Μπλε Σελήνη: 3 ζώδια θα επηρεαστούν σε προσωπικό επίπεδο από τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

Αυτά τα 3 ζώδια θα έχουν επάνω τους όλη την ενέργεια της πανσελήνου.

Η δεύτερη πανσέληνος του Μαΐου - στις 31 Μαΐου στο ζώδιο του Τοξότη - γνωστή και ως «Μπλε Σελήνη», φέρνει έντονες συναισθηματικές ανατροπές, αποκαλύψεις και ξεκαθαρίσματα στις προσωπικές σχέσεις. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται αστρολογικά ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς ενισχύει την ανάγκη για αλλαγές, εσωτερική αναζήτηση και επαναπροσδιορισμό στόχων και συναισθημάτων.

Τρία ζώδια φαίνεται πως θα επηρεαστούν περισσότερο από κάθε άλλο, με την ενέργεια της πανσελήνου να αγγίζει κυρίως τον ερωτικό και προσωπικό τους τομέα. Οι εξελίξεις μπορεί να είναι έντονες, αλλά θα λειτουργήσουν και ως αφορμή για νέα ξεκινήματα.

Ποια ζώδια θα επηρεάσει η ενέργεια της πανσελήνου

Καρκίνος

Ο Καρκίνος θα νιώσει τη συναισθηματική ένταση της Μπλε Σελήνης πιο βαθιά από όλους. Θέματα που σχετίζονται με σχέσεις, οικογένεια και παρελθόν επιστρέφουν δυναμικά στην επιφάνεια. Πολλοί Καρκίνοι θα μπουν στη διαδικασία να επανεξετάσουν πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα απέφευγαν να αντιμετωπίσουν.

Η πανσέληνος δημιουργεί έντονη ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια, αλλά και για ξεκαθαρίσματα. Εάν μια σχέση δεν έχει σταθερές βάσεις, τώρα είναι πιθανό να φανεί ξεκάθαρα. Από την άλλη, όσοι είναι ελεύθεροι μπορεί να βιώσουν μια ξαφνική γνωριμία με έντονο καρμικό χαρακτήρα.

Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, η ενέργεια της πανσελήνου λειτουργεί μεταμορφωτικά. Κρυμμένα συναισθήματα, μυστικά και προσωπικές αλήθειες έρχονται στο φως, αναγκάζοντάς τον να πάρει αποφάσεις που ανέβαλλε εδώ και καιρό. Η Μπλε Σελήνη επηρεάζει έντονα την ψυχολογία του ζωδίου και δημιουργεί τάσεις απομάκρυνσης από τοξικές καταστάσεις.

Οι Σκορπιοί ίσως νιώσουν την ανάγκη να προστατεύσουν περισσότερο τον εαυτό τους, βάζοντας όρια σε ανθρώπους που τους απορροφούν ενέργεια. Παράλληλα, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει έντονες εξελίξεις στην ερωτική ζωή, με επιστροφές από το παρελθόν ή αποκαλύψεις που αλλάζουν τα δεδομένα.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος θα επηρεαστεί κυρίως σε επίπεδο προσωπικών αποφάσεων και σχέσεων. Η πανσέληνος τον ωθεί να δει πιο καθαρά τι πραγματικά θέλει από τους ανθρώπους γύρω του και ποιες σχέσεις έχουν ουσία.

Το διάστημα αυτό ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα αλλά και τις μεγάλες συνειδητοποιήσεις. Πολλοί Υδροχόοι θα αποφασίσουν να αφήσουν πίσω τους καταστάσεις που τους κρατούσαν στάσιμους, ενώ δεν αποκλείεται να κάνουν μια νέα αρχή είτε στα αισθηματικά είτε στην προσωπική τους ζωή γενικότερα.

