Αυτά τα 3 ζώδια διαθέτουν τα περισσότερα red flags για μια σχέση, σύμφωνα με την αστρολογία

Ο τρόπος που διαχειρίζονται τις σχέσεις τους αυτά τα ζώδια συνήθως χρειάζεται βελτίωση.

Στην αρχή όλα μοιάζουν ιδανικά: έντονο φλερτ, ατελείωτα μηνύματα και η αίσθηση ότι βρήκες επιτέλους το άλλο σου μισό. Όμως όσο περνά ο καιρός, κάποια χαρακτηριστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια και τότε τα λεγόμενα red flags κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους.

Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο έχει τα δικά του δυνατά και αδύναμα σημεία στις σχέσεις. Υπάρχουν όμως τρία ζώδια που φημίζονται περισσότερο για τη δύσκολη διαχείριση των συναισθημάτων τους, την ανάγκη για έλεγχο ή τη συναισθηματική αστάθεια που συχνά κουράζει τους συντρόφους τους. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αγαπήσουν βαθιά ή να κάνουν υγιείς σχέσεις - απλώς χρειάζονται περισσότερη αυτογνωσία και δουλειά στον τρόπο που σχετίζονται.

Ποια ζώδια πρέπει να προσέξεις, όταν ξεκινάς σχέση μαζί τους

Κριός

Ο Κριός είναι αυθόρμητος, δυναμικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση, όμως στις σχέσεις συχνά λειτουργεί παρορμητικά. Θέλει όλα να γίνονται εδώ και τώρα και δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απόρριψη ή τις διαφωνίες. Το μεγαλύτερο red flag του είναι ο εκρηκτικός χαρακτήρας του. Μπορεί να θυμώσει εύκολα, να πει πράγματα πάνω στα νεύρα του και μετά να περιμένει από τον άλλον να το ξεχάσει αμέσως. Παράλληλα, επειδή αγαπά την ανεξαρτησία του, αρκετές φορές βάζει τις προσωπικές του ανάγκες πάνω από τη σχέση. Ωστόσο, όταν αγαπά πραγματικά, δίνει όλο του το είναι και κάνει τον σύντροφό του να νιώθει μοναδικός.

Δίδυμος

Οι Δίδυμοι είναι γοητευτικοί, επικοινωνιακοί και απρόβλεπτοι - και κάπου εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Το βασικό τους red flag είναι η ασυνέπεια. Μπορεί σήμερα να είναι full ερωτευμένοι και αύριο να εξαφανιστούν επειδή βαρέθηκαν ή επειδή κάτι νέο τράβηξε την προσοχή τους. Δυσκολεύονται να μείνουν σταθεροί συναισθηματικά και συχνά δίνουν ανάμεικτα μηνύματα, αφήνοντας τον άλλον να αναρωτιέται τι πραγματικά θέλουν. Η ανάγκη τους για ελευθερία μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια σε πιο συναισθηματικούς συντρόφους.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ίσως το πιο παθιασμένο και μυστηριώδες ζώδιο του ζωδιακού, αλλά μαζί με το πάθος έρχεται συχνά και η υπερβολή. Ένα από τα μεγαλύτερα red flags του είναι η τάση του προς τη ζήλια και τον έλεγχο. Θέλει να γνωρίζει τα πάντα, δύσκολα εμπιστεύεται και όταν πληγωθεί μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απόμακρος ή ακόμα και εκδικητικός. Η ένταση με την οποία ζει τις σχέσεις συχνά κουράζει τον σύντροφό του, ειδικά όταν οι ανασφάλειες μετατρέπονται σε καχυποψία. Από την άλλη, όταν νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, γίνεται αφοσιωμένος και βαθιά προστατευτικός.