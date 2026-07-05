Προβλέψεις εβδομάδας 6 - 12 Ιουλίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ - Περίοδος επανεξέτασης για γεγονότα και αποφάσεις

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 6 - 12 Ιουλίου 2026. Η εβδομάδα ξεκινά με πιέσεις, αλλά ολοκληρώνεται με πολύ πιο θετικές και ελπιδοφόρες προοπτικές.

Η εβδομάδα ξεκινάει με τη δυσκολότερη όψη του μήνα, καθώς στις 6 Ιουλίου σχηματίζεται το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου στις 14 μοίρες Καρκίνου και Κριού. Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι θα χρειαστεί να δείξουν υπομονή και ωριμότητα σε ζητήματα σπιτιού, οικογένειας, καριέρας και σχέσεων. Οι ημέρες 6 και 7 Ιουλίου δεν είναι κατάλληλες για βιαστικές αποφάσεις ή συγκρούσεις.

Στις 7 Ιουλίου ο Ποσειδώνας γυρίζει ανάδρομος στις 4 μοίρες του Κριού. Από εδώ και πέρα ξεκινά μια περίοδος επανεξέτασης για τα ζώδια για γεγονότα και αποφάσεις που πάρθηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα. Κυρίως οι Κριοί, Καρκίνοι και Αιγόκεροι των πρώτων ημερών καλούνται να δουν πιο ρεαλιστικά σχέδια και στόχους που ίσως είχαν υπερεκτιμήσει.

Στις 9 Ιουλίου η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Αυγούστου. Η θέση αυτή ευνοεί ιδιαίτερα Παρθένους, Ταύρους και Ιχθύες στα αισθηματικά, ενώ θετικά επηρεάζει και Καρκίνους, Σκορπιούς και Αιγόκερους.

Το πιο ευχάριστο διάστημα της εβδομάδας είναι από 9 έως 12 Ιουλίου, καθώς η Αφροδίτη σχηματίζει εξαιρετική όψη με τον Χείρωνα. Οι γεννημένοι τις δύο πρώτες ημέρες των ζωδίων Ταύρου, Καρκίνου, Παρθένου, Σκορπιού, Αιγόκερου και Ιχθύων μπορούν να δουν θεραπευτικές εξελίξεις σε οικονομικά και αισθηματικά ζητήματα.

Παράλληλα, η συμμετοχή του Βόρειου Δεσμού φέρνει καρμικά γεγονότα για Παρθένους και Ιχθύες στα αισθηματικά, αλλά και για Διδύμους και Τοξότες σε θέματα καριέρας και οικογένειας. Συνολικά, η εβδομάδα ξεκινά με πιέσεις, αλλά ολοκληρώνεται με πολύ πιο θετικές και ελπιδοφόρες προοπτικές.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 6 - 12 Ιουλίου 2026

