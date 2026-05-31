Προβλέψεις εβδομάδας 1 - 7 Ιουνίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 1 - 7 Ιουνίου.

Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου μπορεί να μην έχει πολλές έντονες όψεις, όμως φέρνει αρκετές θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα για τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα. Κριοί, Δίδυμοι, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή των αρχών του δευτέρου δεκαημέρου βρίσκεστε στο επίκεντρο της εύνοιας.

Η 1η Ιουνίου, με το εξάγωνο Ερμή – Χείρωνα, λειτουργεί θεραπευτικά για σχέσεις, επαφές και συζητήσεις που είχαν πληγωθεί το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πέσουν γέφυρες επικοινωνίας και να υπάρξουν διορθώσεις μέσα από πιο ώριμες και ουσιαστικές κουβέντες.

Την ίδια ημέρα, ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Καρκίνου και αλλάζει το ύφος της επικοινωνίας για όλο τον μήνα. Οι συζητήσεις γίνονται πιο γλυκές, πιο ευαίσθητες και πιο συναισθηματικές, ενώ θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής φροντίδας έρχονται στο προσκήνιο. Το υδάτινο αυτό ζώδιο ενισχύει τη διαίσθηση, το ένστικτο αλλά και την έμπνευση στις αποφάσεις και στις σχέσεις μας.

Στις 3 Ιουνίου, το εξάγωνο Ήλιου – Κρόνου φέρνει σταθεροποίηση και ανταμοιβή κόπων, κυρίως για τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα των αρχών του δευτέρου δεκαημέρου. Κάτι σημαντικό αρχίζει τώρα να αποκτά μόνιμη μορφή και να δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια στη ζωή τους.

Η 4η Ιουνίου χρειάζεται περισσότερη προσοχή, κυρίως για το πρώτο δεκαήμερο Κριών, Καρκίνων, Ζυγών και Αιγόκερων. Το τετράγωνο Ερμή – Ποσειδώνα φέρνει παραπληροφόρηση, μπερδεμένες καταστάσεις και fake news. Καλό είναι ό,τι ακούσετε εκείνες τις ημέρες να το διασταυρώνετε πριν το θεωρήσετε δεδομένο.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 1 - 7 Ιουνίου 2026

Κριός

Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ανοίγει έναν πολύ πιο επικοινωνιακό και δημιουργικό κύκλο για εσάς τους Κριούς. Συζητήσεις που το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει στάσιμες τώρα μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά, ενώ έρχεστε πιο κοντά με ανθρώπους του στενού σας περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα όσοι έχετε βιώσει αποστάσεις ή εντάσεις με αδέλφια και συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται πως τώρα υπάρχει χώρος για αποκατάσταση σχέσεων και κοινές αποφάσεις που σας ενώνουν ξανά.

Ταύρος

Για τους Ταύρους, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στρέφει έντονα το ενδιαφέρον σας σε ζητήματα οικονομικών, εισοδημάτων και πρακτικής ασφάλειας. Είναι μια περίοδος όπου προσπαθείτε να οργανώσετε καλύτερα τα χρήματά σας, να αυξήσετε τους πόρους σας και να βρείτε πιο σταθερές λύσεις που θα σας δώσουν μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου και σιγουριάς. Το ενδιαφέρον είναι πως πολλές από αυτές τις εξελίξεις φαίνεται να λειτουργούν παρασκηνιακά, μέσα από μυστικές συζητήσεις, ιδιωτικές επαφές και συμφωνίες που χτίζονται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου είναι από τις πιο κοινωνικές, ζωντανές και καθοριστικές περιόδους του τελευταίου διαστήματος. Το σύμπαν σάς σπρώχνει να ανοιχτείτε, να γνωρίσετε νέο κόσμο, να έρθετε ξανά κοντά με παλιές γνωριμίες και να αξιοποιήσετε το κοινωνικό σας δίκτυο με τρόπο που μπορεί να αλλάξει πολλά στην πορεία σας. Μέσα από φίλους, παρέες, ομάδες και επαφές, ανοίγονται προοπτικές που μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε προσωπικούς στόχους και όνειρα που δουλεύετε εδώ και καιρό.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει στο προσκήνιο θέματα καριέρας, επαγγελματικών εξελίξεων και δημόσιας εικόνας. Είναι μια περίοδος όπου μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο στρατηγικά, αξιοποιώντας επαφές, γνωριμίες και ανθρώπους-κλειδιά που λειτουργούν υποστηρικτικά για εσάς. Ιδιαίτερα η 1η Ιουνίου είναι εξαιρετικά βοηθητική, κυρίως για όσους έχετε γεννηθεί τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου, καθώς μπορείτε μέσα από παρασκηνιακές συζητήσεις, διπλωματικές κινήσεις και ένα πιο ανάλαφρο επικοινωνιακό ύφος να επιλύσετε επαγγελματικά προβλήματα που σας είχαν πιέσει το προηγούμενο διάστημα. Πληγές και απογοητεύσεις στον χώρο της δουλειάς φαίνεται τώρα να θεραπεύονται σταδιακά.

