5 ζώδια που θα σε βγάλουν από τη ζωή τους με συνοπτικές διαδικασίες, αν τα προδώσεις μια φορά

Μπορεί αυτά τα ζώδια να συγχωρούν, όμως όταν η εμπιστοσύνη τους χαθεί, δύσκολα επιστρέφουν ξανά στην ίδια σχέση.

Κάποιοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να δώσουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, ακόμη κι όταν έχουν ήδη απογοητευτεί. Από την άλλη, υπάρχουν κι εκείνοι που, μόλις κάποιος φανερώσει τον πραγματικό χαρακτήρα του, δεν χρειάζονται άλλη απόδειξη. Μπορεί να πονέσουν, να δυσκολευτούν να αποδεχτούν την προδοσία ή να χρειαστούν χρόνο για να πάρουν την απόφασή τους, όμως όταν κλείσουν μια πόρτα, σπάνια την ανοίγουν ξανά.

Στον κόσμο της αστρολογίας, πέντε ζώδια φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα έντονα αυτό το χαρακτηριστικό. Για διαφορετικούς λόγους το καθένα, βάζουν όρια όταν αισθανθούν ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν συγχωρούν, αλλά ότι μαθαίνουν από όσα έζησαν και δεν θέλουν να βρεθούν ξανά στην ίδια θέση. Σέβονται τον εαυτό τους και δεν ανέχονται συμπεριφορές που να τον υποβαθμίζουν.

5 ζώδια που δεν εμπιστεύονται δεύτερη φορά το ίδιο πρόσωπο

1. Κριός

Ο Κριός δεν έχει ιδιαίτερη υπομονή με τα παιχνίδια και τις προδοσίες. Αν αισθανθεί ότι κάποιος τον κορόιδεψε ή εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του, μπορεί να κλείσει την πόρτα πολύ γρήγορα. Δεν θα κάτσει απαραίτητα να αναλύσει για ώρες τι πήγε λάθος. Για εκείνον, η πράξη μιλάει από μόνη της. Και από τη στιγμή που θα αποφασίσει να απομακρυνθεί, δύσκολα θα υπάρξει... comeback.

2. Ταύρος

Ο Ταύρος δεν κόβει εύκολα ανθρώπους. Χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί μια απογοήτευση και να αποφασίσει αν αξίζει να σώσει μια σχέση. Όταν όμως πάρει την απόφασή του, είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Δεν χρειάζεται δράματα και μεγάλες συγκρούσεις. Μπορεί απλώς να απομακρυνθεί, να σταματήσει να επικοινωνεί και να συνεχίσει τη ζωή του. Και, πίστεψέ μας, δεν θα κοιτάξει πίσω.

3. Λέων

Ο Λέων θέλει δίπλα του ανθρώπους που τον σέβονται και είναι ξεκάθαροι μαζί του. Αν αισθανθεί ότι κάποιος τον υποτίμησε ή έπαιξε με την εμπιστοσύνη του, δεν θα δυσκολευτεί να τον βγάλει από τη ζωή του. Μερικές φορές, μάλιστα, μπορεί να πάρει την απόφαση λίγο πιο γρήγορα απ' όσο χρειάζεται. Η υπερηφάνειά του δεν του επιτρέπει εύκολα να παραμένει σε μια σχέση όπου αισθάνεται ότι δεν τον εκτιμούν.

4. Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι επιφανειακό. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζει τις πιο σημαντικές του σχέσεις. Γι' αυτό και όταν κάποιος την προδώσει, η απογοήτευση είναι πολύ βαθύτερη. Δεν χρειάζεται έναν τεράστιο κοινωνικό κύκλο. Προτιμά λίγους ανθρώπους, αλλά θέλει να ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί πραγματικά πάνω τους. Επομένως, όταν ένας από αυτούς τον απογοητεύσει σοβαρά, η απόφαση να απομακρυνθεί μπορεί να είναι οριστική.

5. Υδροχόος

Ο Υδροχόος μπορεί να έχει έναν μεγάλο κοινωνικό κύκλο και να γνωρίζει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν πραγματικά μια θέση στην προσωπική του ζωή. Έχει την ικανότητα να αποστασιοποιείται όταν καταλάβει ότι μια σχέση δεν τον εκφράζει πλέον. Αν κάποιος τον απογοητεύσει επανειλημμένα, δεν θα αισθανθεί ότι πρέπει να παραμείνει στη σχέση μόνο και μόνο επειδή υπάρχει κοινό παρελθόν.