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετές υποχρεώσεις που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και γενικότερα ζητήματα της προσωπικής σας ζωής. Ιδιαίτερα εσείς του δεύτερου δεκαημέρου, γύρω στις 6 Ιουλίου, μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείτε παρεξηγήσεις, διαφωνίες ή πρακτικά θέματα που σας φορτώνουν με περισσότερες ευθύνες από όσες θα θέλατε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας απαιτούν λίγη περισσότερη προσοχή στις επικοινωνίες και στις πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σας. Γύρω στις 6 Ιουλίου μπορεί να αποκαλυφθεί ένα παρασκήνιο, μια ίντριγκα, ένα κουτσομπολιό ή μια πληροφορία που μέχρι τώρα δεν γνωρίζατε στην πραγματική της διάσταση. Κάτι που μαθαίνετε τώρα ίσως σας στενοχωρήσει ή επηρεάσει προσωρινά την ψυχολογία σας, όμως καλό είναι να μην του δώσετε μεγαλύτερη σημασία από όση αξίζει.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα ξεκινάει με την ανάγκη να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν φίλους, γνωστούς και οικονομικές συναλλαγές. Ειδικότερα εσείς του δεύτερου δεκαημέρου, καλό είναι να αποφύγετε δανεικά και οικονομικές συμφωνίες με φίλους, καθώς είναι πιθανό να προκύψουν παρεξηγήσεις ή διαφωνίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια σχέση που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ομαλά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα ξεκινάει με αυξημένες απαιτήσεις στον επαγγελματικό τομέα και χρειάζεται να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως εσείς του δεύτερου δεκαημέρου. Στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εντάσεις, διαφωνίες ή παρεξηγήσεις με προϊσταμένους, συνεργάτες ή πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση εξουσίας. Αν έχετε να ολοκληρώσετε μια σημαντική εργασία ή να παρουσιάσετε κάποιο σχέδιο, θα χρειαστεί να κινηθείτε με ψυχραιμία, συγκέντρωση και σωστή οργάνωση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα ξεκινάει με ορισμένες απαιτητικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με νομικά ζητήματα, σπουδές, γραφειοκρατικές διαδικασίες ή επαφές με το εξωτερικό. Κυρίως εσείς του δεύτερου δεκαημέρου μπορεί να νιώσετε ότι κάποιες υποθέσεις καθυστερούν περισσότερο απ’ όσο θα θέλατε ή ότι χρειάζονται επιπλέον προσπάθεια και επιμονή για να προχωρήσουν.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετές απαιτήσεις και σκοτούρες γύρω από οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με τρίτους. Κυρίως εσείς του δεύτερου δεκαημέρου μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείτε με κοινά οικονομικά, χρέη, δάνεια, επενδύσεις, φορολογικές υποχρεώσεις ή οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν και άλλα πρόσωπα. Αν η επαγγελματική σας δραστηριότητα σχετίζεται με χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση κεφαλαίων ή επενδύσεων, οι δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας ενδέχεται να φέρουν καθυστερήσεις, εμπόδια ή αυξημένο άγχος.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετές απαιτήσεις και πιέσεις, ιδιαίτερα για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου. Η 6η Ιουλίου θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές ημέρες του μήνα και σας καλεί να δείξετε ψυχραιμία και ωριμότητα στις προσωπικές σας σχέσεις. Ειδικότερα οι δεσμευμένοι και παντρεμένοι Ζυγοί μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν τη σχέση ή τον γάμο σας και τα οποία απαιτούν σωστή διαχείριση και συνεργασία με το ταίρι σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετές απαιτήσεις και αυξημένες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου. Στις 6 και 7 Ιουλίου καλό είναι να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη δουλειά, τη γραφειοκρατία και τις επαφές με υπηρεσίες, οργανισμούς ή πιστωτικά ιδρύματα. Αν η επαγγελματική σας δραστηριότητα απαιτεί διαχείριση εγγράφων, διαδικασιών ή νομικών ζητημάτων, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, εκνευρισμοί ή επιπλέον υποχρεώσεις που θα σας πιέσουν περισσότερο από το συνηθισμένο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Παρότι αυτό το καλοκαίρι συγκαταλέγεται στα καλύτερα των τελευταίων ετών για τα αισθηματικά σας, οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή. Στις 6 και 7 Ιουλίου, ιδιαίτερα όσοι βρίσκεστε στην αρχή μιας νέας ερωτικής ιστορίας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η σχέση αυτή σας καλεί να λειτουργήσετε πιο ώριμα και να πάρετε αποφάσεις με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Οι δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για την πιο απαιτητική επιρροή του μήνα για εσάς. Ειδικότερα τη Δευτέρα και την Τρίτη μπορεί να κληθείτε να διαχειριστείτε οικογενειακές σκοτούρες, εκκρεμότητες και προβλήματα που ζητούν άμεσες λύσεις. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εντάσεις με συγγενικά πρόσωπα ή ακόμη και διαφωνίες που αφορούν τη σχέση, τον γάμο ή θέματα συγκατοίκησης.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα ξεκινάει με μία από τις πιο απαιτητικές επιρροές του μήνα και χρειάζεται να κινηθείτε με μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα εσείς του δεύτερου δεκαημέρου. Στις 6 και 7 Ιουλίου καλό είναι να προσέξετε περισσότερο τις μετακινήσεις σας, το μεταφορικό σας μέσο και γενικότερα την καθημερινότητά σας, καθώς είναι πιθανό να προκύψουν καθυστερήσεις, μικρές αναποδιές ή καταστάσεις που θα σας εκνευρίσουν.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας μπορεί να σας φανούν λίγο πιο απαιτητικές συναισθηματικά, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο. Στις 6 και 7 Ιουλίου είναι πιθανό να αισθανθείτε μια μεγαλύτερη απόσταση ή μια πιο ψυχρή ατμόσφαιρα στα αισθηματικά σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Παράλληλα, καλό είναι να δείξετε προσοχή στα οικονομικά σας, ιδιαίτερα σε έξοδα που σχετίζονται με τη διασκέδαση, την καλοπέραση ή κάποιο δημιουργικό σχέδιο που απορροφά περισσότερους πόρους απ’ όσους είχατε αρχικά υπολογίσει.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

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