στον Ταύρο και φέρνει ανατροπές και ξαφνικές εξελίξεις σε αισθηματικά και οικονομικά, με γεγονότα που μπορεί να σας βγάλουν από τη ζώνη ασφαλείας σας. Παράλληλα, το πέρασμα της Αφροδίτης και του Ουρανού στους Διδύμους αλλάζει το κλίμα, κάνοντας μας πιο εξωστρεφείς και επικοινωνιακούς, με νέες γνωριμίες και απρόβλεπτες επαφές, δημιουργώντας ένα πιο ανάλαφρο αλλά και ασταθές σκηνικό.

Το Σαββατοκύριακο ξεκινά με το τετράγωνο Ήλιου–Πλούτωνα, μια όψη που μπορεί να φέρει ένταση, παιχνίδια ελέγχου και πιέσεις, κυρίως για τα σταθερά ζώδια των πρώτων ημερών – Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους. Ωστόσο, η εικόνα βελτιώνεται καθώς το εξάγωνο Αφροδίτης–Ποσειδώνα δημιουργεί μια πιο ρομαντική και ευαίσθητη ατμόσφαιρα, ευνοώντας τις συναισθηματικές επαφές και τις όμορφες στιγμές. Την ίδια στιγμή, το τετράγωνο Ερμή–Δία θέλει λίγο προσοχή σε υπερβολές, μεγάλα λόγια και βιαστικά συμπεράσματα, ώστε να μην ειπωθούν πράγματα που δύσκολα θα μαζευτούν.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 20 - 26 Απριλίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, η εβδομάδα αυτή σε κάνει και πάλι πρωταγωνιστή αλλά όχι με τον ωραίο τρόπο που θα ήθελες. Με τον Ερμή και τον Άρη σε σύνοδο με τον Κρόνο στο ζώδιό σου, από την αρχή της εβδομάδας νιώθεις ότι πιέζεσαι, περιορίζεσαι και καλείσαι να πάρεις σοβαρές αποφάσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Υπάρχει ένταση, εκνευρισμός και μια αίσθηση ότι πρέπει να αποδείξεις πράγματα.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιό σου, ξεκινά η δική σου περίοδος, όμως η εβδομάδα δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις από την αρχή. Με τις συνόδους Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό, υπάρχει μια εσωτερική πίεση, μια πνευματική κούραση ή ακόμα να έχουν προκύψει κάποια γεγονότα τα οποία βαραίνουν σκέψεις σου. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν και παρασκηνιακές καταστάσεις ή συζητήσεις που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, η εβδομάδα ξεκινά με ένταση στους φίλους και στον κοινωνικό σου κύκλο, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό, σε πιέζουν να δεις πιο σοβαρά ένα πλάνο ή να ξεκαθαρίσεις ποιους ανθρώπους θέλεις δίπλα σου. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, να σου φορτώσουν ευθύνες ή ακόμα μπορεί μέσα από ένα γεγονός να απογοητευτείς με ένα άτομο, προσοχή τι λες και πως το λες γιατί οι συζητήσεις γίνονται πιο κοφτές και απόλυτες.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή προβλέπεται αρκετά challenging για τα επαγγελματικά σου αφού με τις συνόδους Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό, δημιουργείται ένα κλίμα πίεσης, αυξημένων ευθυνών και απαιτήσεων που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Από την αρχή της εβδομάδας νιώθεις ότι πρέπει να αποδείξεις πράγματα, να πάρεις αποφάσεις και να ανταποκριθείς σε προσδοκίες που ίσως σε βαραίνουν περισσότερο από όσο θα ήθελες.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, η εβδομάδα ξεκινά με πίεση σε σχέδια για σπουδές, επαγγελματικά ανοίγματα στο εξωτερικό ή μια προοπτική που θέλεις να εξελίξεις, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό σου δημιουργούν καθυστερήσεις, εμπόδια ή την ανάγκη να δεις πιο ρεαλιστικά μια κατάσταση. Είναι πολύ πιθανό να νιώσεις ότι κάτι δεν προχωρά όπως το είχες στο μυαλό σου ή ότι πρέπει να προσαρμόσεις τον τρόπο που κινείσαι.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση σε διάφορα οικονομικά ζητήματα, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό σε φέρνουν αντιμέτωπο με υποχρεώσεις, εκκρεμότητες ή καταστάσεις που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Μπορεί να υπάρξει άγχος γύρω από deadlines λογαριασμών, δάνεια ή συμφωνίες, ενώ ταυτόχρονα νιώθεις ότι κάποια πράγματα σε βαραίνουν ψυχολογικά περισσότερο από όσο θα ήθελες.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό σου φέρνουν στην επιφάνεια θέματα που δεν μπορούν να αποφευχθούν άλλο. Είναι μια φάση που σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά μια ερωτική σχέση ή μια συνεργασία, να βάλεις όρια ή να αποδεχτείς ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα ήθελες.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση στην καθημερινότητα και την εργασία σου, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό, σου φέρνουν αυξημένες υποχρεώσεις, κούραση και την ανάγκη να οργανωθείς πιο αυστηρά. Το πρόγραμμά σου γίνεται πιο απαιτητικό και ίσως νιώσεις ότι δεν έχεις τον χρόνο ή την ενέργεια να ανταποκριθείς σε όλα όπως θα ήθελες.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με πίεση σε ερωτικά, δημιουργικά ή θέματα που σχετίζονται με παιδιά, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό, σε φέρνουν αντιμέτωπο με ευθύνες, περιορισμούς ή καταστάσεις που δεν σου αφήνουν το περιθώριο να κινηθείς τόσο ελεύθερα όσο θα ήθελες. Κάτι που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες πιο χαλαρά, τώρα απαιτεί σοβαρότητα, ξεκάθαρες αποφάσεις ή ακόμα και δέσμευση.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση σε θέματα σπιτιού και οικογένειας, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό σου φέρνουν ευθύνες, υποχρεώσεις ή καταστάσεις που σε βαραίνουν συναισθηματικά και δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια να τις αποφύγεις. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις που αφορούν τον χώρο σου, την οικογένεια ή ένα θέμα που έχει μείνει πίσω και τώρα ζητά λύση.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση στην επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις επαφές σου, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό σου δημιουργούν ένα κλίμα έντασης σε συζητήσεις και καθυστερήσεων σε πρακτικά ζητήματα. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, νεύρα ή μια αίσθηση ότι δεν σε καταλαβαίνουν όπως θα ήθελες, ενώ με τη σύνοδο Ερμή–Άρη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί τα λόγια βγαίνουν πιο κοφτά και μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν συγκρούσεις.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση στα οικονομικά σου, καθώς οι σύνοδοι Ερμή και Άρη με τον Κρόνο στον Κριό, σου φέρνουν υποχρεώσεις, έξοδα και μια γενικότερη αίσθηση ότι πρέπει να βάλεις τάξη σε πρακτικά ζητήματα που ίσως είχες αφήσει πίσω. Μπορεί να προκύψουν απαιτήσεις ή καταστάσεις που σε στριμώχνουν, ενώ ταυτόχρονα, χρειάζεται προσοχή σε αποφάσεις που παίρνονται βιαστικά ή πάνω σε εκνευρισμό, γιατί μπορεί να κινηθείς παρορμητικά και να το μετανιώσεις μετά.

