Ζώδια σήμερα (20/8): Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει- Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (20/8)

Η Πέμπτη 20 Αυγούστου αλλάζει αισθητά το κλίμα. Η Σελήνη περνά από τον έντονο και εσωστρεφή Σκορπιό στον αισιόδοξο Τοξότη, φέρνοντας περισσότερη ανάγκη για ελευθερία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Παράλληλα, ο Ερμής στον Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο στον Κριό, ευνοώντας τις ώριμες αποφάσεις, τη συγκέντρωση και τις συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι πιο σταθερό.

Είναι μια ημέρα για να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βάρυνε και να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά. Η αισιοδοξία επιστρέφει, χωρίς όμως να χρειάζεται να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Μικρά, καλά μελετημένα βήματα μπορούν σήμερα να ανοίξουν τον δρόμο για μεγαλύτερες αλλαγές.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας:

Κριός

Η Πέμπτη σε βρίσκει με περισσότερη ενέργεια και διάθεση να βγεις από τη ρουτίνα. Μια νέα ιδέα ή μια πρόταση μπορεί να σου ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο στα επαγγελματικά, όμως χρειάζεται να εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες πριν πεις το «ναι». Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Σήμερα σε απασχολούν περισσότερο τα οικονομικά και οι πρακτικές πλευρές μιας σημαντικής απόφασης. Η ημέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι αξίζει την ενέργεια και τα χρήματά σου και τι όχι. Στη δουλειά, μια συζήτηση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια πιο σταθερή συμφωνία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Σελήνη απέναντί σου σε κάνει να στρέφεις την προσοχή σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις κάποιου. Επαγγελματικά, είναι καλή στιγμή να βάλεις όρια και να ξεκαθαρίσεις τι περιμένεις από τους άλλους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ημέρα σε βοηθά να δεις την καθημερινότητά σου με διαφορετικό μάτι. Ίσως καταλάβεις ότι μια συνήθεια ή μια υποχρέωση δεν σου προσφέρει πλέον όσα θα ήθελες και αποφασίσεις να την αλλάξεις. Στη δουλειά, η οργάνωση θα σε βοηθήσει να κερδίσεις χρόνο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η ενέργεια της ημέρας σου ταιριάζει ιδιαίτερα. Νιώθεις πιο αισιόδοξος, δημιουργικός και έτοιμος να πάρεις πρωτοβουλίες. Ένα σχέδιο που μέχρι τώρα βρισκόταν σε αναμονή μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή. Στα επαγγελματικά, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και σε θέματα που χρειάζονται μια πιο οριστική λύση. Μπορεί να αισθανθείς την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να ακούσεις τι πραγματικά θέλεις. Στη δουλειά, μην αφήσεις τις προσωπικές σου σκέψεις να σε αποσπάσουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η κοινωνική σου ζωή παίρνει ξανά ζωή και σήμερα έχεις περισσότερες ευκαιρίες για επαφές, συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Μια ιδέα που μοιράζεσαι με τους σωστούς ανθρώπους μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό. Στα επαγγελματικά, συνεργάσου και μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Μετά από ημέρες έντονης εσωτερικής επεξεργασίας, αρχίζεις να κοιτάς ξανά μπροστά. Η Σελήνη αφήνει το ζώδιό σου και σε βοηθά να αποστασιοποιηθείς από μια κατάσταση που σε είχε απορροφήσει. Στα επαγγελματικά, μια ευκαιρία μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία απ' όση φαίνεται αρχικά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και αλλάζει τη διάθεσή σου. Νιώθεις πιο εξωστρεφής, αισιόδοξος και αποφασισμένος να διεκδικήσεις περισσότερα από τη ζωή. Είναι μια καλή ημέρα για να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο ή να κάνεις ένα βήμα που ανέβαλλες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Πέμπτη σε καλεί να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επεξεργαστείς όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται κάθε απόφαση να παρθεί αμέσως. Στα επαγγελματικά, η προετοιμασία που κάνεις τώρα θα αποδειχθεί χρήσιμη σύντομα. Στα οικονομικά, απέφυγε τις υπερβολές. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Οι φίλοι, οι συνεργασίες και τα σχέδια για το μέλλον βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική απ' όσο υπολογίζεις, ενώ μια ομαδική προσπάθεια μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε έναν στόχο. Στα επαγγελματικά, μη φοβηθείς να μοιραστείς μια πρωτότυπη ιδέα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η επαγγελματική σου εικόνα και οι στόχοι σου απασχολούν περισσότερο σήμερα. Μπορεί να νιώσεις ότι ήρθε η στιγμή να πάρεις πιο σοβαρά ένα σχέδιο που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες χαλαρά. Η ημέρα ευνοεί τις ώριμες αποφάσεις και τη σταθερή πρόοδο. Διάβασε περισσότερα εδώ

