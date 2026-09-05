Ζώδια σήμερα (6/9): Συναισθήματα στο κόκκινο - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 6/9

Η Κυριακή έχει μια έντονα συναισθηματική, αλλά και αντιφατική αστρολογική ατμόσφαιρα. Η Σελήνη βρίσκεται στον Καρκίνο και ενεργοποιεί την ανάγκη για ασφάλεια, οικειότητα και συναισθηματική σύνδεση, ενώ η σύνοδός της με τον Άρη μπορεί να κάνει τις αντιδράσεις πιο άμεσες και παρορμητικές. Την ίδια στιγμή, η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο, δημιουργώντας στιγμές πίεσης ή συναισθηματικής επιφύλαξης.

Ο Ήλιος και ο Ερμής βρίσκονται στην Παρθένο, η Αφροδίτη στον Ζυγό και ο Δίας στον Λέοντα, ενώ ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στον Καρκίνο. Αυτό το μείγμα ενισχύει την ανάγκη να βάλουμε τάξη σε πρακτικά ζητήματα, χωρίς όμως να αγνοούμε όσα συμβαίνουν μέσα μας. Η ημέρα δεν ευνοεί την καταπίεση των συναισθημάτων: ό,τι έχει μείνει για καιρό ανείπωτο μπορεί τώρα να ζητήσει χώρο και έκφραση.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η Κυριακή στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Μπορεί να ξυπνήσεις με την ανάγκη να απομακρυνθείς λίγο από τις εξωτερικές απαιτήσεις και να ασχοληθείς με ανθρώπους ή καταστάσεις που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία. Ωστόσο, η ημέρα δεν θα είναι εντελώς ήρεμη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και μπορεί να φέρει συζητήσεις που έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία απ' όσο φαίνεται αρχικά. Μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα που θα σε προβληματίσει ή να αισθανθείς την ανάγκη να πεις κάτι που κρατούσες μέσα σου. Η Κυριακή σε καλεί να είσαι ειλικρινής, αλλά όχι απόλυτος. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η προσοχή σου στρέφεται σε ζητήματα ασφάλειας, οικονομικών και προσωπικής αξίας. Η ημέρα μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς πιο έντονα τι δίνεις στους άλλους και τι παίρνεις πίσω. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι μια κατάσταση δεν σε ικανοποιεί πλέον όσο παλαιότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις μια οριστική απόφαση μέσα στην Κυριακή, αλλά είναι σημαντικό να μην αγνοήσεις αυτό που αισθάνεσαι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και κάνει την Κυριακή ιδιαίτερα προσωπική. Τα συναισθήματά σου είναι έντονα και δύσκολα μπορείς να τα αγνοήσεις. Με τον Άρη επίσης στον Καρκίνο, μπορεί να νιώσεις ότι θέλεις να δράσεις, να διεκδικήσεις ή να ξεκαθαρίσεις κάτι άμεσα. Η μεγάλη πρόκληση της ημέρας είναι να μην επιτρέψεις σε μια στιγμιαία συναισθηματική αντίδραση να καθορίσει μια σημαντική απόφαση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Κυριακή σε βρίσκει περισσότερο εσωστρεφή απ' ό,τι συνήθως. Μπορεί να έχεις ανάγκη από ξεκούραση ή να θελήσεις να απομακρυνθείς για λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας. Παρότι ο Δίας συνεχίζει να ενισχύει τη διάθεσή σου να διεκδικήσεις περισσότερα, η Σελήνη στον Καρκίνο σε καλεί να δώσεις προσοχή σε όσα δεν λες εύκολα στους άλλους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Με τον Ήλιο και τον Ερμή στο ζώδιό σου, βρίσκεσαι σε μια περίοδο αυξημένης πνευματικής δραστηριότητας. Η Κυριακή, ωστόσο, σου ζητά να δεις όχι μόνο τι είναι λογικό, αλλά και τι πραγματικά επιθυμείς. Οι φίλοι, οι ομάδες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Μια συζήτηση μπορεί να σου προσφέρει μια νέα ιδέα ή να σε κάνει να αναθεωρήσεις έναν στόχο που θεωρούσες δεδομένο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Κυριακή στρέφει την προσοχή σου σε θέματα στόχων, καριέρας και προσωπικής κατεύθυνσης. Ακόμη κι αν προσπαθείς να χαλαρώσεις, το μυαλό σου μπορεί να επιστρέφει σε πράγματα που πρέπει να γίνουν ή σε αποφάσεις που δεν μπορείς να αναβάλεις για πολύ. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, η γοητεία και η ανάγκη σου για σύνδεση είναι αυξημένες. Ωστόσο, δεν μπορείς να ικανοποιείς τις ανάγκες όλων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η Κυριακή σε βοηθά να δεις πέρα από τα συνηθισμένα. Η ανάγκη σου για αλλαγή, νέες εμπειρίες και διαφορετικές ιδέες γίνεται πιο έντονη. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα σε κάνει να αναθεωρήσεις κάτι ή να αισθανθείς ότι ήρθε η ώρα να εξετάσεις μια επιλογή που μέχρι πρόσφατα δεν είχες σκεφτεί σοβαρά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Κυριακή έχει βαθύτερο και πιο εσωστρεφή χαρακτήρα για εσένα. Μπορεί να θελήσεις να ασχοληθείς με θέματα που αφορούν την εμπιστοσύνη, τις κοινές υποχρεώσεις ή συναισθηματικές σχέσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσο δείχνουν εξωτερικά. Η ημέρα μπορεί να φέρει μια συνειδητοποίηση σχετικά με το πόσο εύκολα δίνεις ή πόσο δύσκολα ζητάς αυτά που χρειάζεσαι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Η Σελήνη στον Καρκίνο ενεργοποιεί απέναντι από το ζώδιό σου την ανάγκη να δεις πιο καθαρά τι συμβαίνει ανάμεσα σε εσένα και τους άλλους. Μπορεί να αισθανθείς ότι κάποιος ζητά περισσότερα από όσα είσαι έτοιμος να δώσεις ή, αντίθετα, ότι εσύ έχεις ανάγκη από μεγαλύτερη ανταπόκριση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Κυριακή σε βάζει σε διαδικασία να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Μπορεί να ασχοληθείς με μικρές υποχρεώσεις, πρακτικά θέματα ή πράγματα που έχεις αφήσει πίσω. Η ημέρα μπορεί να είναι παραγωγική, αλλά πρόσεξε να μην μετατρέψεις την ανάγκη για οργάνωση σε άγχος. Στα αισθηματικά, ίσως χρειαστεί να βρεις περισσότερο χρόνο για το άλλο πρόσωπο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Κυριακή έχει μια πιο δημιουργική και ρομαντική ενέργεια για εσένα. Η Σελήνη στον Καρκίνο λειτουργεί υποστηρικτικά και μπορεί να σε βοηθήσει να εκφράσεις πράγματα που νιώθεις πιο εύκολα. Είναι μια καλή ημέρα για δημιουργικότητα, φλερτ και ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι περισσότερο ο εαυτός σου. Ωστόσο, η ένταση της ημέρας σημαίνει ότι τα συναισθήματα μπορούν επίσης να αλλάζουν γρήγορα. Διάβασε περισσότερα εδώ