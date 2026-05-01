Αυτά τα 3 ζώδια είναι πιο άτυχα από τα υπόλοιπα

Και όχι, δεν είναι αυτά που φαντάζεσαι

Αν έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να είναι ευλογημένοι με ευκαιρίες και τύχη, ενώ εσύ τα συναντάς μία φορά στο τόσο, τότε πιθανόν να φταίει το ζώδιό σου. Σύμφωνα με την αστρολογία, τρία ζώδια δεν είναι τόσο τυχερά όσο τα υπόλοιπα.

Η Rachel Ruth Tate, αστρολόγος και podcaster του “Astrology Table” ανέφερε, για την ακρίβεια, ποια ζώδια είναι τα πιο άτυχα στη ζωή τους. Και όχι, δεν είναι οι Δίδυμοι ή οι Καρκίνοι που φημίζονται για την ατυχία τους.

Ζυγός

Οι Ζυγοί μπορεί να φαίνονται ανάλαφροι, γοητευτικοί και γεμάτοι θετική ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα είναι, κάπως, άτυχοι. Η τάση τους να ευχαριστούν τους άλλους συχνά λειτουργεί εις βάρος τους. Στην πραγματικότητα, παλεύουν με την αναποφασιστικότητα, την αστάθεια και την αβεβαιότητα σχετικά με την ταυτότητά τους. «Χωρίς σαφείς και υγιείς σχέσεις, οι Ζυγοί δυσκολεύονται να εκφράσουν τον εαυτό τους και τις μοναδικές τους αξίες στον κόσμο», εξηγεί, η Rachel Ruth Tate.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί είναι ευαίσθητοι, έντονοι και κυκλοθυμικοί, αλλά δεν έχουν εύκολη ζωή. Ζουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους πολύ βαθιά και έντονα, κάτι που συχνά τους δημιουργεί πίεση και δυσκολεύει τη ζωή τους. Επίσης, οι άνθρωποι που έχουν έντονο τον Σκορπιό στον αστρολογικό τους χάρτη συχνά βιώνουν έντονα συναισθήματα και πίεση, ενώ ακόμη και στοιχεία που σχετίζονται με την αγάπη και τη φροντίδα δεν λειτουργούν εύκολα, κάνοντας τη ζωή τους πιο απαιτητική.

Υδροχόος

Οι Υδροχόοι συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ζωή γεμάτη προκλήσεις, ευθύνες και καταστάσεις που απαιτούν υπομονή και επιμονή, ενώ παράλληλα αισθάνονται διαφορετικοί ή αποκομμένοι από τους γύρω τους, γεγονός που μπορεί να τους δημιουργεί μια αίσθηση μοναξιάς ή ότι δεν ανήκουν πουθενά, όμως αυτή ακριβώς η διαφορετικότητα είναι που τους ξεχωρίζει και τους οδηγεί να αποδέχονται τον εαυτό τους, μαθαίνοντας να διαχειρίζονται με ωριμότητα και αξιοπρέπεια τόσο τις δυσκολίες όσο και τις άβολες κοινωνικές καταστάσεις.