Λέων

Για τους Λέοντες, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής, επικοινωνιακή και γεμάτη εμπειρίες που σας βοηθούν να ανοίξετε τους ορίζοντές σας. Οι φίλοι, οι κοινωνικές επαφές, οι γνωριμίες αλλά και η συμμετοχή σας σε ομάδες και συλλογικές δραστηριότητες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις ημέρες. Είναι μια εβδομάδα που μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, αλλά και να σας δώσει την αίσθηση ότι η ζωή αρχίζει να αποκτά ξανά περισσότερο ενθουσιασμό και προοπτική.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου λειτουργεί εξαιρετικά υπέρ της επαγγελματικής σας εξέλιξης και των οικονομικών σας προοπτικών. Αυτές τις ημέρες φαίνεται πως χτίζετε κάτι πιο σταθερό για το μέλλον σας, με κινήσεις που όχι μόνο μπορούν να αναβαθμίσουν την καριέρα σας, αλλά και να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε πιο ουσιαστικές βάσεις ασφάλειας και προσωπικής περιουσίας. Είναι μια περίοδος όπου οι σωστές γνωριμίες, οι επαγγελματικές επαφές και οι στρατηγικές συμφωνίες μπορούν να αποδειχθούν χρυσός στα χέρια σας.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου είναι από τις πιο τρυφερές, διορθωτικές και ουσιαστικές περιόδους των τελευταίων μηνών για εσάς. Το σύμπαν αρχίζει επιτέλους να μαλακώνει τις πιέσεις που βιώσατε το προηγούμενο τετράμηνο και τώρα σας δίνεται η δυνατότητα να επουλώσετε πληγές, να ηρεμήσετε συναισθηματικά και να νιώσετε ότι κάτι όμορφο ξαναχτίζεται στη ζωή σας. Τα αισθηματικά σας βρίσκονται ξεκάθαρα στο προσκήνιο, ενώ ταυτόχρονα ευνοούνται ταξίδια στο εξωτερικό, σπουδές, νομικά ζητήματα αλλά και κάθε τι που σας βοηθά να ανοίξετε τους πνευματικούς και συναισθηματικούς σας ορίζοντες.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στρέφει έντονα το ενδιαφέρον σας σε θέματα εργασίας, καθημερινότητας και οικονομικών υποχρεώσεων. Είναι μία περίοδος όπου τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας συνδέονται άμεσα και φαίνεται πως μέσα από τη δουλειά, τις συνεργασίες και τις σωστές κινήσεις μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ πιο σταθερές συνθήκες για το μέλλον σας. Οι ημέρες 1 και 3 Ιουνίου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και λειτουργούν διορθωτικά για καταστάσεις που το προηγούμενο διάστημα σας είχαν κουράσει ή σας είχαν αγχώσει.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου είναι από τις πιο ερωτικές, ζεστές και συναισθηματικά υποσχόμενες περιόδους του τελευταίου διαστήματος για εσάς. Ο Ιούνιος ξεκινά με έναν τρόπο που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά το τοπίο στην αισθηματική σας ζωή, είτε είστε αδέσμευτοι είτε ήδη δεσμευμένοι. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είστε εσείς που έχετε γεννηθεί από 17 Δεκεμβρίου και μετά, αλλά και όσοι έχετε γεννηθεί από 3 έως 7 Δεκεμβρίου, καθώς οι πλανητικές επιρροές λειτουργούν εξαιρετικά υποστηρικτικά για νέες γνωριμίες, επανασυνδέσεις, σταθεροποίηση σχέσεων και βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως σε ζητήματα καθημερινότητας, εργασίας, οικογένειας και πρακτικής οργάνωσης της ζωής σας. Είναι μια περίοδος που σας βοηθά να βάλετε τάξη σε καταστάσεις που το προηγούμενο διάστημα σας είχαν κουράσει ψυχολογικά ή σας είχαν βγάλει εκτός προγράμματος. Μέσα από σωστές συζητήσεις, επικοινωνία και πιο ήρεμες προσεγγίσεις, μπορείτε τώρα να βρείτε λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται είτε με την οικογένεια είτε με την καθημερινή σας ρουτίνα.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, αυτή η εβδομάδα αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη ενός καταπληκτικού μήνα που έρχεται να αλλάξει θετικά την αισθηματική σας ζωή και να ανανεώσει βαθιά τον συναισθηματικό σας κόσμο. Ο Ιούνιος έχει βαλθεί να σας βγάλει από περιόδους μοναξιάς, αβεβαιότητας ή συναισθηματικής ταλαιπωρίας και να σας οδηγήσει σε σχέσεις που πραγματικά σας ταιριάζουν και σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα, ασφαλείς και ισορροπημένοι. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είστε εσείς του πρώτου δεκαημέρου αλλά και όσοι βρίσκεστε στις αρχές του δευτέρου.

Ιχθύες

γαπητοί Ιχθύες, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου έρχεται να λειτουργήσει ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τα οικονομικά σας, κυρίως για ζητήματα που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια και τα κοινά οικονομικά. Είναι μια περίοδος που βοηθά να κλείσουν εκκρεμότητες, να αποκατασταθούν ισορροπίες και να δημιουργηθούν πιο σταθερές βάσεις τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Από τις 1 έως τις 3 Ιουνίου φαίνεται πως εξελίξεις που περιμένατε εδώ και καιρό αρχίζουν επιτέλους να ξεκαθαρίζουν υπέρ σας.

