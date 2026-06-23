3 ζώδια που δεν αντέχουν με τίποτα να χάνουν στα παιχνίδια - Μπορούν να ξεκινήσουν τον 3ο Παγκόσμιο

Γι’ αυτά τα ζώδια, η λέξη ήττα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό τους.

Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα επιτραπέζια, τα χαρτιά ή ακόμη και ένα απλό παιχνίδι στο κινητό ως μια ευχάριστη μορφή διασκέδασης. Και υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν κάθε παιχνίδι ως προσωπική πρόκληση, όπου η νίκη είναι μονόδρομος και η ήττα απλώς δεν αποτελεί επιλογή.

Στον κόσμο της αστρολογίας, ορισμένα ζώδια φημίζονται για τον έντονο ανταγωνιστικό τους χαρακτήρα και την αδυναμία τους να αποδεχτούν ότι κάποιος άλλος μπορεί να βγει νικητής. Αν τους κερδίσεις, να είσαι προετοιμασμένος για δικαιολογίες, διαπραγματεύσεις ή ακόμη και για μια μικρή διπλωματική κρίση. Δείτε ποια είναι τα τρία ζώδια που παίρνουν τα παιχνίδια πολύ πιο σοβαρά απ’ όσο θα έπρεπε.

Αυτά τα ζώδια δεν αντέχουν να χάνουν

Κριός

Ο Κριός γεννήθηκε για να πρωταγωνιστεί και να κατακτά κορυφές. Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο DNA του και κάθε αναμέτρηση, όσο αθώα κι αν είναι, μετατρέπεται σε μάχη που πρέπει να κερδίσει. Όταν βρίσκεται μπροστά, απολαμβάνει τη στιγμή. Όταν όμως χάνει, δυσκολεύεται να το αποδεχτεί.

Δεν είναι λίγες οι φορές που θα αναζητήσει εξηγήσεις για την ήττα του ή θα ζητήσει ρεβάνς πριν καν τελειώσει το παιχνίδι. Για τον Κριό, η ήττα δεν είναι το τέλος της διασκέδασης, αλλά η αρχή μιας αποστολής για να αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει πιο δυνατός.

Λέων

Ο Λέων λατρεύει να βρίσκεται στο επίκεντρο και να κερδίζει τον θαυμασμό των γύρω του. Γι’ αυτό και στα παιχνίδια θέλει όχι μόνο να νικά, αλλά να το κάνει με τρόπο εντυπωσιακό. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, είναι γενναιόδωρος και χαμογελαστός. Όταν όμως έρθει η ήττα, το πράγμα αλλάζει.

Η απώλεια της πρωτιάς μπορεί να πληγώσει τον εγωισμό του περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχτεί. Ίσως προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη σημασία του αποτελέσματος ή να υπενθυμίσει τις προηγούμενες νίκες του. Σε κάθε περίπτωση, το να χάνει μπροστά σε κοινό δεν είναι κάτι που απολαμβάνει ιδιαίτερα.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να δείχνει ψύχραιμος και ατάραχος, όμως μέσα του βιώνει κάθε ήττα πολύ πιο έντονα απ’ όσο φαντάζονται οι άλλοι. Δεν θα φωνάξει, δεν θα διαμαρτυρηθεί και πιθανότατα δεν θα δείξει καν ότι τον ενόχλησε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ξεπέρασε.

Αν χάσει, θα αναλύσει κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού, θα εντοπίσει τα λάθη του και θα επιστρέψει καλύτερα προετοιμασμένος. Η ανταγωνιστικότητά του είναι σιωπηλή αλλά αμείλικτη. Και αν νιώσει ότι αδικήθηκε, μπορεί να θυμάται το περιστατικό για πολύ καιρό, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να πάρει τη ρεβάνς του.

