Τα πιο ιδιότροπα ζώδια για σοβαρή σχέση - Δύσκολα θα καταφέρεις να επιβιώσεις

Αυτά τα ζώδια έχουν την ικανότητα να σε τρελάνουν.

Ο έρωτας θέλει πάθος, χημεία και κατανόηση. Υπάρχουν όμως κάποια ζώδια που, όσο γοητευτικά κι αν είναι, μπορούν να κάνουν μια σοβαρή σχέση να μοιάζει με… ψυχολογικό θρίλερ. Είναι απαιτητικά, απόλυτα, γεμάτα ένταση και συχνά δυσκολεύονται να συμβιβαστούν. Αν μπλέξεις μαζί τους, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα βαρεθείς ποτέ.

Κάποιοι τα λατρεύουν ακριβώς για αυτή τη δύσκολη προσωπικότητα, άλλοι πάλι δεν αντέχουν ούτε μία εβδομάδα δίπλα τους. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και θετικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι, λοιπόν, τα τρία πιο ιδιότροπα ζώδια στις σχέσεις;

Αυτά τα ζώδια ζυγίζουν τα πάντα και δεν χαρίζονται εύκολα

Δίδυμος

Οι Δίδυμοι είναι γοητευτικοί, επικοινωνιακοί και απρόβλεπτοι. Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζουν γνώμη πιο γρήγορα απ’ ό,τι αλλάζουν διάθεση. Εκεί που σήμερα σου μιλούν για κοινό μέλλον, αύριο μπορεί να εξαφανιστούν επειδή… βαρέθηκαν. Δυσκολεύονται να μείνουν σταθεροί σε μια σοβαρή σχέση και συχνά φοβούνται τη ρουτίνα και τη δέσμευση.

Θέλουν συνεχώς νέες εμπειρίες, ένταση και ανανέωση. Αν η σχέση χάσει τη σπίθα της, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν να απομακρύνονται συναισθηματικά. Από την άλλη πλευρά, όταν είναι πραγματικά ερωτευμένοι, μπορούν να γίνουν απίστευτα διασκεδαστικοί και να γεμίσουν τη ζωή σου με περιπέτειες και αυθορμητισμό.

Παρθένος

Με την πρώτη ματιά, ο Παρθένος μοιάζει ήρεμος και λογικός. Στην πράξη όμως, μπορεί να γίνει ένα από τα πιο απαιτητικά ζώδια σε σχέση. Είναι τελειομανής, αναλύει τα πάντα και δύσκολα χαλαρώνει. Έχει την τάση να κριτικάρει, όχι πάντα από κακία, αλλά επειδή πιστεύει ότι όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Αυτό όμως συχνά κουράζει τον σύντροφό του, που νιώθει ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύει την αξία του.

Παράλληλα, δυσκολεύεται να εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του και πολλές φορές δείχνει ψυχρή ή απόμακρη. Όμως πίσω από αυτή την αυστηρή εικόνα κρύβεται ένας άνθρωπος που αγαπά βαθιά και μένει πιστός όταν βρει το σωστό ταίρι.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ίσως το πιο έντονο και μυστηριώδες ζώδιο του κύκλου. Στην αρχή θα σε μαγνητίσει με το πάθος, το βλέμμα και την αυτοπεποίθησή του. Όσο όμως η σχέση προχωρά, αρχίζουν τα δύσκολα.

Έχει ανάγκη τον απόλυτο έλεγχο, ζηλεύει εύκολα και δύσκολα εμπιστεύεται πραγματικά τον σύντροφό του. Μπορεί να γίνει υπερβολικά κτητικός και να απαιτεί συνεχώς αποδείξεις αγάπης και αφοσίωσης. Αν νιώσει προδοσία ή ψέμα, δεν ξεχνά εύκολα και πολλές φορές κρατά κακία για χρόνια. Παρόλα αυτά, όσοι αντέξουν την ένταση ενός Σκορπιού, λένε πως ζουν έναν έρωτα που δύσκολα συγκρίνεται με οποιονδήποτε άλλον.

